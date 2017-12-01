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21:32 (мск), источник: ТАСС

Немка Херрман выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Швеции

ТАСС, 1 декабря. Немка Дениз Херрман одержала победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. На двух рубежах она допустила один промах и преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 54,8 секунды.

Второе место заняла француженка Жюстин Бреза (отставание +15,2 секунды, 0 промахов), третьей стала украинка Юлия Джима (+19,6; 0). Ранее в индивидуальной гонке в Эстерсунде украинка также заняла третье место.

Лучшей из россиянок стала чемпионка мира Екатерина Юрлова-Пехт (+1.16; 1), которая заняла 27-е место. Виктория Сливко стала 35-й (+1.25,9; 0), Татьяна Акимова — 38-й (+1.30,2; 1), Дарья Виролайнен — 58-й (+2.05,1; 2). Светлана Миронова заняла 50-е место (+1.57,4; 3).

Четвертое место заняла норвежка Сюннюёве Сулемдал. В индивидуальной гонке она стала второй. Таким образом, по итогам двух гонок норвежка возглавила общий зачет Кубка мира, в ее активе 97 очка. Джима проигрывает Сулемдал одно очко.

Херрман является бронзовым призером в лыжной эстафете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В сезоне-2013/14 немка заняла второе место в Кубке мира по лыжным гонкам в зачете спринтов. С прошлого сезона Херрман выступает за биатлонную сборную Германии. Эта победа стала для нее первой на этапах Кубка мира.

Этап Кубка мира в Эстерсунде завершится 3 декабря.

1.
Херманн Д.
Германия
2.
Бреза Ж.
Франция
3.
Джима Ю.
Украина
1.12.2017, 19:45 Эстерсунд (Швеция) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Дениза Херманн Германия 19.54,8
2 Жюстин Бреза Франция +15,2
3 Юлия Джима Украина +19,6
4 Сюнневе Солемдаль Норвегия +24,3
5 Лиза Виттоцци Италия +24,5
6 Кайса Мякяряйнен Финляндия +26,0
7 Марта Ольсбу Норвегия +26,5
8 Вероника Виткова Чехия +35,9
9 Доротея Вирер Италия +38,4
10 Франциска Хильдебранд Германия +40,6
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