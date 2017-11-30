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21:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Он терпел и нам велел. Как стартовала мужская сборная России

Перед индивидуальной гонкой российские биатлонисты говорили, что надо стрелять 4 ноля и терпеть. Ну и вот они стреляют, мы — терпим.

Источник: РИА "Новости"

Четыре нуля и потерпеть

А давайте так — не было вчера ничего. Вот этой вот женской индивидуальной гонки, недоумения тренеров, радости Сливко от занятия 27-го места, промахов, ещё раз промахов и снова промахов. И чувства накатывающего ужаса от итоговых результатов сборной России. Не было. Забыли. Не знали.

И вот сегодня — мужская гонка. Тоже индивидуальная. Гараничев, Бабиков, Цветков, Волков, Логинов и Шипулин, конечно. Четыре нуля и потерпеть. И надежды российских болельщиков на медаль, связанные непонятно с кем. В том смысле, что выиграть у нас её мог кто угодно.

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Неплохо для начала

На первом огневом рубеже стартовую группу рвал Эдер. Цветков проиграл ему 20 секунд, Гараничев — 10… проиграл бы, если бы не допустил один промах и не отправился за черту минутного отставания. Шипулин стартовал на стыке третьего и четвёртого десятков, ходом на первых контрольных отсечках вообще не вдохновлял, зато быстро и точно стрелял и с 14-секундным отставанием стал лучшим из россиян.

Эдер и второй огневой рубеж прошёл чисто, при этом ногами привезя своему ближайшему преследователю Моравцу почти минуту. Бабиков на своей первой стрельбе справился с нервами и с мишенями и упаковался аккурат между Шипулиным и Цветковым — на девятое место. Для начала всё это было неплохо, но основные монстры ещё только готовились прибыть на стрельбище.

Печаль…

Фуркад и Расторгуевс — 10 точных выстрелов на двоих и почти идентичное время лидерства. Эти парни или не собирались грамотно раскладывать силы по дистанции, или просто раскладывали их гораздо резвее, чем сборная России. Как и младший Бё — это вообще привёз Фуркаду 10 секунд. И да, Шипулин на этот момент проигрывал лидеру почти 40 секунд. За ОДИН этап.

Хотелось чуда. Прям печёнкой хотелось. Но Шипулин по ходу второго круга уступал ногами даже Эдеру. Цветков, отработавший второй рубеж чисто, уступал австрийцу 45 секунд. Ну, а потом был промах лидера сборной России на «стойке», полторы минуты от лидера на выходе со стрельбища и всеобъемлющая печаль…

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Выжигатель

И на Свендсена было смотреть печально — он с промахом шёл с одно время с «чистыми» Бабиковым и Цветковым. И на Фуркада печально — он выигрывал у россиян больше минуты. И на Бё, конечно, он вообще выжигал шведский снег, выигрывая у Фуркада после двух рубежей почти 20 секунд.

Но печальнее всех — на Волкова. Признанный снайпер с чистой первой стрельбой проигрывал Бё минуту. Теперь возможное российское чудо могло носить лишь фамилию Логинова, который стартовал во второй сотне. Шипулин, тем временем, справился с третьей стрельбой, но хоть и пробился в первую десятку, но даже третьему времени словенца Бауэра уступал почти полторы минуты. И это без Фуркада, Бё и прочих.

Лидер. Российский лидер!

Зато Бабиков и в третий раз попал всё. Никакой медалью тут и не пахло: россиянин уже уступал даже промазавшему Свендсену, но «ход мыслей» нам нравился. Хотелось тех самых нулей и терпения всем нам. Бё с Фуркадом снова чисто прошли рубеж, но норвежец теперь опережал француза на 20 секунд. Похоже, что победителем гонки должен был стать кто-то из этой парочки.

Шипулин — чистая стрельба и 46 секунд от лидирующего Вегера. Если бы не тот промах — Антон был бы лидером. А хотя почему был бы — Антон и стал лидером. Вот только другой — Бабиков. Он закрыл последние пять мишеней и стал лучшим. И тут же, следом за ним, Мартен Фуркад промазал два раза и откатился на четвёртое место. Правда, это место было всего в десяти секундах за россиянином, так что шансов обыграть француза у Бабикова не было.

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Медалью только пахнет

Как не было шансов у Бё проиграть эту гонку. Пять точных выстрелов, более двух минут преимущества над всеми и прекрасная возможность взять флаг в личной гонке. И тут же затрепетавшая, было, надежда на российскую медаль была раздавлена грубым французским сапогом, и не Фуркада, а Фийона Майе, который после чистой четвёртой стрельбы опередил Бабикова на полминуты.

Следующую часть гонки мы просто пропускаем и переносимся прямо на четвёртую стрельбу Логинова. Он попал пять раз и оказался на седьмом месте. С промахом. И если бы не этот промах — быть россиянину уверенно вторым и, скорее всего, серебряным призёром гонки. Ибо он выигрывал бы у Фийона Майе 20 секунд.

Итог — Бё победил, Фийон Майе второй, Фуркад — третий. Из россиян в топ-10 Бабиков и Логинов — пятый и девятый. Неплохо. С учётом, что один промах лишил нас серебряной медали, но запах драгоценного металла мы почувствовали. С этим вот запахом можно смело начинать ждать спринтерские гонки.

Глядишь, там и вкус почувствуем.

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фийон Майе К.
Франция
3.
Фуркад М.
Франция
30.11.2017, 19:15 Эстерсунд (Швеция) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 53.24,5
2 Кантен Фийон Майе Франция +02.01,0
3 Мартен Фуркад Франция +02.14,3
4 Юлиан Эберхард Австрия +02.17,5
5 Антон БАБИКОВ Россия +02.20,7
6 Лукас Хофер Италия +02.30,1
7 Беньямин Вегер Швейцария +02.34,1
8 Андрей Расторгуев Латвия +02.35,5
9 Александр ЛОГИНОВ Россия +02.38,1
10 Клемен Бауэр Словения +02.42,2
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