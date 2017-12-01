Вилухина: Мне печально осознавать, что я в этой грязи

Источник: РИА "Новости"

Вилухина на Олимпиаде-2014 завоевала две серебряные медали.

«Основная проблема — всё подавалось на уровне слухов. Я не придавала им особого значения. Мне лично до сих пор не пришло ни одной официальной бумаги — ни от МОК, ни от независимых комиссий. Ничего. По сути, я даже не знаю, в чём именно меня обвиняют. Возможно, все документы лежат в СБР, я только подписывала доверенности. Ещё зимой в СБР мне сказали, что в случае реальных проблем нас будут защищать опытные юристы. Мы, олимпийцы, вдруг перестали быть людьми, а превратились в пачки обвинительных документов, сортированные по датам слушаний. Именно это меня в первую очередь возмущает. Аннулировали результаты? Ну, пришлите хотя бы письмо, объясните. Почему я вынуждена искать информацию в интернете? Читала все расшифровки, пыталась вникнуть в эти списки. Честно? Вообще не понимала, что происходит. Конечно, меня беспокоит, что вокруг моего имени столько грязи.

Читайте также Коукалова: Пусть честные российские спортсмены выступают под нейтральным флагом

Что мне поставили в вину? Царапины точно. Про список «Дюшес» не поняла, плохо было слышно переводчика. Конкретно меня ни о чём не спрашивали. Мы просто сидели и слушали. Выслушав нашу защиту, у меня не было сомнений, что решение будет в нашу пользу. Защита выглядела компетентной и профессиональной. А в итоге всё случилось наоборот — решение жестокое. Причём по отношению ко всем пяти спортсменам, по которым проходили слушания в этот день. Зачем мы там присутствовали? Наверное, создали видимость, что мы приглашены и уведомлены. Хотя сложилось впечатление, что все давно решено. Это заседание — пыль в глаза. Что бы мы ни говорили — нас никто не слушал. Сторона обвинения просто гнула свою линию, в качестве доказательств предъявляли только доклад Макларена и показания Родченкова.

Пила ли я коктейль Родченкова? Бред. Я читала про какой-то алкоголь, чем-то там разбавленный. Не пила, конечно. Категорично — не пила.

Во-первых, все свои пробы мочи я сдавала под присмотром допинг-офицера, который показывал удостоверение. Мне выписывали протокол. Во-вторых, как говорит Родченков, ни в какие банки из-под кока-колы или детского питания заранее я ничего не сдавала. Это полный бред и клевета. Я в спорте с самого детства и понимаю, когда и чем рискую.

Я в любом случае остаюсь при своем мнении — эти медали честные. То, что сейчас происходит вокруг нашего спорта… Это ужас. Мне печально осознавать, что я в этой грязи. Олимпийские медали — детская мечта. Я шла к ним много лет. Через труд, слезы, проблемы со здоровьем. Эти медали мне очень дороги.