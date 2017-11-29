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18:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Домрачева: Чистые спортсмены должны выступать на Олимпиаде в Южной Корее

Трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала ситуацию с возможным недопуском сборной России к участию в Олимпиаде-2018.

Источник: Reuters

«Если честно, то в последние недели происходит просто обвал новостей подобного толка. Даже не успеваешь за ними следить. Причём если раньше была острая эмоциональная реакция, зарождались бурные дискуссии, то ныне дурные вести чуть ли не вошли в привычку. Обыденность, да и только.

Биатлон, которым занимаешься с детства, живёшь 24 часа в сутки семь дней в неделю, любишь всем сердцем, совершенно не заслуживает скандальной репутации. Это просто несправедливо. Я убеждена, что дело спортсменов — не только реализовывать собственные амбиции и защищать честь родной страны, но и поддерживать высокое реноме биатлона.

Я хочу, чтобы на Олимпиаде выступали все сильнейшие спортсмены. С детства мы всё кладем на олимпийский алтарь. И в один момент понять, что мечта перечеркнута, — катастрофа. Поэтому моя позиция предельно конкретна: чистые спортсмены должны выступать на Олимпиаде в Южной Корее, — приводит слова Домрачевой Sputnik Беларусь.

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