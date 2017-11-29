Домрачеву во время индивидуальной гонки на этапе КМ захлестнули эмоции
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 29 ноя —
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 29 ноя —
Домрачева допустила в гонке три промаха и не сумела удержаться в числе призеров. Белорусская биатлонистка уже побеждала в этой дисциплине в Эстерсунде в 2014-м — тогда ей удалось стать первой с двумя минутами штрафа.
«Всем понятно, что три промаха — это многовато для такой гонки, тем более, что погода была на редкость безветренной для здешних мест, — сказала Домрачева журналистам в
«Я знала это, но было важно подтвердить собственные ощущения цифрами в протоколе и прочувствовать, что я могу держать на дистанции достаточно высокую скорость. Это получилось, поэтому, наверное, мне и не удалось как следует сконцентрироваться на рубежах. Сейчас главное — сделать правильные выводы и сконцентрироваться на последующих гонках. Хотя более первостепенная задача — как можно быстрее согреться», — добавила она.
Комментируя специфику эстерсундской трассы, Домрачева заметила, что три километра при столь низкой температуре — это слишком длинный круг. «Здесь очень длинный спуск, на котором очень легко сильно замерзнуть, находясь без движения, — сказала биатлонистка. — Я еще на тренировке поняла, что на гонку нужно будет выходить с тейпами на лице, слишком холодно. Особенно это чувствуется в лесу».
«С другой стороны, мне доводилось бегать в Эстерсунде и в более холодную погоду. Помню, мы бежали ту же самую индивидуальную гонку и после финиша мне было сложно даже сфокусировать глаза, до такой степени они замерзли. Тогда мы бежали по тому же самому трехметровому кругу, где был длинный подъем, и как раз на нем встречный ветер дул прямо в лицо, выдувая последние остатки тепла. Но таков уж наш вид спорта — мы сами его выбрали», — отметила Домрачева.
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|29.11.2017, 19:15
|Эстерсунд (Швеция)
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Надежда Скардино
|Беларусь
|42.57,4
|2
|Сюнневе Солемдаль
|Норвегия
|+02,9
|3
|Юлия Джима
|Украина
|+12,0
|4
|Валентина Семеренко
|Украина
|+30,1
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+32,2
|6
|Мона Брорссон
|Швеция
|+49,6
|7
|Ева Пускарчикова
|Чехия
|+01.08,6
|8
|Жюстин Бреза
|Франция
|+01.10,0
|9
|Джулия Рэнсом
|Канада
|+01.18,4
|10
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+01.21,7