Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
Чубайс ответил на обвинения в растрате 10 млрд руб.
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Текущие события
Биатлон. Биатлон
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
26.11
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
26.11
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
29.11
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
30.11
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (М)
Все события
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
«У вас ничего не выйдет»: Мэй и Туск обвиняют РФ во враждебности
На месте исчезновения «Сан-Хуан» новая загадка
Сборная России по футболу узнает своих соперников на ЧМ-2018
Заболотный и «Краснодар», Швец и «Зенит». Трансферные интриги
Селена Гомес вышла на красную дорожку в откровенном наряде
Полина Гагарина в платье с глубоким декольте удивила поклонников
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
16Кубок чемпионата мира проехал по России
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Вилухина: Мне печально осознавать, что я в этой грязи

Российская биатлонистка Ольга Вилухина прокомментировала решение МОК пожизненно отстранить её от участия в Олимпийских играх и аннулировать её результаты на Играх в Сочи.

Источник: РИА "Новости"

Вилухина на Олимпиаде-2014 завоевала две серебряные медали.

«Основная проблема — всё подавалось на уровне слухов. Я не придавала им особого значения. Мне лично до сих пор не пришло ни одной официальной бумаги — ни от МОК, ни от независимых комиссий. Ничего. По сути, я даже не знаю, в чём именно меня обвиняют. Возможно, все документы лежат в СБР, я только подписывала доверенности. Ещё зимой в СБР мне сказали, что в случае реальных проблем нас будут защищать опытные юристы. Мы, олимпийцы, вдруг перестали быть людьми, а превратились в пачки обвинительных документов, сортированные по датам слушаний. Именно это меня в первую очередь возмущает. Аннулировали результаты? Ну, пришлите хотя бы письмо, объясните. Почему я вынуждена искать информацию в интернете? Читала все расшифровки, пыталась вникнуть в эти списки. Честно? Вообще не понимала, что происходит. Конечно, меня беспокоит, что вокруг моего имени столько грязи.

Читайте также
Коукалова: Пусть честные российские спортсмены выступают под нейтральным флагом

Что мне поставили в вину? Царапины точно. Про список «Дюшес» не поняла, плохо было слышно переводчика. Конкретно меня ни о чём не спрашивали. Мы просто сидели и слушали. Выслушав нашу защиту, у меня не было сомнений, что решение будет в нашу пользу. Защита выглядела компетентной и профессиональной. А в итоге всё случилось наоборот — решение жестокое. Причём по отношению ко всем пяти спортсменам, по которым проходили слушания в этот день. Зачем мы там присутствовали? Наверное, создали видимость, что мы приглашены и уведомлены. Хотя сложилось впечатление, что все давно решено. Это заседание — пыль в глаза. Что бы мы ни говорили — нас никто не слушал. Сторона обвинения просто гнула свою линию, в качестве доказательств предъявляли только доклад Макларена и показания Родченкова.

Пила ли я коктейль Родченкова? Бред. Я читала про какой-то алкоголь, чем-то там разбавленный. Не пила, конечно. Категорично — не пила.

Во-первых, все свои пробы мочи я сдавала под присмотром допинг-офицера, который показывал удостоверение. Мне выписывали протокол. Во-вторых, как говорит Родченков, ни в какие банки из-под кока-колы или детского питания заранее я ничего не сдавала. Это полный бред и клевета. Я в спорте с самого детства и понимаю, когда и чем рискую.

Я в любом случае остаюсь при своем мнении — эти медали честные. То, что сейчас происходит вокруг нашего спорта… Это ужас. Мне печально осознавать, что я в этой грязи. Олимпийские медали — детская мечта. Я шла к ним много лет. Через труд, слезы, проблемы со здоровьем. Эти медали мне очень дороги.

Кто-то уже начинает их делить, я имею в виду чешек. Они в ладоши хлопают, говорят, что все правильно. Девочки, молчали бы! Зря радуетесь. Если нас так легко, не разбираясь, пачками дисквалифицируют, может случиться, что и спортсмены другой страны окажутся не застрахованными от такого произвола. Я просто так медали не отдам. Я двукратный призёр Олимпийских игр. Я чиста перед собой, болельщиками. Ту радость, которую я подарила всей стране на домашней Олимпиаде, у меня хотят отнять. На каком основании? — цитирует Вилухину Sports.

 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ: корзины, участники, трансляция
Заболотный и «Краснодар», Швец и «Зенит». Трансферные интриги
Мутко: Даже не задумывался, что Россию могут лишить ЧМ
Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения
«Барселона» нашла замену на случай срыва трансфера Коутиньо
Сборную Канады представят на Кубке Первого канала 19 игроков КХЛ
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь