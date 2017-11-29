Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Опрос выявил самые неуместные ситуации для проверки смартфона
Я разрешила детям есть всё, и вот что из этого получилось
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Екатерина Андреева показала эволюцию стиля дикторов
Текущие события
Биатлон. Биатлон
19:15
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
26.11
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
26.11
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Все события
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина
СКА выиграл у «Авангарда», одержав седьмую победу подряд в КХЛ
Собчак, Литвинова и Бондарчук посетили званый ужин
Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде
Ростовское телевидение сняло Райана Гослинга в рекламе против ВИЧ
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
16Кубок чемпионата мира проехал по России
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
22:16 (мск), источник: БЕЛТА

Скардино: Победа на Кубке мира — подарок для мамы на день рождения

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победа в индивидуальной гонке на 15 км на Кубке мира в Эстерсунде — подарок для мамы на день рождения. Об этом рассказала после финиша Надежда Скардино, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«На мой взгляд, была слишком сконцентрирована на стрельбе, понимала, что очень долго нахожусь на рубеже, но хотелось “ноль”. И я, конечно, удивилась, когда узнала, что еду первой. Мы помогали с Валей Семеренко друг другу, она сказала спасибо, и я ее поблагодарила. Впервые заняла первое место. Я очень счастлива! Это подарок моей маме на день рождения (28 ноября). Для меня на каждом старте важно хорошо стрелять. Важнее попадать, чем стрелять быстро — такой у меня стиль стрельбы. В индивидуальной гонке это действительно важно, считаю, что не стоит торопиться, по крайней мере, в этой гонке», — рассказала Надежда Скардино.

Белорусская биатлонистка завоевала золото в гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами на этапе Кубка мира в Эстерсунде, впервые поднявшись на высшую ступень пьедестала почета в индивидуальной гонке на КМ.

Соревнования лучших стреляющих лыжников в Швеции продолжатся 30 ноября выступлением мужчин на 20 км. Начало гонки в 19.15.

1.
Скардино Н.
Беларусь
2.
Солемдаль С.
Норвегия
3.
Джима Ю.
Украина
29.11.2017, 19:15 Эстерсунд (Швеция) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Надежда Скардино Беларусь 42.57,4
2 Сюнневе Солемдаль Норвегия +02,9
3 Юлия Джима Украина +12,0
4 Валентина Семеренко Украина +30,1
5 Паулина Фиалкова Словакия +32,2
6 Мона Брорссон Швеция +49,6
7 Ева Пускарчикова Чехия +01.08,6
8 Жюстин Бреза Франция +01.10,0
9 Джулия Рэнсом Канада +01.18,4
10 Марта Ольсбу Норвегия +01.21,7
Смотреть полные результаты гонки

Кэти Перри выбила телефон у фанатки огромным надувным глазом
Ольга Бузова закатила истерику в эфире нового шоу
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина
СКА выиграл у «Авангарда», одержав седьмую победу подряд в КХЛ
Marca: Нападающий сборной России входит в шорт-лист «Реала»
Шипулин и Волков выступят в индивидуальной гонке на этапе КМ
Хоккеист ЦСКА забил «гол Гранлунда» в матче КХЛ (видео)
Конте: Один день на подготовку к матчу с «Ливерпулем» — это неправильно
Marca: ФИФА решила больше не проводить Кубок конфедераций
Новости
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Проект города на Марсе на 10 тысяч человек подготовили в США
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь