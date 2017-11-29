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22:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина

Индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Надежда Скардино из Белоруссии. Лучшая из россиянок Виктория Сливко заняла 27-е место.

Источник: Reuters

Эстерсунд, где традиционно открывается каждый розыгрыш Кубка мира, встретил биатлонную семью морозом — в день женской индивидуалки термометр показывал минус 13. Впрочем, как любят говорить спортсмены, условия были для всех одинаковыми. И, может быть, поэтому результаты оказались весьма неожиданными.

Победительница индивидуальной гонки в Эстерсунде прошлого сезона и обладательница малого хрустального глобуса в этой сложной дисциплине, как и Большого, немка Лаура Дальмайер начало сезона пропускает — подхватила вирус и, по ее собственным словам, была вынуждена сменить «снег и стрельбу на постель и имбирный чай».

Многого можно было ожидать от Дарьи Домрачевой, которая провела полноценную предсезонную подготовку. Но у нее не сложилась стрельба — три промаха на трех рубежах не позволили претендовать на высокие места. Своим ошибки суперзвезда объяснила чрезмерным желанием выступить как можно лучше и соответствующим волнением. А героиней вечера в итоге стала другая представительница Белоруссии.

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ШВЕДСКАЯ НАДЕЖДА И БЕЛОРУССКОЕ СЧАСТЬЕ

Интрига в гонке была закручена еще та. Первой свои притязания на высокие места обозначила финка Мари Лауканен, но для нее две ошибки на заключительной стрельбе оказались критичными. Следом, к радости шведской публики, блеснула 27-летняя жительница Эстерсунда Мона Брорссон. Она обошлась совсем без ошибок на рубежах и на какое-то время возглавила промежуточный протокол. Правда, отыскались девушки, которые стреляли не хуже, а бежали заметно быстрее.

Словачка Паулина Фиалкова, известная достижениями преимущественно в летнем биатлоне, даже с одним промахом обошла шведскую надежду. Потом на первой строчке на считанные минуты расположилась украинка Юлия Джима. Она в итоге довольствовалась бронзой.

Главной же героиней морозного вечера в Эстерсунде стала Надежда Скардино. Уроженка Санкт-Петербурга, давно выступающая за Белоруссию, и на рубежах была безупречна, и ход показала достойный — 11-й среди 102 участниц. Как результат — первая в карьере победа в Кубке мира и, более того, первый подиум бронзового призера Сочи за три года. Стоит ли уточнять, что выглядела победительница очень счастливой?

А второе места нежданно-негаданно вырвала норвежка Сюнневе Солемдаль, уступившая Скардино всего три секунды. Для скандинавской биатлонистки, которая в последнее время много болела и даже подумывала о завершении карьеры, это первый личный подиум за почти четыре года.

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ПРОМАХИ РОССИЯНОК

Россиянки, строго говоря, высокими результатами в индивидуальных гонках в Эстерсунде, никогда похвастаться не могли. Ровно пять лет назад, 29 ноября 2012 года, на старте сезона Екатерина Глазырина вошла в тройку сильнейших. Она же финишировала лучшей среди соотечественниц — шестой — год назад. Но сейчас биатлонистка из Свердловской области отстранена Международным союзом биатлонистов за нарушение антидопинговых правил.

В среду боролись Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Дарья Виролайнен, Екатерина Юрлова-Перхт, возобновившей выступления после фактически пропущенного прошлого сезона, и дебютантка Виктория Сливко.

Увы, приходится констатировать, что удивить россиянкам не удалось. Татьяна Акимова начала браво, но стрельба на стойке у нее категорически не получилась. На втором рубеже она допустила три промаха, а на четвертом добавила к ним еще два и в итоге опустилась в финишном протоколе в район 70-го места.

— На стойке стрелялось как-то тяжело, — сказала Акимова в телеинтервью сразу после финиша. — Был какой-то тремор. Сказалось, что это первый старт — присутствовало какое-то давление.

Ольга Подчуфарова в первой половине гонки шла без промахов, но финишировала с тремя и шестью с лишними минутами отставания.

Из плюсов — Виктория Сливко, выступающая в Эстерсунде впервые, подтвердила свое реноме надежного стрелка и ограничилась одной ошибкой на первой стойке. В итоге она финишировала 27-й — лучшей среди россиянок. Чемпионка мира-2015 в этой дисциплине Екатерина Юрлова-Перхт с двумя промахами оказалась 33-й. А при точной стрельбе могла бы быть седьмой — ходом она была лучшей в команде, но только 37-й в гонке.

1.
Скардино Н.
Беларусь
2.
Солемдаль С.
Норвегия
3.
Джима Ю.
Украина
29.11.2017, 19:15 Эстерсунд (Швеция) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Надежда Скардино Беларусь 42.57,4
2 Сюнневе Солемдаль Норвегия +02,9
3 Юлия Джима Украина +12,0
4 Валентина Семеренко Украина +30,1
5 Паулина Фиалкова Словакия +32,2
6 Мона Брорссон Швеция +49,6
7 Ева Пускарчикова Чехия +01.08,6
8 Жюстин Бреза Франция +01.10,0
9 Джулия Рэнсом Канада +01.18,4
10 Марта Ольсбу Норвегия +01.21,7
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