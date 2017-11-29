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21:01 (мск), источник: Р-Спорт

Белорусская биатлонистка Скардино выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Швеции

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 29 ноя — Р-Спорт. Представительница Белоруссии Надежда Скардино стала победительницей индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира по биатлону в сезоне-2017/18, который проходит в шведском Эстерсунде.

Источник: РИА "Новости"

В среду Скардино преодолела 15-километровую дистанцию без ошибок в стрельбе за 42 минуты 57,4 секунды.

Второе место заняла норвежка Сюннёве Сулемдал (без промахов; отставание — 2,9 секунды). Тройку призеров замкнула украинка Юлия Джима (без промахов; +12,0).

Результаты российских биатлонисток: 27. Виктория Сливко (один промах; +2.47,6), 33. Екатерина Юрлова (два промаха; +3.01,0), 48. Дарья Виролайнен (три промаха; +4.01,8), 69. Ольга Подчуфарова (три промаха; +6.06,8), 80. Татьяна Акимова (пять промахов; +6.52,6).

Для 32-летней Скардино, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи, эта победа стала первой в личных стартах на этапах Кубка мира в карьере.

Программу этапа в Эстерсунде у женщин 1 декабря продолжит спринтерская гонка.

1.
Скардино Н.
Беларусь
2.
Солемдаль С.
Норвегия
3.
Джима Ю.
Украина
29.11.2017, 19:15 Эстерсунд (Швеция) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Надежда Скардино Беларусь 42.57,4
2 Сюнневе Солемдаль Норвегия +02,9
3 Юлия Джима Украина +12,0
4 Валентина Семеренко Украина +30,1
5 Паулина Фиалкова Словакия +32,2
6 Мона Брорссон Швеция +49,6
7 Ева Пускарчикова Чехия +01.08,6
8 Жюстин Бреза Франция +01.10,0
9 Джулия Рэнсом Канада +01.18,4
10 Марта Ольсбу Норвегия +01.21,7
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