Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина
Индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Надежда Скардино из Белоруссии. Лучшая из россиянок Виктория Сливко заняла 27-е место.
Индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Надежда Скардино из Белоруссии. Лучшая из россиянок Виктория Сливко заняла 27-е место.
Эстерсунд, где традиционно открывается каждый розыгрыш Кубка мира, встретил биатлонную семью морозом — в день женской индивидуалки термометр показывал минус 13. Впрочем, как любят говорить спортсмены, условия были для всех одинаковыми. И, может быть, поэтому результаты оказались весьма неожиданными.
Победительница индивидуальной гонки в Эстерсунде прошлого сезона и обладательница малого хрустального глобуса в этой сложной дисциплине, как и Большого, немка Лаура Дальмайер начало сезона пропускает — подхватила вирус и, по ее собственным словам, была вынуждена сменить «снег и стрельбу на постель и имбирный чай».
Многого можно было ожидать от Дарьи Домрачевой, которая провела полноценную предсезонную подготовку. Но у нее не сложилась стрельба — три промаха на трех рубежах не позволили претендовать на высокие места. Своим ошибки суперзвезда объяснила чрезмерным желанием выступить как можно лучше и соответствующим волнением. А героиней вечера в итоге стала другая представительница Белоруссии.
ШВЕДСКАЯ НАДЕЖДА И БЕЛОРУССКОЕ СЧАСТЬЕ
Интрига в гонке была закручена еще та. Первой свои притязания на высокие места обозначила финка Мари Лауканен, но для нее две ошибки на заключительной стрельбе оказались критичными. Следом, к радости шведской публики, блеснула 27-летняя жительница Эстерсунда Мона Брорссон. Она обошлась совсем без ошибок на рубежах и на
Словачка Паулина Фиалкова, известная достижениями преимущественно в летнем биатлоне, даже с одним промахом обошла шведскую надежду. Потом на первой строчке на считанные минуты расположилась украинка Юлия Джима. Она в итоге довольствовалась бронзой.
Главной же героиней морозного вечера в Эстерсунде стала Надежда Скардино. Уроженка
А второе места
ПРОМАХИ РОССИЯНОК
Россиянки, строго говоря, высокими результатами в индивидуальных гонках в Эстерсунде, никогда похвастаться не могли. Ровно пять лет назад, 29 ноября 2012 года, на старте сезона Екатерина Глазырина вошла в тройку сильнейших. Она же финишировала лучшей среди соотечественниц — шестой — год назад. Но сейчас биатлонистка из Свердловской области отстранена Международным союзом биатлонистов за нарушение антидопинговых правил.
В среду боролись Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Дарья Виролайнен, Екатерина
Увы, приходится констатировать, что удивить россиянкам не удалось. Татьяна Акимова начала браво, но стрельба на стойке у нее категорически не получилась. На втором рубеже она допустила три промаха, а на четвертом добавила к ним еще два и в итоге опустилась в финишном протоколе в район 70-го места.
— На стойке стрелялось
Ольга Подчуфарова в первой половине гонки шла без промахов, но финишировала с тремя и шестью с лишними минутами отставания.
Из плюсов — Виктория Сливко, выступающая в Эстерсунде впервые, подтвердила свое реноме надежного стрелка и ограничилась одной ошибкой на первой стойке. В итоге она финишировала 27-й — лучшей среди россиянок. Чемпионка мира-2015 в этой дисциплине Екатерина
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|29.11.2017, 19:15
|Эстерсунд (Швеция)
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Надежда Скардино
|Беларусь
|42.57,4
|2
|Сюнневе Солемдаль
|Норвегия
|+02,9
|3
|Юлия Джима
|Украина
|+12,0
|4
|Валентина Семеренко
|Украина
|+30,1
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+32,2
|6
|Мона Брорссон
|Швеция
|+49,6
|7
|Ева Пускарчикова
|Чехия
|+01.08,6
|8
|Жюстин Бреза
|Франция
|+01.10,0
|9
|Джулия Рэнсом
|Канада
|+01.18,4
|10
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+01.21,7