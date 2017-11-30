Мартен Фуркад: Россия должна участвовать в Играх, но она решила все за себя сама
Француз Мартен Фуркад в эксклюзивном интервью «СЭ» подчеркнул, что он не выступает против участия российской сборной на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Француз Мартен Фуркад в эксклюзивном интервью «СЭ» подчеркнул, что он не выступает против участия российской сборной на Олимпийских играх в Пхенчхане.
При этом он раскритиковал позицию российской стороны по вопросу борьбы с допингом. Напомним, что ранее многократный олимпийский чемпион не раз критически высказывался по вопросу о «российском допинге».
— Вы сказали, что Шипулин будет одним из ваших основных соперников на Олимпиаде. Как считаете, должна ли Россия поехать на Игры?
— Вы знаете, я просто спортсмен, и, конечно, я думаю, что Россия должна участвовать в Олимпийских играх. Все говорят, что МОК будет принимать решение по поводу России. Но я думаю, что Россия сама за себя все решила. За последние десять лет было много случаев с допингом, и в прошлом году на чемпионате мира в Хохфильцене они не высказались четко по своей позиции против допинга. И я думаю, что наилучший вариант участия россиян в Играх — если они будут чисты от допинга.
Все еще не было никаких оправданий с их стороны, при этом они надеются на лучшее, думаю, это не лучший способ, когда ты хочешь извиниться перед остальными. (Елена СОБОЛЬ).