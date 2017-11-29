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21:07 (мск), источник: БЕЛТА

Биатлонистка Надежда Скардино победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Швеции

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистка Надежда Скардино победила в индивидуальной гонке на дистанции 15 км на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская спортсменка показала результат 42 мин. 57,4 сек. Залогом успеха Надежды стала точная и быстрая стрельба, на четырех огневых рубежах она не допустила ни одного промаха. После заключительной стрельбы Скардино уходила лидером, и помешать ей занять первое место, исходя из результатов, могла лишь норвежка Сюнневе Сулемдал. Однако соперница на последнем отрезке дистанции не выдержала темп, который задала белоруска, и проиграла ей на финише — +2,9 сек. (0+0+0+0). Бронзовым призером индивидуальной гонки стала украинка Юлия Джима, которая также обошлась без промахов на стрельбище, но уступила по ходу дистанции — +12,0 сек. (0+0+0+0).

Надежда Скардино впервые в своей карьере завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на этапах Кубка мира. Годом ранее в Эстерсунде на пьедестал почета поднялась Дарья Юркевич, которая заняла третье место.

Дарья Домрачева в итоговом протоколе расположилась на 14-м месте — +1 мин. 47,8 сек. (1+1+0+1). Трехкратная олимпийская чемпионка Сочи показала хороший ход по лыжне, что важно в преддверии спринта, который пройдет 2 декабря, но допустила в индивидуальной гонке три промаха. Дарья Юркевич финишировала на 36-м месте — +3 мин. 24,1 сек. (0+0+0+0). Ирина Кривко стала 38-й — 3 мин. 25,3 сек. (1+1+1+0). Надежда Писарева заняла 94-ю позицию — +9 мин. 16,2 сек. (1+1+0+4). Всего в индивидуальной гонке выступили 102 участницы.

1.
Скардино Н.
Беларусь
2.
Солемдаль С.
Норвегия
3.
Джима Ю.
Украина
29.11.2017, 19:15 Эстерсунд (Швеция) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Надежда Скардино Беларусь 42.57,4
2 Сюнневе Солемдаль Норвегия +02,9
3 Юлия Джима Украина +12,0
4 Валентина Семеренко Украина +30,1
5 Паулина Фиалкова Словакия +32,2
6 Мона Брорссон Швеция +49,6
7 Ева Пускарчикова Чехия +01.08,6
8 Жюстин Бреза Франция +01.10,0
9 Джулия Рэнсом Канада +01.18,4
10 Марта Ольсбу Норвегия +01.21,7
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