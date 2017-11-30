Антон Бабиков: Играл в футбол с допинг-офицером, Россия обыграла Швецию
Россиянин — о допинге и индивидуальной гонке.
Россиянин — о допинге и индивидуальной гонке.
Россиянин стал лучшим из россиян по итогам индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, заняв пятое место. После гонки он подвел итоги первого старта и рассказал о том, как однажды сдавал
— Конечно, есть минусы и плюсы, — подвел итог гонки Бабиков. — Я уже говорил, что начало сезона будет, скорее всего, трудным, потому что мы прилично загружены, у нас определенное давление — думаю, все понимают. Нам, наверное, тяжелее всех сейчас вкатываться в сезон. Нужно просто все это перебороть и
— В чем проявляется это давление?
— Просто банально некоторые из окружающих комментируют разные новости из интернета. Не скажу, что я это ощущаю со стороны спортсменов, все здороваются. Но тем не менее есть такой вопрос, как грядущая Олимпиада, и слишком часто слышу разные мнения по этому поводу.
— Высказывания
— Меня
— Насколько довольны условиями трассы и насколько хорошо работал инвентарь?
— Сегодня, когда пришел откатывать лыжи, был несколько удивлен состоянием трассы, потому что в городе на пробежке не было такого количества свежего снега. Тем не менее, достаточно неплохо, что такая трасса.
— Есть ощущение, что пока разбегаетесь, а дальше будет лучше?
— Конечно. Каждый год так, трудно к первому старту подходить в максимальной форме, тем более в этом году я не бежал в смешанных эстафетах. Это для меня первый старт и сразу — 20 км, сложная гонка, одна из самых сложных трасс. Поэтому уверен, что будем разбегаться и показывать более хорошие результаты.
— Здесь случилась ваша первая и единственная победа в карьере. Насколько вам нравится эта трасса?
— Когда состояние хорошее, тебе может понравиться любая трасса, если ты на ней показал хороший результат. Мало стадионов, которые категорически не подходят, и даже в идеальном состоянии ты не можешь на них ничего показать. Стадион здесь хороший, рельеф интересный. Трасса рабочая, интересная, стадион комфортный. В этом году нет такого ветра, в прошлом я попал на индивидуальной гонке на неприятный порыв, не смог справиться. Сегодня была идеальная погода, поэтому достаточно хорошая стрельба у многих спортсменов.
— 5 декабря будет решаться судьба российских олимпийцев, как проведете это время?
— Насколько я понимаю, мы будем в Австрии. Думаю, что проведу день как обычно, не буду сидеть, ожидая
— Кто предложил сразиться?
— Не был готов сдать
Елена СОБОЛЬ
из Эстерсунда.