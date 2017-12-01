Немка Херрман выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Швеции

Четвертое место заняла норвежка Сюннюёве Сулемдал. В индивидуальной гонке она стала второй. Таким образом, по итогам двух гонок норвежка возглавила общий зачет Кубка мира, в ее активе 97 очка. Джима проигрывает Сулемдал одно очко.

Херрман является бронзовым призером в лыжной эстафете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В сезоне-2013/14 немка заняла второе место в Кубке мира по лыжным гонкам в зачете спринтов. С прошлого сезона Херрман выступает за биатлонную сборную Германии. Эта победа стала для нее первой на этапах Кубка мира.