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20:14 (мск), источник: Р-Спорт

Мазе: Бьёрндален выступит на этапе КМ в Эстерсунде только в индивидуальной гонке

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 25 ноя — Р-Спорт, Елена Вайцеховская. Бывший тренер французского биатлониста Мартена Фуркада Зигфрид Мазе, который второй год работает со сборной Норвегии, сообщил агентству «Р-Спорт», что восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьёрндален выступит на первом этапе Кубка мира только на одной дистанции.

Источник: РИА "Новости"

Знаменитый норвежец начинает в Эстерсунде свой 26-й кубковый сезон, за время своих выступлений он одержал 92 победы в индивидуальных видах. На последнем чемпионате мира, который проходил в феврале в Хохфильцене (Австрия), Бьёрндален сумел завоевать индивидуальную бронзовую медаль в гонке преследования.

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«Уле Эйнар тренируется отдельно от команды, но никаких связанных с этим проблем мы не видим, — сказал тренер. — В Эстерсунде он выступит только в индивидуальной гонке. Мне абсолютно понятно желание Уле Эйнара проводить больше времени с семьей, в конце концов ему исполнится в январе 44 года, а это не 20 и не 25. Он сам способен решить, как ему тренироваться и в каких гонках выступать», — подытожил Мазе.

Тренер также заметил, что полностью доволен состоянием остальных норвежских спортсменов.

«Не имею права раньше времени назвать вам имена тех, кто побежит за Норвегию в эстафетах, но должен сказать, что это будет сильный состав, и ожидания, связанные с обеими эстафетами, у нас достаточно высоки. Знаю, что всем будет тяжело — из того, что вижу на тренировке, несложно понять, кто будет стартовать за другие команды, так что борьба ожидается интересная. Надеюсь, что мы тоже поучаствуем в дележе медалей, а может быть, даже сумеем добраться до золота», — заметил собеседник «Р-Спорт».

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