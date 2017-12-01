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20:19 (мск), источник: ТАСС

Зайцева считает, что спортсменов втаптывают в грязь по причине политической борьбы

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Санкции, которые применяет Международный олимпийский комитет (МОК) по отношению к российским спортсменам, являются частью политической борьбы. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, которая оказалась в числе участников Олимпийских игр 2014 года, которых наказал МОК.

МОК в пятницу аннулировал результаты биатлонистки Зайцевой, лыжниц Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко, показанные на Олимпийских играх в Сочи, а также пожизненно отстранил их от участия в Олимпиадах.

«Я считаю, что это политика, а в политической борьбе, как правило, любые средства хороши. Наверное, мы все сейчас являемся участниками некой игры. Конечно, горько и до слез обидно, что так жестоко и безжалостно правосудие МОК. Несмотря на авторитетность и заслуги людей, нас втаптывают в грязь», — сказала Зайцева.

Зайцева на Играх в Сочи заняла 15-е место в индивидуальной гонке, 28-е — в спринте, 11-е — в гонке преследования, 23-е — в масс-старте. В составе сборной России вместе с Ольгой Вилухиной, Екатериной Шумиловой и Яной Романовой она завоевала серебро в эстафетной гонке. Ранее МОК лишил россиянок серебра в эстафете после аннулирования результатов Вилухиной и Романовой, которые также были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Зайцева, объявившая в январе 2015 года о завершении карьеры, является двукратной олимпийской чемпионкой, на ее счету золото Турина-2006 и Ванкувера-2010 в эстафетах, кроме того, спортсменка завоевала три золотые награды чемпионатов мира.

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда на данный момент аннулировала результаты на Играх-2014 и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах 25 российских спортсменов. Количество дел, рассматриваемых комиссией, достигло 36.

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