Немка Херрман выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Швеции

Второе место заняла француженка Жюстин Бреза (отставание +15,2 секунды, 0 промахов), третьей стала украинка Юлия Джима (+19,6; 0). Ранее в индивидуальной гонке в Эстерсунде украинка также заняла третье место.
Лучшей из россиянок стала чемпионка мира Екатерина Юрлова-Пехт (+1.16; 1), которая заняла 27-е место. Виктория Сливко стала 35-й (+1.25,9; 0), Татьяна Акимова — 38-й (+1.30,2; 1), Дарья Виролайнен — 58-й (+2.05,1; 2). Светлана Миронова заняла 50-е место (+1.57,4; 3).
Четвертое место заняла норвежка Сюннюёве Сулемдал. В индивидуальной гонке она стала второй. Таким образом, по итогам двух гонок норвежка возглавила общий зачет Кубка мира, в ее активе 97 очка. Джима проигрывает Сулемдал одно очко.
Херрман является бронзовым призером в лыжной эстафете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В сезоне-2013/14 немка заняла второе место в Кубке мира по лыжным гонкам в зачете спринтов. С прошлого сезона Херрман выступает за биатлонную сборную Германии. Эта победа стала для нее первой на этапах Кубка мира.
Этап Кубка мира в Эстерсунде завершится 3 декабря.