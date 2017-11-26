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00:28 (мск), источник: Р-Спорт

Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом Кубка мира в Эстерсунде

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Олимпийский сезон в биатлоне начинается в шведском Эстерсунде, где в воскресенье, 26 ноября стартует первый этап Кубка мира, который продлится до 3 декабря. В его рамках состоятся смешанная эстафета, соревнования в сингл-миксте, в мужском и женском спринте, а также индивидуальные гонки и гонки преследования у женщин и мужчин.

Источник: Reuters

Эстафетное начало в Швеции.

Стартует сезон одиночной и классической смешанными эстафетами, которые пройдут в воскресенье. Именно в эстафетах состоится первая пристрелка российских спортсменов. Россияне в целом неплохо выступают в Швеции в последние годы и рассчитывают показать на этот раз высокий результат. В сингл-миксте сборную России представят Виктория Сливко и Матвей Елисеев, а в смешанной эстафете выступят Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Максим Цветков и Антон Шипулин.

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Шесть этапов Кубка мира пройдут до Олимпиады в Южной Корее. Помимо Эстерсунда — это австрийский Хохфильцен (5 — 10 декабря), французский Анси (12 — 17 декабря), немецкие Оберхоф (2 — 7 января) и Рупольдинг (9 — 14 января), а также итальянская Антерсельва (16 — 21 января). После Олимпийских игр в марте пройдут еще три этапа — в Контиолахти (Финляндия), Холменколлене (Норвегия) и Тюмени (Россия). Чемпионат Европы в олимпийский год пройдет в конце января в Италии.

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Шипулин — сам себе главный соперник.

Одна из главных надежд сборной России в начинающемся сезоне — олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин. Сам спортсмен в преддверии старта заявил, что считает себя самого главным своим конкурентом. «Думаю, что самый главный конкурент — это я сам. Если не буду мешать сам себе, то все получится», — сказал Шипулин, которого цитирует ugramegasport.ru.

«Мы стараемся быть лучше, быть сильнее, быстрее. Соперники тоже не дремлют, как и мы, каждый хочет показать себя и выиграть. Олимпийский сезон — это всегда что-то особенное для нас, спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта. Раз в четыре года нужно завоевывать главные для нас награды, для этого мы, конечно, стараемся сделать все возможное. Поживем — увидим. Удача тоже будет очень многое решать на этих стартах», — сказал Шипулин. Успехом в сезоне для Шипулина, очевидно, станет результат, не хуже, чем в 2014 году, когда он завоевал олимпийское золото в Сочи. Матвей Елисеев.

Главным фаворитом сезона можно назвать француза Мартена Фуркада, который наверняка сконцентрирует свои усилия именно на успешном выступлении в Пхенчхане, потому что победы в Кубке мира уже должны были ему приесться. Бросит все усилия на достижение результата на Олимпиаде ещё одна легенда биатлона — норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, которому в январе исполнится 44 года. Норвежец понимает, что Олимпиада в Пхенчхане станет для него с большой долей вероятности последней и постарается красиво уйти, выиграв очередное золото. В Эстерсунде он выступит только в индивидуальной гонке.

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К чему приведет женскую сборную Королькевич?

Перед началом нового сезона словенский специалист Владимир Королькевич был официально включен в тренерский штаб женской сборной. Это решение едва ли выглядело логичным, учитывая прошлый опыт работы специалиста с российской командой. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, являющийся членом правления Союза биатлонистов России (СБР), заявил агентству «Р-Спорт», что он голосовал против возвращения Королькевича к работе.

«Я категорические против Королькевича. У меня знаний и опыта больше, чем у всех членов правления. Пусть они на меня обидятся, но я ни одного из них не поставлю в ряд по знаниям. Я это доказывал десятками лет. Если они такие умные, то где медали? Вот говорят, что если такой умный, то где деньги? Где медали? При мне было 24 золота, 27 серебра и 19 бронз. Где медали у умного правления, я не вижу. Пусть не обижаются», — сказал Тихонов по телефону, отметив, что необходимо дать дорогу российским специалистам.

Тренерский штаб сборной России готовится вывести биатлонисток на пик формы к Олимпиаде. Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов прокомментировал агентству «Р-Спорт» состав смешанных эстафет на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде и заявил, что форма российских спортсменок пока далека от пика.

«Ольга (Подчуфарова) провела хорошую работу, нормально “держит удар” в плане нагрузок и по всем показателям находится в хорошей форме. Не скажу, что сейчас Сливко, как и остальные девочки, находится в идеальной форме: мы провели обследование, результаты которого говорят о том, что спортсмены в хорошей форме, но далеки от пика. То есть, их еще разгонять и разгонять», — сказал Коновалов.

Сезон начнётся без одной из лучших биатлонисток современности. Семикратная чемпионка мира немка Лаура Дальмайер заявила, что не примет участие в стартовых гонках сезона из-за болезни. «В последнюю неделю я готовилась к предстоящему старту Кубка мира в Эстерсунде. Но я подхватила простуду, и мне придется повременить с первым стартом. Пришло время восстановить силы, прежде чем я смогу стартовать. Вместо стрельбы и снега — имбирный чай и постель», — написала Дальмайер на своей странице в Facebook. По всей вероятности, немка целенаправленно готовится к Олимпиаде.

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Превзойти урожай Сочи.

Сборная России завоевала четыре медали (1 золото, 2 серебра, 1 бронза) на домашней Олимпиаде в Сочи из 11 разыгранных комплектов наград. Наверняка успехом для команды станет даже повторение того результата, но для того, чтобы прогрессировать, необходимо добиться большего. Сделать это будет непросто, но, как показывает практика, нет ничего невозможного, учитывая то, как способен проявить себя Шипулин, для которого Игры в Пхенчхане могут стать последними в карьере.

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