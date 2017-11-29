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21:18 (мск), источник: Р-Спорт

Домрачеву во время индивидуальной гонки на этапе КМ захлестнули эмоции

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 29 ноя — Р-Спорт, Елена Вайцеховская. Трехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) заявила, что излишние эмоции стали причиной ее промахов в стрельбе.

Источник: РИА "Новости"

Домрачева допустила в гонке три промаха и не сумела удержаться в числе призеров. Белорусская биатлонистка уже побеждала в этой дисциплине в Эстерсунде в 2014-м — тогда ей удалось стать первой с двумя минутами штрафа.

«Всем понятно, что три промаха — это многовато для такой гонки, тем более, что погода была на редкость безветренной для здешних мест, — сказала Домрачева журналистам в микст-зоне. — Думаю, что меня просто излишне захлестнули эмоции. В первой из гонок (смешанной эстафете) у меня были некоторые проблемы с инвентарем, помешавшие выступить так, как хотелось, поэтому в индивидуальной гонке мне было важно понять, что я в хорошей форме».

«Я знала это, но было важно подтвердить собственные ощущения цифрами в протоколе и прочувствовать, что я могу держать на дистанции достаточно высокую скорость. Это получилось, поэтому, наверное, мне и не удалось как следует сконцентрироваться на рубежах. Сейчас главное — сделать правильные выводы и сконцентрироваться на последующих гонках. Хотя более первостепенная задача — как можно быстрее согреться», — добавила она.

Комментируя специфику эстерсундской трассы, Домрачева заметила, что три километра при столь низкой температуре — это слишком длинный круг. «Здесь очень длинный спуск, на котором очень легко сильно замерзнуть, находясь без движения, — сказала биатлонистка. — Я еще на тренировке поняла, что на гонку нужно будет выходить с тейпами на лице, слишком холодно. Особенно это чувствуется в лесу».

«С другой стороны, мне доводилось бегать в Эстерсунде и в более холодную погоду. Помню, мы бежали ту же самую индивидуальную гонку и после финиша мне было сложно даже сфокусировать глаза, до такой степени они замерзли. Тогда мы бежали по тому же самому трехметровому кругу, где был длинный подъем, и как раз на нем встречный ветер дул прямо в лицо, выдувая последние остатки тепла. Но таков уж наш вид спорта — мы сами его выбрали», — отметила Домрачева.

1.
Скардино Н.
Беларусь
2.
Солемдаль С.
Норвегия
3.
Джима Ю.
Украина
29.11.2017, 19:15 Эстерсунд (Швеция) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Надежда Скардино Беларусь 42.57,4
2 Сюнневе Солемдаль Норвегия +02,9
3 Юлия Джима Украина +12,0
4 Валентина Семеренко Украина +30,1
5 Паулина Фиалкова Словакия +32,2
6 Мона Брорссон Швеция +49,6
7 Ева Пускарчикова Чехия +01.08,6
8 Жюстин Бреза Франция +01.10,0
9 Джулия Рэнсом Канада +01.18,4
10 Марта Ольсбу Норвегия +01.21,7
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