Триумф немецкой лыжницы. Лучшая из россиянок — 27-я

Источник: Спорт-Экспресс

ГРУСТЬ

Приходится констатировать: российские биатлонистки пока не бегут и не стреляют. После состоявшейся среду индивидуальной гонки об этом можно было говорить с оглядкой на стартовое волнение, традиции нашей команды неудачно начинать сезон и тяжелые погодные условия, но и в спринте ситуация не изменилась.

Все 10 мишеней закрыла только Виктория Сливко, но она финишировала 35-й в 1 минуте 10 секундах от точно так же отстрелявшей чисто обладательницы второго места француженки Жюстин Бреза.

Лучшей из россиянок с одним промахом стала Екатерина Юрлова-Перхт — у нее 27-е место и 1.16 проигрыша лидеру. Татьяна Акимова с одним промахом 38-я, Светлана Миронова с тремя — 50-я. Дарья Виролайнен — 58-я в 2.05 от победительницы. При этом только Акимова сказала, что чувствовала себя лучше, чем в стартовой гонке. Сливко и Виролайнен пришлось гораздо тяжелее.

ТРЕНД

Как и в индивидуалке двумя днями ранее промахивались россиянки преимущественно на «стойке». Именно там после чистой «лежки» по разу ошиблись Акимова и Юрлова, и дважды промахнулась Виролайнен.

ЦИТАТА

Последняя при этом не увидела ничего общего в своих неточных выстрелах в двух разных гонках. На этот раз объяснением ошибкам стало неважное физическое состояние.

«Мне сегодня было намного тяжелее с первого круга, сложное работалось ногами, и это отразилось на “стойке”. Мои промахи связаны с тяжелым ходом, не смогла справиться. Эта была не та ошибка, что в индивидуальной гонке. Сегодня были сумбур и суета. Посмотрим, что будет дальше», — сказала старшая дочь знаменитой Анфисы Резцовой в телеинтервью.

ГОНЩИЦА

Бронзовый призер Сочи-2014 в лыжной эстафете немка Херманн лишь проводит в биатлоне лишь второй сезон. В прошлом году у нее были отдельные удачные выступления в Кубке IBU и победа на предолимпийской неделе в Пхенчхане в составе эстафетной четверки, но в личных гонках Кубка мира 28-летняя спортсменка ни разу не поднималась выше 18-го места.

В пятницу Херманн удивила всех. С одним промахом на «стойке» она уходила с рубежа с восьми секундах от чисто отстрелявшей итальянки Лизы Витоцци, но феноменально отработала на финишном круге. Она пролетела его за 5 с половиной минут, опередив по скорости ближайшую преследовательницу — другую знатную лыжницу Кайсу Мякяряйнен на 12 секунд, а Витоцци — на все 52.

МУЛЬТИМЕДАЛИСТКА

Юлия Джима, финишировавшая третьей в индивидуальной гонке два дня назад, стала бронзовым призером и в спринте. Вот так: за всю карьеру у украинки был лишь один личный подиум в Кубке мира, и тот четыре года назад, а теперь — два подряд.

ЛИДЕР

После практически полностью пропущенного прошлого сезона новый, олимпийский, норвежка Сюнневе Солемдаль начала ударно. За вторым местом в индивидуалке последовало четвертое в спринте. А в результате — желтая майка лидера общего зачета Кубка мира. Как минимум на воскресную гонку преследования.

КАДР