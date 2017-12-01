Дело Зайцевой. Ярость вместо растерянности

Источник: Спорт-Экспресс

Олег ШАМОНАЕВ

Конвейер комиссии Освальда по производству обвинительных приговоров в отношении российских участников Олимпиады в Сочи работает на износ — на этой неделе вердикты выпускались буквально через день, что накануне судьбоносного заседания исполкома МОК позволило расширить список наказанных до красивой цифры 25. Причины юридического спурта очевидны. 14 олимпийских апостолов, которым 5—6 декабря предстоит тяжелое решение по вопросу о допуске сборной России на Олимпиаде-2018 теперь не смогут сказать, что у них недостаточно пищи для размышлений. Ну, а со всеми неувязками, вызванными страшной спешкой, потом разберется Спортивный арбитражный суд.

Или не разберется, но это будут уже не проблемы Освальда, а 25 спортсменов, через четыре года после окончания соревнований по косвенным признакам (царапины на пробирках и химический состав биопроб) якобы уличенных в нарушении антидопинговых правил. Всего в работе у дисциплинарной комиссии сейчас оказалось 36 сочинских дел — еще 7 собираются рассмотреть 4 декабря, а оставшиеся — уже после исполкома МОК. И это еще не вечер. Теоретически Освальд может заставить оправдываться более 200 спортсменов — полный состав сборной России, выступавшей в Сочи. Впрочем, время оправданий, похоже, проходит.

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Если первые сообщения об обвинениях в адрес «сочинцев» вызывали в России растерянность и злорадство недоброжелателей, то сейчас главным образом — ярость. Особенно после нынешнего решения, когда Освальд улучшил свою репрессивную статистику за счет Зайцевой — одной из самых ярких звезд в истории нашего женского биатлона, чье категорическое неприятие допинга давно и широко известно. Ее дело лишний раз подчеркнуло всю подлость нынешней практики рассмотрения дел о подмене проб, когда заслуженный спортсмен вроде Легкова, Зубкова или Зайцевой спустя много лет внезапно вынужден доказывать свою непричастность к мифической авантюре, о которой поведал миру какой-то сомнительный персонаж.