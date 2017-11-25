Домрачева вошла в стартовый состав смешанной эстафеты на КМ в Швеции

Гонка начнется 26 ноября в 19.10. В белорусской команде под 15-м стартовым номером на дистанцию планируют выйти Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин.

В одиночной смешанной эстафете (супермиксте) выступят Ирина Кривко и Антон Смольский. Они выйдут на старт под 14-м номером.

Свои составы назвали и некоторые другие команды. Сборную Украины в смешанной эстафете представят Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов и Артем Прима. Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный выступят за Украину в супермиксте. Команду Германии в гонке представит квартет Марен Хаммершмидт, Франциска Пройсс, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер. В супермиксте — Ванесса Хинц и Эрик Лессер.

В норвежской команде в эстафете не примет участие Уле-Эйнар Бьорндален. Скандинавы заявили на первые гонки в смешанную эстафету Тирил Экхофф, Марте Олсбю, Эмиля Хегле Свендсена и Йоханесса Бо, в супермиксте выйдут на старт Хильде Фенне и Ларс Хельге Биркеланд.