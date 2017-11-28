Ольга Вилухина: Свои медали никому отдавать не собираюсь, они мои кровинушки

Спортсменка завоевала серебро в спринте и женской эстафете. Накануне МОК аннулировал ее результаты с Игр-2014 и пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах. После дисквалификации России сборная Чехии получит бронзу за эстафету. Биатлонистка Итка Ландова очень обрадовалась этой новости.

— Уже начинают делить медали? Зря радуется чешская биатлонистка Ландова, — цитирует matchtv.ru Вилухину. — Я лично свои медали никому отдавать не собираюсь. Они мной честно заработаны, две мои кровинушки. Никто не посмеет их у меня забрать. Я в этой ситуации невиновата. Все мои пробы на протяжении всей карьеры — отрицательные. За что у меня забирают две серебряные награды?