Упс, они снова сделали это. Как Россию кореец побеждал
Корейский Лапшин обыграл всю сборную России — всё, что нужно знать о мужском спринте. А, ещё и Бё с тремя промахами тоже сделал это.
Корейский Лапшин обыграл всю сборную России — всё, что нужно знать о мужском спринте. А, ещё и Бё с тремя промахами тоже сделал это.
Наша погода
«Мокрый снег, дождь — ура! Наша погода, вот уж сегодня мы им всем покажем», — так могли бы прокомментировать субботнюю погоду в Эстерсунде тренеры мужской сборной России перед спринтом, но логично ограничились высказываниями формата «погода нам на руку». Не свежий снег — уже хорошо.
Шестая гонка сезона, считая две эстафеты, пора бы уже и медалькой побаловать — так могли думать и наверняка думали болельщики сборной России. Мужская «индивидуалка» дала пищу для надежд и цветов понюхать, так что теперь автоматически хотелось большего. Шипулин, Гараничев, Бабиков, Цветков, Логинов и Елисеев —
Лидер, почти лидер
Гараничев, кстати, едва не остался без гонки. Перед стартом появилась информация, что Евгений приболел и выйти на дистанцию не сможет. Но он смог и первым из россиян ушёл в гонку — с девятой позиции. На отсечке 2,1 км он показал второй разгон, а на рубеже — первую стрельбу. В том смысле, что отработал чисто и стал лидером, привезя украинцу Пидручному 3 секунды.
Мартен Фуркад предсказуемо начал быстрее всех, но промазал на «лёжке» и проиграл Гараничеву почти 6 секунд. К этому моменту в гонке уже были и Бабиков, Цветков, и Шипулин. Первый двухкилометровую отсечку прошёл в одни ноги с Евгением, при заходе на рубеж выигрывал у него несколько секунд, а на выходе имел преимущество уже в 8 секунд. Правда, лидером Антон не стал: стрелявший прямо перед ним Свендсен оказался быстрее Бабикова буквально на пару секунд.
Что это было?
Тут же
На «стойке» мазали все — Свендсен, Фийон Майе и, к сожалению, Бабиков. Но только не Фуркад —
Где ты, глянец…
Наши медальные надежды были связаны с двумя моментами. Первый — Шипулин вдруг прибавит на втором и третьем круге и успешно разберётся на «стойке». Второй —
Первый момент испарился очень быстро. Шипулин действительно прошёл «стойку» чисто, но на заключительной петле стал проигрывать неприлично много. Что уж там говорить — на финише Бё, который имел три промаха, опередил Антона на 22 секунды. И другого Антона — Бабикова, тоже опередил. А ещё Бабикова и Шипулина опередил кореец Тимофей Лапшин.
Бё, да не тот
Ну и погода не менялась. Трасса приходила во всё большую негодность, так что надеяться на медали нам не стоило. Логинов скоростью не впечатлял и промахнулся. Елисеев начал гонку на хорошей скорости, но тоже допустил промах, а на заключительном круге устал и финишировал вне топ-30.
А победил Фуркад. Он,
У нас лучшим снова стал Бабиков, но на этот раз он даже в топ-15 не попал. Хотя для гонки преследования отставание в 40 секунд вполне рабочее, да и 55 секунд Шипулина оставляют надежды даже на медаль. Опять только надежды.