Упс, они снова сделали это. Как Россию кореец побеждал

Источник: РИА "Новости"

Наша погода

«Мокрый снег, дождь — ура! Наша погода, вот уж сегодня мы им всем покажем», — так могли бы прокомментировать субботнюю погоду в Эстерсунде тренеры мужской сборной России перед спринтом, но логично ограничились высказываниями формата «погода нам на руку». Не свежий снег — уже хорошо.

Шестая гонка сезона, считая две эстафеты, пора бы уже и медалькой побаловать — так могли думать и наверняка думали болельщики сборной России. Мужская «индивидуалка» дала пищу для надежд и цветов понюхать, так что теперь автоматически хотелось большего. Шипулин, Гараничев, Бабиков, Цветков, Логинов и Елисеев — кто-то из них мог это большее дать.

Лидер, почти лидер

Гараничев, кстати, едва не остался без гонки. Перед стартом появилась информация, что Евгений приболел и выйти на дистанцию не сможет. Но он смог и первым из россиян ушёл в гонку — с девятой позиции. На отсечке 2,1 км он показал второй разгон, а на рубеже — первую стрельбу. В том смысле, что отработал чисто и стал лидером, привезя украинцу Пидручному 3 секунды.

Мартен Фуркад предсказуемо начал быстрее всех, но промазал на «лёжке» и проиграл Гараничеву почти 6 секунд. К этому моменту в гонке уже были и Бабиков, Цветков, и Шипулин. Первый двухкилометровую отсечку прошёл в одни ноги с Евгением, при заходе на рубеж выигрывал у него несколько секунд, а на выходе имел преимущество уже в 8 секунд. Правда, лидером Антон не стал: стрелявший прямо перед ним Свендсен оказался быстрее Бабикова буквально на пару секунд.

Что это было?

Тут же какие-то чудеса скорости продемонстрировал Лессер. Он превзошёл время Свендсена сразу на 10 секунд и стал явным лидером. Шипулин показывал очень приличное время, уступая секундам Фуркада совсем немного, но допустил промах. И тут же на стрельбище прибыл Йоханнес Бё. Он снова был лидером, снова рвал и метал, но… Разметать свою установку ему не удалось: после отбытия рыжего норвежца белых глазков на мишени было меньше, чем чёрных — три промаха.



На «стойке» мазали все — Свендсен, Фийон Майе и, к сожалению, Бабиков. Но только не Фуркад — он-то своё дело знал. Но вот кто удивил, так это Лессер. Он тоже промазал, но даже с промахом умудрился выиграть у Фуркада десять секунд. Что это было?

Где ты, глянец…

Наши медальные надежды были связаны с двумя моментами. Первый — Шипулин вдруг прибавит на втором и третьем круге и успешно разберётся на «стойке». Второй — всё-таки придёт мороз, принесёт с собой глянец и вот по этому глянцу красиво покатят на пьедестал почёта Логинов или Елисеев.



Первый момент испарился очень быстро. Шипулин действительно прошёл «стойку» чисто, но на заключительной петле стал проигрывать неприлично много. Что уж там говорить — на финише Бё, который имел три промаха, опередил Антона на 22 секунды. И другого Антона — Бабикова, тоже опередил. А ещё Бабикова и Шипулина опередил кореец Тимофей Лапшин.

Бё, да не тот