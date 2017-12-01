Триумф немецкой лыжницы. Лучшая из россиянок — 27-я
Женский спринт на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Дениза Херманн из Германии. Лучшая из россиянок Екатерина
Женский спринт на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Дениза Херманн из Германии. Лучшая из россиянок Екатерина
ГРУСТЬ
Приходится констатировать: российские биатлонистки пока не бегут и не стреляют. После состоявшейся среду индивидуальной гонки об этом можно было говорить с оглядкой на стартовое волнение, традиции нашей команды неудачно начинать сезон и тяжелые погодные условия, но и в спринте ситуация не изменилась.
Все 10 мишеней закрыла только Виктория Сливко, но она финишировала 35-й в 1 минуте 10 секундах от точно так же отстрелявшей чисто обладательницы второго места француженки Жюстин Бреза.
Лучшей из россиянок с одним промахом стала Екатерина
ТРЕНД
Как и в индивидуалке двумя днями ранее промахивались россиянки преимущественно на «стойке». Именно там после чистой «лежки» по разу ошиблись Акимова и Юрлова, и дважды промахнулась Виролайнен.
ЦИТАТА
Последняя при этом не увидела ничего общего в своих неточных выстрелах в двух разных гонках. На этот раз объяснением ошибкам стало неважное физическое состояние.
«Мне сегодня было намного тяжелее с первого круга, сложное работалось ногами, и это отразилось на “стойке”. Мои промахи связаны с тяжелым ходом, не смогла справиться. Эта была не та ошибка, что в индивидуальной гонке. Сегодня были сумбур и суета. Посмотрим, что будет дальше», — сказала старшая дочь знаменитой Анфисы Резцовой в телеинтервью.
ГОНЩИЦА
Бронзовый призер Сочи-2014 в лыжной эстафете немка Херманн лишь проводит в биатлоне лишь второй сезон. В прошлом году у нее были отдельные удачные выступления в Кубке IBU и победа на предолимпийской неделе в Пхенчхане в составе эстафетной четверки, но в личных гонках Кубка мира 28-летняя спортсменка ни разу не поднималась выше 18-го места.
В пятницу Херманн удивила всех. С одним промахом на «стойке» она уходила с рубежа с восьми секундах от чисто отстрелявшей итальянки Лизы Витоцци, но феноменально отработала на финишном круге. Она пролетела его за 5 с половиной минут, опередив по скорости ближайшую преследовательницу — другую знатную лыжницу Кайсу Мякяряйнен на 12 секунд, а Витоцци — на все 52.
МУЛЬТИМЕДАЛИСТКА
Юлия Джима, финишировавшая третьей в индивидуальной гонке два дня назад, стала бронзовым призером и в спринте. Вот так: за всю карьеру у украинки был лишь один личный подиум в Кубке мира, и тот четыре года назад, а теперь — два подряд.
ЛИДЕР
После практически полностью пропущенного прошлого сезона новый, олимпийский, норвежка Сюнневе Солемдаль начала ударно. За вторым местом в индивидуалке последовало четвертое в спринте. А в результате — желтая майка лидера общего зачета Кубка мира. Как минимум на воскресную гонку преследования.
КАДР
Тренер сборной Словакии Анна Муринова поспорила, что наденет цветной парик, если ее подопечная Паулина Фиалкова заедет в шестерку в индивидуальной гонке. Словачка финишировала пятой, обещание пришлось исполнять.
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|1.12.2017, 19:45
|Эстерсунд (Швеция)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дениза Херманн
|Германия
|19.54,8
|2
|Жюстин Бреза
|Франция
|+15,2
|3
|Юлия Джима
|Украина
|+19,6
|4
|Сюнневе Солемдаль
|Норвегия
|+24,3
|5
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+24,5
|6
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+26,0
|7
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+26,5
|8
|Вероника Виткова
|Чехия
|+35,9
|9
|Доротея Вирер
|Италия
|+38,4
|10
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+40,6