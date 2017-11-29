Скардино: Победа на Кубке мира — подарок для мамы на день рождения

«На мой взгляд, была слишком сконцентрирована на стрельбе, понимала, что очень долго нахожусь на рубеже, но хотелось “ноль”. И я, конечно, удивилась, когда узнала, что еду первой. Мы помогали с Валей Семеренко друг другу, она сказала спасибо, и я ее поблагодарила. Впервые заняла первое место. Я очень счастлива! Это подарок моей маме на день рождения (28 ноября). Для меня на каждом старте важно хорошо стрелять. Важнее попадать, чем стрелять быстро — такой у меня стиль стрельбы. В индивидуальной гонке это действительно важно, считаю, что не стоит торопиться, по крайней мере, в этой гонке», — рассказала Надежда Скардино.