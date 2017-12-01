Джима: Всегда уважала Зайцеву и считала, что ей не нужен допинг

Источник: РИА "Новости"

Украинская биатлонистка Юлия Джима стала единственной спортсменкой, попавшей на подиум в обеих личных гонках в Эстерсунде. Идеальная стрельба позволило ей во второй раз занять третье место и выйти на второе место в общем зачёте Кубка мира. По окончании соревнований спецкор «Чемпионата» расспросил Джиму о личных успехах, популярности биатлона на Украине и допинговых скандалах с российскими биатлонистками и Теей Грегорин.

— Ожидали, что вторую гонку подряд можете завершить на подиуме?

— Нет. Видимо, сегодня у меня получилась хорошая тренировка. Я сильно рада, потому что понимала, что в спринте мне будет сложнее бороться, чем в индивидуальной гонке. У меня не было права на ошибку. Я чисто отработала два рубежа и смогла войти в топ-3. Сегодня я пыталась быстрее бежать и повела гонку в более высоком ритме и по максимуму отработала финиш.

— Результат Херманн — вас удивил?

— Конечно, она показала очень крутую скорость и заслужила эту победу.

— Перед сезоном вы болели. Как это повлияло на вашу подводку к сезону?

— Я не так сильно болела, но решила пропустить старт в Шушёене. У меня была простуда, я старалась поберечься.

— В этом году ваша золотая олимпийская четвёрка снова вместе. Это укрепляет ваш боевой дух?

— Да, классно, когда в команде есть конкуренция и можно бороться с другими командами. У нас сейчас очень хорошая сборная. Я рада, что вернулись в строй Вита и Валя. Постепенно подтягивается к нам и молодежь. Мы чувствуем себя увереннее.

— А внутренняя конкуренция в команде чувствуется?

— Мы насчёт этого не задумывались. Пока идёт первый этап и ещё никто не знает, кто в какой форме. Просто работаем, как можем.

— В этом году вам защищать звание олимпийских чемпионок в эстафете? Какие ожидания от Игр у вашего спортивного руководства?

— Перед нами пока не ставятся никакие задачи. До первого этапа было рано об этом рассуждать. Было непонятно, в какой форме Вита и Валя, в какой форме я. Сейчас никто нас не напрягает, нет никакого ажиотажа. Мы просто делаем свою работу и, дай бог всё получится и все будут в классной форме на Олимпийских играх.

— Президент федерации Владимир Брынзак вас поздравил с первой медалью?

— Конечно.

— Насколько хорошее у вас взаимопонимание с иностранным наставником Урошем Велепецом?

— Мы пока находим с ним общий язык. С ним можно обсуждать тренировки, пожаловаться на неважное самочувствие и получить послабление. Он не слишком жёсткий тренер, но в то же время, когда нужно требовательный. Мы находим компромиссы.

— У его воспитанницы Теи Грегорин нашли допинг при перепроверке проб за Ванкувер. Вас это не смутило?

— Я не любитель говорить на такие темы. Обычно это для меня табу. Вам могу сказать, что бывают такие ситуации, когда мы видим только одну сторону, а как это было на самом деле, мы не знаем. Бывают ситуации, когда спортсмены сами не виноваты в этом, а бывают, когда исключительно их вина. Поэтому я не хочу никого судить и вешать ярлыки.

— Многие отказываются верить, что Ольга Зайцева принимала допинг в Сочи. Какое у вас мнение об этой спортсменке?

— Я Олю не сильно застала. Она заканчивала, а я только начала появляться на высшем уровне. Я с ней мало общалась, но всегда считала сильной спортсменкой, очень уважала и продолжаю считать, что ей не нужно было принимать допинг. Я видела, какие она делает тренировки на видео, как она мотивирована, умела терпеть, поэтому не могла поверить в то, что она что-то принимала. Она действительно сильная и самоотверженная спортсменка.

— Допинговые скандалы не обесценивают для вас счастливые мгновения сочинской Олимпиады?

— У меня такое было только первый год. А сейчас я даже не вспоминаю про олимпийскую медаль. Надо забывать былые успехи и стремиться к новым наградам. Но когда мне напоминают, что я олимпийская чемпионка, мне приятно. Считаю, что наша победа была заслуженной и ценной для нашей страны.

— Вы второй год подряд показываете лучшие результаты в команде. Это добавило вам популярности на родине?

— На самом деле я была популярна и раньше. У нас не так много сильных спортсменов-зимников, поэтому всех фаворитов: Виту, Валю, Лену и меня знают в лицо. Узнают и на улице, и везде.