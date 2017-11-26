Наши ожидания — наши проблемы?

Источник: Спорт-Экспресс

К хорошему привыкаешь быстро. Вот отвыкаешь — не очень. Вплоть до 2008 года в биатлоне у нас было все отлично. Кажется невероятным, но на чемпионате мира-2008 россияне выиграли 11 медалей. Да еще четвертых-шестых мест была целая тележка. Лишь в одном виде программы нашим спортсменам тогда не удалось попасть на пьедестал — в женской эстафете. Но то был несчастный случай. Все остальные 11 гонок завершались либо победой, либо призовым местом. Фантастика какая-то.

Эмоциональный заряд, полученный российскими болельщиками в те времена, был настолько сильный, что некоторые по инерции ждут продолжения банкета и сейчас. Хотя с тех пор многое изменилось. Пора бы уже свыкнуться с мыслью, что с 2009 года в силу разных обстоятельств дела российского биатлона резко пошли на убыль. Это не хочется принимать, однако обманываться иллюзиями — еще хуже.

МУЖЧИНЫ: ШИПУЛИН И ОСТАЛЬНЫЕ

На данный момент у нас очень крепкая мужская команда. Есть Антон Шипулин, который на протяжении трех последних сезонов входил в тройку общего зачета Кубка мира. Это высочайший уровень. Даже великий Оле-Эйнар Бьорндален сказал, что Шипулин по своему потенциалу — второй в пелотоне после Мартена Фуркада. Физически он очень хорош, в эстафетах — незаменим, однако в личных гонках на решающих стартах его частенько подводит психология. Несмотря на заслуженный статус топ-атлета, россиянин пока еще не одерживал индивидуальных побед ни на чемпионатах мира, ни на Олимпийских играх. Может быть, в Пхечхане ему удастся это исправить. Своей карьерой Шипулин заслужил это. Пожалуй, он единственный из наших биатлонистов, кто действительно рассматривается в статусе одного из фаворитов Игр в Корее.

Хотя это совсем не означает, что выстрелить не может кто-то еще. Второго Шипулина у нас в команде пока нет, но есть еще ряд спортсменов, которые в удачный для себя день могут навести шороху. В первую очередь речь об Антоне Бабикове, Евгении Гараничеве и Максиме Цветкове. Когда они в оптимальной форме, то вполне могут претендовать на попадание тройку, что каждый из них доказывал.

Есть еще одна группа спортсменов, в которой совсем уж темные лошадки. Например, Александр Логинов. О его таланте много говорится, но в прошлом году спортсмен в гонках самого высокого уровня себя не особенно проявил. Прибавит в этом сезоне? Отлично. Есть Алексей Волков. Превосходный командный боец — в эстафете он точно не подведет. А вот в личных дисциплинах Волков в силу своей скорости может рассчитывать на что-то только в индивидуальных гонках. Все наоборот у Алексея Слепова — стреляет он не очень точно, но бегает быстро. При удачных раскладах может зацепиться за высокие места в спринте. Молодая поросль во главе с Матвеем Елисеевым — это, скорее, задел на будущее. Хотя следить за их прогрессом в этом сезоне будет интересно.

ЖЕНЩИНЫ: В ОЖИДАНИИ ЧУДА

А вот с женской командой все куда сложнее. Общая и главная проблема у всех — низкая дистанционная скорость. Настолько, что чистая стрельба зачастую не позволяет даже попадать в первую десятку. А ведь еще и с ней, со стрельбой, далеко не все гладко.

Самая стабильная, если судить по прошлому году, в нынешнем составе у нас — Татьяна Акимова. При этом за плечами у нее всего два полноценных сезона в Кубка мира. И на второй год она сильно прибавила. Если тенденция роста продолжится, это уже будет хорошим достижением.

Ирина Старых менее остальных уступает скорости, но из-за болезни старт сезона она пропустит. Когда восстановится и как нынешняя заминка скажется на ее дальнейших выступлениях — непонятно. Вряд ли с первых же гонок начнет рвать и метать чемпионка мира Екатерина Юрлова, которая прошлый год пропускала в силу декретного отпуска.

Есть еще Ольга Подчуфарова, не показывающая результатов полтора года, нестабильная Дарья Виролайнен, молодые Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Светлана Миронова. У каждой — свои сильные стороны, но даже для стабильного попадания в топ-20 их пока не хватает.

Тем не менее, нужно болеть и переживать за женскую команду. Девушки и тренеры наверняка делают все, что в их силах. Рано или поздно ситуация изменится. Но пока лучше обойтись без завышенных ожиданий. Положа руку на сердце, можно сказать, что даже одна медаль в Пхечхане будет сродни чуду. Хотя и они случаются. Вспомните индивидуальную гонку на ЧМ-2015 и золото Юрловой.

ПЛАН: ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ В ПХЕНЧХАНЕ