Домрачеву во время индивидуальной гонки на этапе КМ захлестнули эмоции

Источник: РИА "Новости"

Домрачева допустила в гонке три промаха и не сумела удержаться в числе призеров. Белорусская биатлонистка уже побеждала в этой дисциплине в Эстерсунде в 2014-м — тогда ей удалось стать первой с двумя минутами штрафа.

«Всем понятно, что три промаха — это многовато для такой гонки, тем более, что погода была на редкость безветренной для здешних мест, — сказала Домрачева журналистам в микст-зоне. — Думаю, что меня просто излишне захлестнули эмоции. В первой из гонок (смешанной эстафете) у меня были некоторые проблемы с инвентарем, помешавшие выступить так, как хотелось, поэтому в индивидуальной гонке мне было важно понять, что я в хорошей форме».

«Я знала это, но было важно подтвердить собственные ощущения цифрами в протоколе и прочувствовать, что я могу держать на дистанции достаточно высокую скорость. Это получилось, поэтому, наверное, мне и не удалось как следует сконцентрироваться на рубежах. Сейчас главное — сделать правильные выводы и сконцентрироваться на последующих гонках. Хотя более первостепенная задача — как можно быстрее согреться», — добавила она.

Комментируя специфику эстерсундской трассы, Домрачева заметила, что три километра при столь низкой температуре — это слишком длинный круг. «Здесь очень длинный спуск, на котором очень легко сильно замерзнуть, находясь без движения, — сказала биатлонистка. — Я еще на тренировке поняла, что на гонку нужно будет выходить с тейпами на лице, слишком холодно. Особенно это чувствуется в лесу».