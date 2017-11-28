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21:43 (мск), источник: ТАСС

Российские биатлонисты с мая 2017 года были проверены на допинг 109 раз

ТАСС, 28 ноября. Российские биатлонисты с 1 мая 2017 года были проверены на допинг Международным союзом биатлонистов (IBU) 109 раз. Об этом сообщается в пресс-релизе IBU.

Источник: ИТАР-ТАСС

В феврале 2017 года после изучения второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена IBU включил всех российских спортсменов в зарегистрированный пул допинг-тестирования. Все они были несколько раз проверены в течение последних нескольких месяцев IBU и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое проводит тестирование и планирование допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD). РУСАДА провело 55 допинг-тестов.

В релизе также отмечается, что в планах IBU на сезон-2017/18 значатся еще больше допинг-тестов, как во время соревнований, так и во внесоревновательный период.

В июле 2016 года Международный олимпийский комитет создал две комиссии, которые изучают данные расследования комиссии Макларена. Первая занимается перепроверкой допинг- проб участников Игр-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. По итогам работы данных комиссий 5 декабря будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

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