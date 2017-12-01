Дмитрий Губерниев резко раскритиковал членов МОК

Из этих спортсменок только Ольга Зайцева выиграла в Сочи медаль — она стала второй в составе сборной России в эстафете. Эту медаль МОК уже отобрал у сборной России ранее, когда признал виновными в допинговых нарушениях других участниц эстафеты, Ольгу Вилухину и Яну Романову.



«4, 5 декабря у нас продолжатся слушания [комиссии (МОК) под руководством Дениса Освальда], где мы обобщим все данные по нашим спортсменам и дадим свою реакцию в целом. У нас будет документ, где будет отражена наша позиция», — сообщил РБК пресс-секретарь Союза биатлонистов Константин Бойцов.



В спринте Зайцева заняла 26-е место, в гонке преследования стала 11-й, в индивидуальной гонке она финишировала на 15-м месте и стала 23-й в масс-старте.



После публикации доклада под руководством Ричарда Макларена МОК предъявлял претензии только к биатлонисткам Яне Романовой и Ольге Вилухиной. Обвинения против Зайцевой были выдвинуты только в начале ноября этого года. По сведениям «Спорт-Экспресса», на пробирках Зайцевой были обнаружены царапины, которые позволяли предположить, что ее пробы были вскрыты, а их содержимое заменено.



Зайцева стала олимпийской чемпионкой в 2006 и 2010 годах. На обеих Олимпиадах она победила в эстафете. Также за карьеру она выиграла два олимпийских серебра — помимо сочинской медали, стала второй в масс-старте Олимпиады 2010 года. После Олимпиады в Сочи она завершила карьеру.