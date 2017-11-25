Вот только с личным — привет. Получится ли у Шипулина одержать главную победу?

Источник: Советский спорт

На выходных мы увидим супермикст и смешанную эстафету, а в среду стреляющие лыжники начнут разбираться между собой в личных гонках. Каковы же главные интриги нового сезона?

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БУДУТ ЛИ У ШИПУЛИНА ЛИЧНЫЕ ПОБЕДЫ В ГЛАВНОМ СТАРТЕ?

Какая-то жутко обидная история. Как в песне: «Вот только с личным — привет». Шипулину этим летом исполнилось уже 30 лет, но он еще ни разу не выиграл индивидуальную гонку на главных стартах сезона. Почему? Просто этой ситуацией уже давно рулят не его умения, а психология. Он об этом думает, мы ему постоянно об этом напоминаем (вычеркнуть что ли эту главу из текста?) — ну попробуй прорвись в такой ситуации.

Можно, однако, сыграть на противоходе. История уже настолько затянулась, что в какой-то момент Антон сможет ее отпустить и выиграть долгожданное личное золото на большом турнире.

Обидно, что в прошлом сезоне Шипулин был полностью готов к этому: к его функциональному состоянию вопросов не возникало, лыжня дымилась — все, как мы любим. Но случился громкий конфликт — между сборной России и Мартеном Фуркадом. Возможно, именно нервная ситуация, в которой оказались участники этой публичной ссоры (а затем примирения), и помешала Антону добраться до личного золота.

ШИПУЛИН И ФУРКАД: ВОЗМОЖНЫ ЛИ РАВНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО И БОРЬБА ЗА КУБОК МИРА?

Кажется, этот вопрос уже стал вечным. В начале каждого сезона мы отчаянно на это надеемся и правильно делаем.

Фуркад, он хоть и железный человек, но все же не железный. Важно не отпускать француза с самого начала — на кураже Мартен способен творить еще большие чудеса, чем в обычном состоянии.

Учитывая, сколько Антон работает над ходом, стрельбой и собой, в конце концов это должно дать еще больший результат, чем был до этого. Все-таки сезон олимпийский, подготовка к нему была особенно тщательная, и результатов выше обычного мы ожидать вправе. Держись, Антон! Ну и держись, Фуркад, конечно!

ПОДТЯНЕТСЯ ЛИ КТО-ТО ИЗ СБОРНОЙ НА УРОВЕНЬ ШИПУЛИНА?

Давно пора. Возьмем Антона Бабикова. В прошлом году он вместе с Цветковым устроил незабываемое шоу в гонке преследования как раз на первом этапе. Дерзко стащил победу у Фуркада, причем финишировал, размахивая флагом. Тогда казалось: «Ну, прорвало, еще один Антон в деле, ой, что будет!». Соцсети заполнились мемами с изображением задумчивого Фуркада, недоумевающего, откуда в России столько быстрых Антонов. Но ничего особенного дальше не случилось. Бабиков очень переживал по поводу своей нестабильности. Спасла ситуацию, конечно, эстафета чемпионата мира, где наши парни взяли золото.

В общем, хорошая база уже есть, нужно прогрессировать. Возможен ли прорыв?

На днях у нас была возможность задать актуальные вопросы старшему тренеру мужской сборной Рикко Гроссу. Он сообщил, что доволен тем, как команда отработала летом. Сани, стало быть, готовы. Поехали!

КТО СТАНЕТ ЛИДЕРОМ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ?

«Трудный народ эти женщины!» Окажись булгаковский Азазелло в сборной России по биатлону, он бы только лишний раз убедился в том, что произнес правильные слова, болтая с Маргаритой.

Ладно, мужчины, не будьте такими придирчивыми, в женщине должна быть загадка, в женской команде — тоже. Если у парней такого вопроса и близко не возникает уже несколько лет кряду, то у девушек ситуация, как на корабле в шторм.

Притом что наличие лидера — это крайне важно. Это и финишер в эстафете, который подчистит любые грехи, это и авторитет, который не даст в обиду своих. Ну как без первого-то номера?

Два года назад однозначным лидером команды была Ольга Подчуфарова, но по состоянию здоровья она погрузилась в тень.

Предыдущий сезон шикарно начала Татьяна Акимова, но и она полной дистанции Кубка мира не выдержала, рухнула к весне. Тут пришла пора возвращаться после дисквалификации Ирине Старых. Оказалось, что человек, который находился на самоподготовке, самоподготовился лучше, чем сборная с огромным штатом квалифицированных наставников. Мы недоумевали и радовались одновременно: четвертое место на чемпионате мира — разве не повод? Наслаждались тем, что Ирина бежит в одни ноги с примами мировой элиты — это было отдельное долгожданное счастье, которое впору было вешать в рамочку на стену.

Но в этом сезоне начинаем без Старых. Старший тренер команды Сергей Коновалов пояснил: мол, была операция, болезнь, не восстановилась, ждем, пока вылечится. Ситуация тревожная, все-таки именно начало сезона сформирует команду для Олимпиады. Надеемся, что у Старых все же хватит времени расквитаться со своими болячками.

А пока Старых может заменить молодая мама Екатерина Юрлова — она провела полноценную летнюю подготовку, полностью восстановилась и готова к олимпийскому сезону. Мы помним, как возвращались после рождения детей Мари Дорен-Абер или Дарья Домрачева. Надеемся, что и у нашей единственной в составе чемпионки мира после такого же возвращения результаты пойдут вверх.

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ЧТО ВООБЩЕ БУДЕТ С НАШИМИ БИАТЛОНИСТАМИ В ОЛИМПИЙСКОМ СЕЗОНЕ?

По идее с этого нужно было начинать. Многое из того, что написано выше, можно будет отправить в мусорную корзину после заседания Международного олимпийского комитета, которое состоится в начале декабря. Там будут решать вопрос о допуске сборной России на зимние Игры в Пхенчхан. Возможно, получит недопуск вся команда. Возможно, допуск будет индивидуальным, через профильные федерации — как в Рио. Тогда те спортсмены, которых когда-то уличали в нарушении антидопинговых правил, вряд ли попадут в Корею. Плохая перспектива для той же Ирины Старых, но мы будем вынуждены подчиниться.

Хорошо бы, если б ясность наступила уже в декабре, тогда у спортсменов будет время отстоять свое право на участие в Играх, тренеры смогут произвести замены в составах. Ту же эстафетную четверку за один вечер не соберешь.

Если вы помните, перед Рио некоторые россияне, даже будучи допущенными до стартов, просто не успели прилететь в Бразилию и таким образом лишились Олимпиады.