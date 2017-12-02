Зайцеву наказали. Биатлонный мир промолчал

Источник: Спорт-Экспресс

Елена СОБОЛЬ

из Эстерсунда

Вчера был черный день биатлонного календаря. И вовсе не потому, что никто из российских спортсменок не попал в двадцатку сильнейших в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Новость о дисквалификации Ольги Зайцевой стала ожидаемой катастрофой. Она была не первой — до нее комиссией Освальда были отстранены Ольга Вилухина и Яна Романова, а также еще два десятка россиян из других видов спорта. Однако по поводу Зайцевой — самой звездной биатлонистки в черном списке МОК, — даже после уведомлений теплилась надежда. Ведь Ольга всегда была образцом непогрешимости в плане запрещенных препаратов, сдала десятки отрицательных проб. Она была лидером нашей команды на протяжении многих лет, на нее равнялось не одно поколение биатлонисток.

ЛЮБЫЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ?

И вот — без прямых доказательств — Ольгу лишили сочинских результатов и теперь будут решать вопрос с дисквалификацией. И это спустя почти четыре года после ее заключительных Игр в Сочи и после завершения блистательной карьеры. Едва ли можно найти правильные слова, чтобы описать то, что случилось, какой удар под дых получила вся российская биатлонная общественность. Что за этим стоит, кроме известного всем доклада Макларена и царапин на пробирках, — до конца не ясно, но сама Ольга считает, что это политика.

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— Я считаю, что это политика, а в политической борьбе, как правило, любые средства хороши, — приводит ТАСС слова Зайцевой. — Наверное, мы все сейчас являемся участниками некой игры. Конечно, горько и до слез обидно, что так жестоко и безжалостно правосудие МОК. Несмотря на авторитетность и заслуги людей, нас втаптывают в грязь.

И сейчас отстранение Зайцевой — одно, но очень существенное обстоятельство в череде других. Финал этой пьесы наступит 5 декабря — МОК примет решение, была ли система государственной поддержки допинга в России и какие санкции следует принять по отношению к нашей стране. Пока что слишком много вопросов. Достаточны ли доказательства? Справедливо ли применять коллективную ответственность? Что делать, если спортсменов допустят под нейтральным флагом?

Я СЛЕЖУ ТОЛЬКО ЗА СОБОЙ

К такой обстановке, как ни странно, потихоньку начали привыкать. В биатлонной семье, как рассказал старший тренер россиянок Сергей Коновалов, всех наших спортсменов и специалистов поддерживали: никто не перестал подавать руку и не сказал ни единого недоброго слова. В спорте понимают, что есть вещи, которые решаются на дистанции, но есть и другие — которые решают люди в пиджаках где-то далеко от стрельбища и заснеженной трассы в лесу. Все понимают, что мир этот слишком тесный, чтобы ссорится.

Впрочем, есть ярые борцы за некую справедливость в их понимании — в основном спортсмены, которые чего-то добились. Самый яркий пример — Габриэла Коукалова, которая выступила с открытой критикой российской команды. Есть те, кто никого не обвиняет, но выступают «за правду», например, Мартен Фуркад, который говорит о том, что россияне должны ехать на Игры, но только если они будут чисты. Большинство же просто оказывается говорить на эту тему. Они напуганы и растеряны. А кому-то запрещают высказывается на взрывоопасную тему руководители.

«Я об этом не слышала и сфокусирована полностью на своем выступлении», — примерно так отвечали все, кто останавливался побеседовать с российскими журналистами в этот день. И это, наверное, идеальная формулировка — сложнее придумать что-то лучше. Хотя нет-нет, да и вырывалось у биатлонистов что-то человеческое, за чем было видно не заученную фразу «я слежу за собой», а какие-то живые эмоции.

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ТАБУ НА РАЗГОВОРЫ О ДОПИНГЕ

— Вы слышали новости об Ольге Зайцевой? Ее дисквалифицировали сегодня, — вопрос итальянке Доротее Вирер.

— Нет, я не слышала. Но за что дисквалифицировали?

— За историю с царапинами на пробирках в Сочи.

— А, окей, я не знала.

— Что вы думаете об этом?

— Я не знала, что случилось, я не читала об этом. Предпочитаю концентрироваться на себе.

Финка Кайса Мякяряйнен была ровно такого же мнения.

— Я на самом деле не следила за этими новостями. Каждый день что-то новое. Я не слежу, я фокусируюсь на себе, — призналась она.

Украинка Юлия Джима, забежавшая вчера на подиум второй раз подряд в этом сезоне, высказала одну из самых взвешенных позиций, получив вопрос об отстранении Зайцевой.

— У меня по поводу допинговых скандалов табу — не могу высказать свое мнение, потому что мы видим все это со стороны, мы не знаем, как было на самом деле. Поэтому судить тяжело, да и не хочу никого судить. Мы не знаем подробностей этой истории, а со стороны ничего не могу сказать, — подчеркнула украинка.

Екатерина Юрлова и вовсе вежливо отказалась от каких-либо комментариев в этот день, причем дважды — сначала у телевизионщиков, потом у пишущей прессы.

— Я не буду давать сегодня никаких комментариев по поводу гонки. Просто хочу передать привет своему ребенку, всей своей семье, мужу. Думаю, что все у нашей команды будет хорошо.

Юрлова не пояснила, с чем связан отказ говорить о гонке — спортсменка показала лучший результат среди команды, забежав в топ-30, а также что такое «все хорошо» у команды. Однако же можно было бы предположить, что на острые темы говорить ей не хотелось бы. Не самый приятный момент — подбирать слова, когда сборной нанесен удар в спину.

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МОЛЧАНИЕ ГРОМЧЕ КРИКА

Быть может, у биатлонистов слов просто нет, потому что как иначе описать то, что страдают спортсмены, лучшие из лучших, а на глазах у всего мира герои превращаются в жертв. И ведь будут суды, будут разбирательства, и даже если в итоге окажется, что никто и не был виноват (а такие случаи известны), то это — жирное пятно на парадной блузке, которое уже ничем не ототрешь.

Презумпция виновности разъела коллективный разум в спортивном мире. Виновными называют всех — отдельных спортсменов, команды и начальство. «Если нет, — говорят они, — докажите, что это не так». Наш спорт убивают медленно. Легче уж было бы аннулировать все результаты Игр в Сочи сразу, а не отрезать их по маленькому кусочку. Но нет же — медленно и мучительно страну лишают медалей — по две-три штуки за раз, будто бы получая от этого изощренное удовольствие.