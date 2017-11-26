Шипулин заявил, что остался доволен своей скоростью в смешанной эстафете
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 26 ноя —
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 26 ноя —
Шипулин стартовал на заключительном этапе, приняв эстафету от Максима Цветкова седьмым с отставанием от лидера в 1 минуту 23,9 секунды, а финишировал шестым, проиграв победителю 47,9 секунды.
«Состояние намного лучше, чем в Шушене, — сказал Шипулин журналистам. — Могу сказать, что мы с тренером (Андреем Крючковым) сделали после того выступления хорошую работу, не зря туда съездили, думаю, что в следующих гонках все будет полегче и получше. Своим ходом я доволен уже сейчас, и вообще хочу поздравить всех с началом сезонам. Не вижу ничего страшного в том, что мы сегодня не заехали в призы, у нашей команды еще впереди весь сезон».
Российский биатлонист использовал на своем этапе четыре дополнительных патрона: один в стрельбе лежа и три — в «стойке» на заключительном рубеже.
«На стойке увидел соперников, которые пришли на рубеж раньше меня, увидел, что они еще стоят и стреляют и подумал, что если сейчас
«На финишном кругу чувствовал в себе силы бороться с (французом Симоном) Дестье, примерно полкруга отсиделся за его спиной, а потом предпринял попытку оторваться. Вроде бы сначала образовался небольшой просвет, но потом Дестье меня снова догнал, и разбирались мы с ним уже на финише», — резюмировал спортсмен.