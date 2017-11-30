Мартен Фуркад: Россия должна участвовать в Играх, но она решила все за себя сама

— Вы знаете, я просто спортсмен, и, конечно, я думаю, что Россия должна участвовать в Олимпийских играх. Все говорят, что МОК будет принимать решение по поводу России. Но я думаю, что Россия сама за себя все решила. За последние десять лет было много случаев с допингом, и в прошлом году на чемпионате мира в Хохфильцене они не высказались четко по своей позиции против допинга. И я думаю, что наилучший вариант участия россиян в Играх — если они будут чисты от допинга.