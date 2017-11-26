Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом Кубка мира в Эстерсунде

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Эстафетное начало в Швеции.

Стартует сезон одиночной и классической смешанными эстафетами, которые пройдут в воскресенье. Именно в эстафетах состоится первая пристрелка российских спортсменов. Россияне в целом неплохо выступают в Швеции в последние годы и рассчитывают показать на этот раз высокий результат. В сингл-миксте сборную России представят Виктория Сливко и Матвей Елисеев, а в смешанной эстафете выступят Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Максим Цветков и Антон Шипулин.

Шесть этапов Кубка мира пройдут до Олимпиады в Южной Корее. Помимо Эстерсунда — это австрийский Хохфильцен (5 — 10 декабря), французский Анси (12 — 17 декабря), немецкие Оберхоф (2 — 7 января) и Рупольдинг (9 — 14 января), а также итальянская Антерсельва (16 — 21 января). После Олимпийских игр в марте пройдут еще три этапа — в Контиолахти (Финляндия), Холменколлене (Норвегия) и Тюмени (Россия). Чемпионат Европы в олимпийский год пройдет в конце января в Италии.

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Шипулин — сам себе главный соперник.

Одна из главных надежд сборной России в начинающемся сезоне — олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин. Сам спортсмен в преддверии старта заявил, что считает себя самого главным своим конкурентом. «Думаю, что самый главный конкурент — это я сам. Если не буду мешать сам себе, то все получится», — сказал Шипулин, которого цитирует ugramegasport.ru.

«Мы стараемся быть лучше, быть сильнее, быстрее. Соперники тоже не дремлют, как и мы, каждый хочет показать себя и выиграть. Олимпийский сезон — это всегда что-то особенное для нас, спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта. Раз в четыре года нужно завоевывать главные для нас награды, для этого мы, конечно, стараемся сделать все возможное. Поживем — увидим. Удача тоже будет очень многое решать на этих стартах», — сказал Шипулин. Успехом в сезоне для Шипулина, очевидно, станет результат, не хуже, чем в 2014 году, когда он завоевал олимпийское золото в Сочи. Матвей Елисеев.

Главным фаворитом сезона можно назвать француза Мартена Фуркада, который наверняка сконцентрирует свои усилия именно на успешном выступлении в Пхенчхане, потому что победы в Кубке мира уже должны были ему приесться. Бросит все усилия на достижение результата на Олимпиаде ещё одна легенда биатлона — норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, которому в январе исполнится 44 года. Норвежец понимает, что Олимпиада в Пхенчхане станет для него с большой долей вероятности последней и постарается красиво уйти, выиграв очередное золото. В Эстерсунде он выступит только в индивидуальной гонке.

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К чему приведет женскую сборную Королькевич?

Перед началом нового сезона словенский специалист Владимир Королькевич был официально включен в тренерский штаб женской сборной. Это решение едва ли выглядело логичным, учитывая прошлый опыт работы специалиста с российской командой. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, являющийся членом правления Союза биатлонистов России (СБР), заявил агентству «Р-Спорт», что он голосовал против возвращения Королькевича к работе.

«Я категорические против Королькевича. У меня знаний и опыта больше, чем у всех членов правления. Пусть они на меня обидятся, но я ни одного из них не поставлю в ряд по знаниям. Я это доказывал десятками лет. Если они такие умные, то где медали? Вот говорят, что если такой умный, то где деньги? Где медали? При мне было 24 золота, 27 серебра и 19 бронз. Где медали у умного правления, я не вижу. Пусть не обижаются», — сказал Тихонов по телефону, отметив, что необходимо дать дорогу российским специалистам.

Тренерский штаб сборной России готовится вывести биатлонисток на пик формы к Олимпиаде. Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов прокомментировал агентству «Р-Спорт» состав смешанных эстафет на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде и заявил, что форма российских спортсменок пока далека от пика.

«Ольга (Подчуфарова) провела хорошую работу, нормально “держит удар” в плане нагрузок и по всем показателям находится в хорошей форме. Не скажу, что сейчас Сливко, как и остальные девочки, находится в идеальной форме: мы провели обследование, результаты которого говорят о том, что спортсмены в хорошей форме, но далеки от пика. То есть, их еще разгонять и разгонять», — сказал Коновалов.

Сезон начнётся без одной из лучших биатлонисток современности. Семикратная чемпионка мира немка Лаура Дальмайер заявила, что не примет участие в стартовых гонках сезона из-за болезни. «В последнюю неделю я готовилась к предстоящему старту Кубка мира в Эстерсунде. Но я подхватила простуду, и мне придется повременить с первым стартом. Пришло время восстановить силы, прежде чем я смогу стартовать. Вместо стрельбы и снега — имбирный чай и постель», — написала Дальмайер на своей странице в Facebook. По всей вероятности, немка целенаправленно готовится к Олимпиаде.

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