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17:42 (мск), источник: РБК-Спорт

Дмитрий Губерниев резко раскритиковал членов МОК

Телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал членов МОК за дисквалификацию российской биатлонистки Ольги Зайцевой. МОК признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Источник: РБК-Спорт

Губерниев в своем Instagram написал, что считает Зайцеву чистой спортсменкой и осуждает решение МОК.

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МОК в пятницу, 1 декабря, пожизненно дисквалифицировал биатлонистку Ольгу Зайцеву, а также лыжниц Анастасию Доценко и Юлию Чекалеву. Они признаны виновными в манипуляциями с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. Их результаты на Олимпиаде аннулированы. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Из этих спортсменок только Ольга Зайцева выиграла в Сочи медаль — она стала второй в составе сборной России в эстафете. Эту медаль МОК уже отобрал у сборной России ранее, когда признал виновными в допинговых нарушениях других участниц эстафеты, Ольгу Вилухину и Яну Романову.

«4, 5 декабря у нас продолжатся слушания [комиссии (МОК) под руководством Дениса Освальда], где мы обобщим все данные по нашим спортсменам и дадим свою реакцию в целом. У нас будет документ, где будет отражена наша позиция», — сообщил РБК пресс-секретарь Союза биатлонистов Константин Бойцов.

В спринте Зайцева заняла 26-е место, в гонке преследования стала 11-й, в индивидуальной гонке она финишировала на 15-м месте и стала 23-й в масс-старте.

После публикации доклада под руководством Ричарда Макларена МОК предъявлял претензии только к биатлонисткам Яне Романовой и Ольге Вилухиной. Обвинения против Зайцевой были выдвинуты только в начале ноября этого года. По сведениям «Спорт-Экспресса», на пробирках Зайцевой были обнаружены царапины, которые позволяли предположить, что ее пробы были вскрыты, а их содержимое заменено.

Зайцева стала олимпийской чемпионкой в 2006 и 2010 годах. На обеих Олимпиадах она победила в эстафете. Также за карьеру она выиграла два олимпийских серебра — помимо сочинской медали, стала второй в масс-старте Олимпиады 2010 года. После Олимпиады в Сочи она завершила карьеру.

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