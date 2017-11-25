Резцова считает, что Шипулин никогда не выиграет «Большой хрустальный глобус»

«Мне противно было, когда Фуркад в прошлом сезоне сказал, что русские такие-сякие. Но я думаю, это было давление на него, он оказался заложником эмоций. Но в душе то он потом пожалел, я уверена. Иначе бы он не подошёл и не извинился. Даже в мою бытность, даже во времена СССР, спортсмены не участвовали в этих политических разборках. Мы, как правило, дружим. У меня были и из немецкой команды подруги. У меня день рождения в декабре, и они приходили, поздравляли, мы чаи гоняли. Так что от спортсменов не исходит того давления. А Фуркад с Шипулиным решили тот вопрос и сейчас приятельствуют.