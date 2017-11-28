«Мечтаю добиться успеха на Играх в Корее»
Чемпионка мира по биатлону Екатерина
Чемпионка мира по биатлону Екатерина
В шведском Эстерсунде с 26 ноября по 3 декабря проходит первый этап Кубка мира-2017/18 по биатлону. Женская сборная России, не радовавшая болельщиков результатами на протяжении последних трех лет, вступает в олимпийский сезон с большими надеждами. Многие эксперты с оптимизмом восприняли выбор тренеров в пользу молодых биатлонисток Виктории Сливко и Светланы Мироновой. Но наибольшие ожидания связаны
Чемпионка мира провела год в декретном отпуске и после возобновления карьеры показывает замечательные результаты. На чемпионате России спортсменка в паре с Алексеем Слеповым стала первой в
В интервью «Известиям» титулованная биатлонистка рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения дочери, а также о планах завоевать медаль на Играх-2018 и посетить матчи приближающегося чемпионата мира по футболу.
— В каком настроении вы подошли к старту сезона, учитывая успешное выступление в контрольных стартах в норвежском Бейтоштолене?
— Сложно сравнивать контрольные тренировки с гонками на этапах Кубка мира. Продолжаем упорно работать над физической формой и стрелковой подготовкой. Первые старты сезона покажут, на что я способна. Чувствую себя неплохо, и, конечно, у меня есть огромное желание поскорее вернуться в строй. Я очень рада начать сезон сразу с этапа Кубка мира.
— Можно сказать, что вы полностью восстановились после декрета?
— Физически — да. Но не стоит забывать, что отсутствие соревновательной практики на протяжении года всё равно сказывается на организме. Рассчитываю, что от старта к старту у меня будет прогресс.
— Как оцените трассу в Эстерсунде?
— Это, наверное, одна из самых сложных трасс в календаре Кубка. Все биатлонисты знают, что Эстерсунд — коварное место. Иногда там бывают такие сильные ветра, что спортсмены не справляются со стрельбой. Но мне нравятся тяжелые трассы. Там есть возможность хорошо поработать физически.
— Почти всю предсезонку вы готовились в централизованной группе. Этот опыт оказался полезен для вас?
— Да. В этом году большую часть лета я провела на централизованной подготовке. Мне был необходим постоянный контроль собственной формы, чтобы на финальных этапах подготовки между мной и спортсменками сборной не было большой разницы. В
— Вас
— Да, мы продолжаем общаться. На заключительном сборе в Бейтостолене Анатолий Николаевич тоже присутствовал — сейчас он работает с Дмитрием Малышко и Алексеем Слеповым. Он подсказывал мне нюансы техники и стрельбы, говорил, что необходимо улучшить.
— Как в команде восприняли возвращение Владимира Королькевича?
— Владимир Борисович консультировал команду с первых сборов, так что для нас эта новость не стала неожиданностью. Все девушки спокойно восприняли его возвращение в команду.
— С кем больше всего общаетесь в сборной?
— У нас давно сложились дружеские отношения с Ольгой Подчуфаровой. А так со всеми девчонками хорошие отношения, все — молодые и горячие. У нас хороший коллектив.
— В 2016-м у Ольги Подчуфаровой был очень непростой сезон…
— Да, я старалась поддерживать ее в прошлом году.
— Для Светланы Мироновой этап в Эстерсунде станет вторым в карьере. В силу опыта даете ей
— Да, безусловно. Мне кажется, Света находится в хорошей форме и может показать отличные результаты. Пожелаем ей удачи.
— Как изменилась ваша жизнь после рождения дочери?
— В первую очередь она изменилась в психологическом плане. Сейчас каждую свободную минуту я понимаю, что у меня есть родной человек, ради которого я всё это делаю. Стимул тренироваться и показывать высокие результаты теперь стал сильнее.
— В августе вы говорили, что мечтаете выиграть медаль Игр-2018 в Пхёнчхане. С тех пор у вас появились новые цели?
— У меня есть цели, но я не просыпаюсь с ними и не думаю о них каждое утро, стараюсь жить каждым днем. Действительно, для каждого спортсмена главная цель — Олимпиада. Я не исключение. Мечтаю пробиться на Игры в Корею и добиться там успеха.
— Член правления СБР Александр Тихонов заявил, что спортсменам не стоит думать, допустят ли сборную до Игр-2018, надо продолжать усиленно готовиться ко всем стартам. Согласны с ним?
— Это точно. Тут Александр Иванович прав на 100%.
— Высокая популярность биатлона в России не оказывает на вас морального давления во время выступлений?
— Наоборот. Я рада, что наш вид спорта так популярен в России и есть люди, которые искренне поддерживают нас и верят в команду. В любом случае позитивных моментов гораздо больше, чем негативных.
— Летом вы посетили финал Кубка конфедераций — 2017. Как вам атмосфера?
— Мне очень понравились организация матча, условия, созданные для болельщиков, и стадион в
— Хотели бы посмотреть игры чемпионата мира в будущем году? Как оцените шансы сборной России на нем?
— С радостью, если будет такая возможность. Для страны это — масштабное мероприятие, и я рада, что ЧМ-2018 пройдет именно в России. Если говорить про выступление сборной, я не люблю делать прогнозы. Просто пожелаю футболистам удачи. Это спорт. Даже если ты не являешься фаворитом, то у тебя всё равно есть шанс обыграть самых титулованных соперников.
— Какими еще видами спорта вы интересуетесь?
— Мой муж (массажист сборной Австрии по горнолыжному спорту Йозеф Перхт. — «Известия») работает в горных лыжах, поэтому я смотрю все этапы Кубка мира и стала хорошо разбираться в этом виде спорта. Также смотрю лыжные гонки, которыми раньше занималась сама.
— В семье общаетесь на английском?
— На трех языках. С мужем на английском, с дочкой он общается на немецком, я с дочкой — на русском. Такое вот сложное взаимодействие (смеется).