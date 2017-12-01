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01:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Коукалова: Я за то, чтобы не позволять россиянам выступать на Играх-2018

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова через «Фейсбук» призвала лишить Россию права выступать на Олимпийских играх — 2018.

Источник: РИА "Новости"

«Уверена, вы и без меня давно знаете, что женская сборная Чехии получит олимпийскую медаль Сочи спустя почти четыре года (после дисквалификации России. — Прим. «Чемпионата»). С одной стороны, это хорошо, что правосудие восторжествовало, а с другой — мне жаль Еву Пускарчикову и особенно мою давнюю подругу Житку Ландову, которой в прошлом году пришлось завершить карьеру по состоянию здоровья.

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Всю жизнь посвящаешь себя спорту, работаешь, выкладываешься без остатка — и не ощущаешь заслуженный вкус успеха.

Не знаю, как вы, но я точно выступаю за признание допинговых нарушений серьёзным преступлением и за то, чтобы не позволять россиянам выступать на Играх-2018 — по аналогии с Играми-2016. Наконец, я бы хотела им сказать, что в жизни есть вещи важнее победы. Это ЧЕСТНОСТЬ и СПРАВЕДЛИВОСТЬ — не только в спорте, но и в жизни. Жаль, что они этого пока не поняли", — написала Коукалова.

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