Шипулин заявил, что остался доволен своей скоростью в смешанной эстафете

Источник: РИА "Новости"

Шипулин стартовал на заключительном этапе, приняв эстафету от Максима Цветкова седьмым с отставанием от лидера в 1 минуту 23,9 секунды, а финишировал шестым, проиграв победителю 47,9 секунды.

«Состояние намного лучше, чем в Шушене, — сказал Шипулин журналистам. — Могу сказать, что мы с тренером (Андреем Крючковым) сделали после того выступления хорошую работу, не зря туда съездили, думаю, что в следующих гонках все будет полегче и получше. Своим ходом я доволен уже сейчас, и вообще хочу поздравить всех с началом сезонам. Не вижу ничего страшного в том, что мы сегодня не заехали в призы, у нашей команды еще впереди весь сезон».

Российский биатлонист использовал на своем этапе четыре дополнительных патрона: один в стрельбе лежа и три — в «стойке» на заключительном рубеже.

«На стойке увидел соперников, которые пришли на рубеж раньше меня, увидел, что они еще стоят и стреляют и подумал, что если сейчас быстро-быстро закрою все мишени, то сумею значительно сократить отставание. Это меня и подвело — слишком поторопился. Начал спешить, вместо того, чтобы сделать еще два-три вдоха, вот и пошли ошибки», — отметил Шипулин.