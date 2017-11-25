Татьяна Акимова: Уже соскучились по Губерниеву и его команде

В ЭСТЕРСУНДЕ ЧАСТЕНЬКО БЫВАЕТ ПАСМУРНО И МРАЧНОВАТО

— Уже в воскресенье стартует Кубок мира. Волнуетесь?

— Конечно, я волнуюсь. Но такое волнение абсолютно нормально. Не знаешь, чего ожидать от подготовки, которая отличилась от прошлогодней. Сейчас приходит время проверить себя. Поэтому я с нетерпением и интересом ждут первых стартов.

— Ажиотаж со стороны журналистов и болельщиков, который с каждым днем усиливается, не смущает?

— Я стала нормально на это реагировать. Наоборот приятно, что ко мне есть интерес. Вот в прошлом году действительно более остро это все воспринимала. Наверное, стала опытнее. По Дмитрию Губерниеву и его команде вообще соскучились. Думаю, они по нам тоже.

— Биатлонный сезон все время открывается в Эстерсунде. Как вы к этому относитесь?

— Да, я третий сезон выступаю в Кубке мира, и всякий раз первый этап проходит в Швеции. Эстерсунд — это такой скандинавский городок, в котором частенько бывает пасмурно и даже мрачновато.

— Там в это время года светло становится часов в 11−12, а в 15 уже темень.

— Точно. Поэтому все гонки проходят как будто бы поздно вечером. Когда выступала там первый раз — было непривычно. А вот в прошлом году уже стало как-то проще. Думаю, в этом сезоне вообще не буду обращать внимания на постоянную темноту. Она немного сказывается на настроении, но из-за начала сезона там такой ажиотаж, столько болельщиков, что это нивелирует все.

— Да и бегать при прожекторах — романтика.

— Вот уж не знаю, есть ли она в этом (смеется). Но фотографии получаются красивые.

— Какое ваше любимое биатлонное место?

— Конечно же, это Италия — Антхольц. Еще нравятся Хохфильцен и Риднау. Невероятные горы, солнечная погода — красота.

Доротея ВИРЕР | Источник: AFP 2017

КОУКАЛОВА И ВИРЕР ВСЕГДА МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЛИ

— Год назад примерно в это же время вас спрашивали о целях на сезон. Вы сказали, что было бы здорово закрепиться в команде. И по ходу первых этапов не скрывали, что смотрели с открытым ртом на таких звезд, как например, Доротея Вирер и Габриэла Коукалова. Теперь же — вы лидер сборной. Что думаете об этом?

— Для меня, если честно, все немного изменилось. Коукалова и Вирер для меня — все такие же звезды, смотрю на них так же, как и раньше. Они меня всегда вдохновляли. Но, выходя на старт, я воспринимаю их как соперников. Вместе с тем у меня остается какое-то восхищение этими спортсменками. А что касается моего статуса в команде, то он такой же, как и у всех остальных девушек. У нас в сборной каждый может показать хороший результат. У всех свои сильные стороны. Чем я отличаюсь от других?

— Результатом. У вас 16-е место в общем зачете прошлого Кубка мира, а остальные гораздо ниже.

— Да, но это уже прошлое. А мы живем в настоящем. И нужно показывать свою силу сейчас.

— Кто вам симпатичен своим поведением вне биатлонного стадиона?

— Мне очень нравится Вирер, интересно за ней наблюдать. Мы иногда общаемся. Она заряжает своей энергией, улыбкой и показывает достойные результаты. Разговариваем с ней на английском, пусть он у меня еще и не идеальный. Но Доротея, кстати, многое понимает по-русски и даже может кое-что сказать. Ну и, конечно, мы в хорошем контакте с русскоязычными спортсменами: украинцами, белорусами и ребятами из Казахстана.

— На отношения с украинками политика не влияет?

— Нет, конечно. Не обращаем на нее внимания. Тем более у них даже в сборной есть девочки из России.

— В прошлом году цель была закрепиться в сборной — и вы ее выполнили. Какая следующая ступенька?

— Нужно расти по сравнению с прошлым годом, это понятно. Но в чем мне хочется особенно добавить — это в стабильности. Если получится — будет здорово.

О ПРОПУСКЕ ОЛИМПИАДЫ ДАЖЕ НЕ ДУМАЮ

— В свете последних событий ваше отношение к Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) изменилось?

— Я стараюсь не думать об этом всем. К нам довольно часто приезжают допинг-офицеры, мы сдаем пробы. Никаких проблем.

— Какой была ваша реакция, когда узнали о том, что обвиняют Ольгу Зайцеву?

— Я была сильно удивлена. Шли новости одна поразительней другой. Хотя я в последнее время стараюсь вообще не читать их.

— Получается?

— Да. Даже про новости о Зайцевой я узнала от посторонних людей. Стараюсь, чтобы негатив не мешал сосредоточиться на своей подготовке.

— То есть о возможном пропуске Олимпийских игр вы даже не думаете?

— Конечно нет. Я — за позитивный подход!

— Что вообще Олимпиада значит для вас?