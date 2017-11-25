Алимбекова и Дорожко вошли в топ-10 Кубка IBU в Шушене

Александр Дорожко завершил выступление в гонке на 10 км на девятой позиции. Он не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и отстал от победителя Тарье Бо (23 мин. 00,1 сек.) из Норвегии на 53 сек. Партнер Дорожко по команде Виктор Кривко также был точен на стрельбище, но ход по лыжне не позволил ему попасть в двадцать лучших — 24-е место.