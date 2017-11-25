Мазе: Бьёрндален выступит на этапе КМ в Эстерсунде только в индивидуальной гонке
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 25 ноя —
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 25 ноя —
Знаменитый норвежец начинает в Эстерсунде свой 26-й кубковый сезон, за время своих выступлений он одержал 92 победы в индивидуальных видах. На последнем чемпионате мира, который проходил в феврале в Хохфильцене (Австрия), Бьёрндален сумел завоевать индивидуальную бронзовую медаль в гонке преследования.
«Уле Эйнар тренируется отдельно от команды, но никаких связанных с этим проблем мы не видим, — сказал тренер. — В Эстерсунде он выступит только в индивидуальной гонке. Мне абсолютно понятно желание Уле Эйнара проводить больше времени с семьей, в конце концов ему исполнится в январе 44 года, а это не 20 и не 25. Он сам способен решить, как ему тренироваться и в каких гонках выступать», — подытожил Мазе.
Тренер также заметил, что полностью доволен состоянием остальных норвежских спортсменов.
«Не имею права раньше времени назвать вам имена тех, кто побежит за Норвегию в эстафетах, но должен сказать, что это будет сильный состав, и ожидания, связанные с обеими эстафетами, у нас достаточно высоки. Знаю, что всем будет тяжело — из того, что вижу на тренировке, несложно понять, кто будет стартовать за другие команды, так что борьба ожидается интересная. Надеюсь, что мы тоже поучаствуем в дележе медалей, а может быть, даже сумеем добраться до золота», — заметил собеседник «Р-Спорт».