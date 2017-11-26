Сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Норвегии

Команда в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Услугиной, Александра Поварницына и Алексея Слепова преодолела дистанцию за 1 час 17 минут 14,7 секунды. Российские биатлонисты использовали 10 дополнительных патронов, но ни разу не заехали на штрафной круг. Второе место заняла сборная Франции, третьей финишировала команда Германии.

Ранее на этапе Кубка IBU также состоялась одиночная смешанная эстафета. Российская команда в составе Ольги Якушовой и Семена Сучилова заняла пятое место, использовав 11 дополнительных патронов. Победу одержали французы Юлия Симон и Антонин Гигонна, показавшие время 37 минут 33,1 секунды, французы использовали семь дополнительных патронов и один раз зашли на штрафной круг. Второе место заняли шведы (+36,7), третье — австрийцы (+57,7), россияне проиграли лидерам 1 минуту 12,5 секунды.