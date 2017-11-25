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17:53 (мск), источник: БЕЛТА

Алимбекова и Дорожко вошли в топ-10 Кубка IBU в Шушене

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты Динара Алимбекова и Александр Дорожко вошли в десятку сильнейших в спринтерских гонках первого этапа Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в норвежском Шушене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александр Дорожко завершил выступление в гонке на 10 км на девятой позиции. Он не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и отстал от победителя Тарье Бо (23 мин. 00,1 сек.) из Норвегии на 53 сек. Партнер Дорожко по команде Виктор Кривко также был точен на стрельбище, но ход по лыжне не позволил ему попасть в двадцать лучших — 24-е место.

Динара Алимбекова прошедший старт на 7,5 км может смело записать себе в актив. Не допустив ни одного промаха, белоруска уступила лишь по скорости победительнице из Германии Дениз Херрман (20 мин. 43,9 сек.) 41,1 сек. и заняла восьмое место.

Первый этап Кубка IBU в Шушене завершится 26 ноября супермикстом и смешанными эстафетами.

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