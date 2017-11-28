Российские биатлонисты с мая 2017 года были проверены на допинг 109 раз

Источник: ИТАР-ТАСС

В феврале 2017 года после изучения второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена IBU включил всех российских спортсменов в зарегистрированный пул допинг-тестирования. Все они были несколько раз проверены в течение последних нескольких месяцев IBU и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое проводит тестирование и планирование допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD). РУСАДА провело 55 допинг-тестов.

В релизе также отмечается, что в планах IBU на сезон-2017/18 значатся еще больше допинг-тестов, как во время соревнований, так и во внесоревновательный период.