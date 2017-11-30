Антон Бабиков: Играл в футбол с допинг-офицером, Россия обыграла Швецию

Источник: Спорт-Экспресс

Россиянин стал лучшим из россиян по итогам индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, заняв пятое место. После гонки он подвел итоги первого старта и рассказал о том, как однажды сдавал допинг-контроль.

— Конечно, есть минусы и плюсы, — подвел итог гонки Бабиков. — Я уже говорил, что начало сезона будет, скорее всего, трудным, потому что мы прилично загружены, у нас определенное давление — думаю, все понимают. Нам, наверное, тяжелее всех сейчас вкатываться в сезон. Нужно просто все это перебороть и наконец-то почувствовать тот кураж, который необходим, за счет стартов. Могу поставить себе пятерку за сегодняшнюю гонку, несмотря на то, что неидеальный результат.

— В чем проявляется это давление?

— Просто банально некоторые из окружающих комментируют разные новости из интернета. Не скажу, что я это ощущаю со стороны спортсменов, все здороваются. Но тем не менее есть такой вопрос, как грядущая Олимпиада, и слишком часто слышу разные мнения по этому поводу.

— Высказывания кого-то из коллег задели?

— Меня как-то трудно задеть этим, меня просто задевает, что некоторые люди достаточно узко мыслят. Это обидно. А мои коллеги они или нет, не так важно. Да, может, что-то и задевает, но достаточно легко от этого абстрагироваться.

— Насколько довольны условиями трассы и насколько хорошо работал инвентарь?

— Сегодня, когда пришел откатывать лыжи, был несколько удивлен состоянием трассы, потому что в городе на пробежке не было такого количества свежего снега. Тем не менее, достаточно неплохо, что такая трасса. Где-то становится сложнее ехать, но повороты гораздо комфортнее, чем когда по льду пытаешься зайти. На высокой скорости здесь очень опасные повороты. Трасса в целом рабочая.

— Есть ощущение, что пока разбегаетесь, а дальше будет лучше?

— Конечно. Каждый год так, трудно к первому старту подходить в максимальной форме, тем более в этом году я не бежал в смешанных эстафетах. Это для меня первый старт и сразу — 20 км, сложная гонка, одна из самых сложных трасс. Поэтому уверен, что будем разбегаться и показывать более хорошие результаты.

— Здесь случилась ваша первая и единственная победа в карьере. Насколько вам нравится эта трасса?

— Когда состояние хорошее, тебе может понравиться любая трасса, если ты на ней показал хороший результат. Мало стадионов, которые категорически не подходят, и даже в идеальном состоянии ты не можешь на них ничего показать. Стадион здесь хороший, рельеф интересный. Трасса рабочая, интересная, стадион комфортный. В этом году нет такого ветра, в прошлом я попал на индивидуальной гонке на неприятный порыв, не смог справиться. Сегодня была идеальная погода, поэтому достаточно хорошая стрельба у многих спортсменов.

— 5 декабря будет решаться судьба российских олимпийцев, как проведете это время?

— Насколько я понимаю, мы будем в Австрии. Думаю, что проведу день как обычно, не буду сидеть, ожидая чего-то сверхъестественного. Просто почитаю книжку, пообщаюсь с ребятами, от меня в этот день ничего не будет зависеть. Вчера вечером в половине десятого я сдавал допинг-контроль, все, что от меня зависит, я делаю. Вчера, кстати, выиграл у шведского допинг-офицера в FIFA! Играли Швеция — Россия.

— Кто предложил сразиться?

— Не был готов сдать допинг-тест моментально по понятным обстоятельствам, читать при нем книжку я не мог. А у нас стоит PlayStation, я его включил. Допинг-офицер предложил сразиться, я сказал — давай. Так как Швеция тоже попала на чемпионат мира, мы решили устроить такой экзотический финал — Швеция — Россия. И Россия победила 4:1! Ой, там много кто забивал. Но у Швеции не было Ибрагимовича, правда.