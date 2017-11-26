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22:06 (мск), источник: Р-Спорт

Шипулин заявил, что остался доволен своей скоростью в смешанной эстафете

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 26 ноя — Р-Спорт, Елена Вайцеховская. Олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин заявил, что остался доволен своим ходов в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Источник: РИА "Новости"

Шипулин стартовал на заключительном этапе, приняв эстафету от Максима Цветкова седьмым с отставанием от лидера в 1 минуту 23,9 секунды, а финишировал шестым, проиграв победителю 47,9 секунды.

«Состояние намного лучше, чем в Шушене, — сказал Шипулин журналистам. — Могу сказать, что мы с тренером (Андреем Крючковым) сделали после того выступления хорошую работу, не зря туда съездили, думаю, что в следующих гонках все будет полегче и получше. Своим ходом я доволен уже сейчас, и вообще хочу поздравить всех с началом сезонам. Не вижу ничего страшного в том, что мы сегодня не заехали в призы, у нашей команды еще впереди весь сезон».

Российский биатлонист использовал на своем этапе четыре дополнительных патрона: один в стрельбе лежа и три — в «стойке» на заключительном рубеже.

«На стойке увидел соперников, которые пришли на рубеж раньше меня, увидел, что они еще стоят и стреляют и подумал, что если сейчас быстро-быстро закрою все мишени, то сумею значительно сократить отставание. Это меня и подвело — слишком поторопился. Начал спешить, вместо того, чтобы сделать еще два-три вдоха, вот и пошли ошибки», — отметил Шипулин.

«На финишном кругу чувствовал в себе силы бороться с (французом Симоном) Дестье, примерно полкруга отсиделся за его спиной, а потом предпринял попытку оторваться. Вроде бы сначала образовался небольшой просвет, но потом Дестье меня снова догнал, и разбирались мы с ним уже на финише», — резюмировал спортсмен.

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