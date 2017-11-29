Биатлонистка Надежда Скардино победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Швеции

Белорусская спортсменка показала результат 42 мин. 57,4 сек. Залогом успеха Надежды стала точная и быстрая стрельба, на четырех огневых рубежах она не допустила ни одного промаха. После заключительной стрельбы Скардино уходила лидером, и помешать ей занять первое место, исходя из результатов, могла лишь норвежка Сюнневе Сулемдал. Однако соперница на последнем отрезке дистанции не выдержала темп, который задала белоруска, и проиграла ей на финише — +2,9 сек. (0+0+0+0). Бронзовым призером индивидуальной гонки стала украинка Юлия Джима, которая также обошлась без промахов на стрельбище, но уступила по ходу дистанции — +12,0 сек. (0+0+0+0).