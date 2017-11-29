Белорусская биатлонистка Скардино выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Швеции
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 29 ноя —
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 29 ноя —
В среду Скардино преодолела 15-километровую дистанцию без ошибок в стрельбе за 42 минуты 57,4 секунды.
Второе место заняла норвежка Сюннёве Сулемдал (без промахов; отставание — 2,9 секунды). Тройку призеров замкнула украинка Юлия Джима (без промахов; +12,0).
Результаты российских биатлонисток: 27. Виктория Сливко (один промах; +2.47,6), 33. Екатерина Юрлова (два промаха; +3.01,0), 48. Дарья Виролайнен (три промаха; +4.01,8), 69. Ольга Подчуфарова (три промаха; +6.06,8), 80. Татьяна Акимова (пять промахов; +6.52,6).
Для 32-летней Скардино, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи, эта победа стала первой в личных стартах на этапах Кубка мира в карьере.
Программу этапа в Эстерсунде у женщин 1 декабря продолжит спринтерская гонка.
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|29.11.2017, 19:15
|Эстерсунд (Швеция)
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Надежда Скардино
|Беларусь
|42.57,4
|2
|Сюнневе Солемдаль
|Норвегия
|+02,9
|3
|Юлия Джима
|Украина
|+12,0
|4
|Валентина Семеренко
|Украина
|+30,1
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+32,2
|6
|Мона Брорссон
|Швеция
|+49,6
|7
|Ева Пускарчикова
|Чехия
|+01.08,6
|8
|Жюстин Бреза
|Франция
|+01.10,0
|9
|Джулия Рэнсом
|Канада
|+01.18,4
|10
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+01.21,7