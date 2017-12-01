Коукалова: Я за то, чтобы не позволять россиянам выступать на Играх-2018

«Уверена, вы и без меня давно знаете, что женская сборная Чехии получит олимпийскую медаль Сочи спустя почти четыре года (после дисквалификации России. — Прим. «Чемпионата»). С одной стороны, это хорошо, что правосудие восторжествовало, а с другой — мне жаль Еву Пускарчикову и особенно мою давнюю подругу Житку Ландову, которой в прошлом году пришлось завершить карьеру по состоянию здоровья.

Всю жизнь посвящаешь себя спорту, работаешь, выкладываешься без остатка — и не ощущаешь заслуженный вкус успеха.



Не знаю, как вы, но я точно выступаю за признание допинговых нарушений серьёзным преступлением и за то, чтобы не позволять россиянам выступать на Играх-2018 — по аналогии с Играми-2016. Наконец, я бы хотела им сказать, что в жизни есть вещи важнее победы. Это ЧЕСТНОСТЬ и СПРАВЕДЛИВОСТЬ — не только в спорте, но и в жизни. Жаль, что они этого пока не поняли", — написала Коукалова.