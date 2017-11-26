Наши ожидания — наши проблемы?
В воскресенье в Эстерсунде стартует олимпийский биатлонный сезон.
В воскресенье в Эстерсунде стартует олимпийский биатлонный сезон.
К хорошему привыкаешь быстро. Вот отвыкаешь — не очень. Вплоть до 2008 года в биатлоне у нас было все отлично. Кажется невероятным, но на чемпионате мира-2008 россияне выиграли 11 медалей. Да еще
Эмоциональный заряд, полученный российскими болельщиками в те времена, был настолько сильный, что некоторые по инерции ждут продолжения банкета и сейчас. Хотя с тех пор многое изменилось. Пора бы уже свыкнуться с мыслью, что с 2009 года в силу разных обстоятельств дела российского биатлона резко пошли на убыль. Это не хочется принимать, однако обманываться иллюзиями — еще хуже.
МУЖЧИНЫ: ШИПУЛИН И ОСТАЛЬНЫЕ
На данный момент у нас очень крепкая мужская команда. Есть Антон Шипулин, который на протяжении трех последних сезонов входил в тройку общего зачета Кубка мира. Это высочайший уровень. Даже великий
Хотя это совсем не означает, что выстрелить не может
Есть еще одна группа спортсменов, в которой совсем уж темные лошадки. Например, Александр Логинов. О его таланте много говорится, но в прошлом году спортсмен в гонках самого высокого уровня себя не особенно проявил. Прибавит в этом сезоне? Отлично. Есть Алексей Волков. Превосходный командный боец — в эстафете он точно не подведет. А вот в личных дисциплинах Волков в силу своей скорости может рассчитывать на
ЖЕНЩИНЫ: В ОЖИДАНИИ ЧУДА
А вот с женской командой все куда сложнее. Общая и главная проблема у всех — низкая дистанционная скорость. Настолько, что чистая стрельба зачастую не позволяет даже попадать в первую десятку. А ведь еще и с ней, со стрельбой, далеко не все гладко.
Самая стабильная, если судить по прошлому году, в нынешнем составе у нас — Татьяна Акимова. При этом за плечами у нее всего два полноценных сезона в Кубка мира. И на второй год она сильно прибавила. Если тенденция роста продолжится, это уже будет хорошим достижением.
Ирина Старых менее остальных уступает скорости, но
Есть еще Ольга Подчуфарова, не показывающая результатов полтора года, нестабильная Дарья Виролайнен, молодые Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Светлана Миронова. У каждой — свои сильные стороны, но даже для стабильного попадания в топ-20 их пока не хватает.
Тем не менее, нужно болеть и переживать за женскую команду. Девушки и тренеры наверняка делают все, что в их силах. Рано или поздно ситуация изменится. Но пока лучше обойтись без завышенных ожиданий. Положа руку на сердце, можно сказать, что даже одна медаль в Пхечхане будет сродни чуду. Хотя и они случаются. Вспомните индивидуальную гонку на ЧМ-2015 и золото Юрловой.
ПЛАН: ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ В ПХЕНЧХАНЕ
Любопытно, но медальный план на Олимпийские игры, утвержденный Минспорта, выглядит так: пять медалей, одна из которых золотая.