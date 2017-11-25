Резцова считает, что Шипулин никогда не выиграет «Большой хрустальный глобус»

«Мне противно было, когда Фуркад в прошлом сезоне сказал, что русские такие-сякие. Но я думаю, это было давление на него, он оказался заложником эмоций. Но в душе то он потом пожалел, я уверена. Иначе бы он не подошёл и не извинился. Даже в мою бытность, даже во времена СССР, спортсмены не участвовали в этих политических разборках. Мы, как правило, дружим. У меня были и из немецкой команды подруги. У меня день рождения в декабре, и они приходили, поздравляли, мы чаи гоняли. Так что от спортсменов не исходит того давления. А Фуркад с Шипулиным решили тот вопрос и сейчас приятельствуют.
Но когда на Антона возлагают ту же миссию, что и на Фуркада — быть безоговорочным лидером, ну я не знаю… Нет, всё-таки Фуркад — это Фуркад. И не хочу обидеть Антона, ему всё равно никогда не стать Фуркадом. Ну не выиграть ему «Большой глобус». Почему? Психология. У него в голове постоянно сидит установка — ты должен быть первым, ты должен быть лидером, на тебе всё держится. Это немного ломает психологически и не даёт раскрепоститься. А физически он не слабее Фуркада, это однозначно, — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».