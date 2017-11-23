Фуркад, Бьорндален, Шипулин и другие. За кем следить в новом сезоне

Источник: Спорт-Экспресс

Мартен ФУРКАД (Франция)

Не следить за ним попросту не получится. Победитель общего зачета Кубка мира шести последних лет, в прошлом сезоне он выиграл 14 гонок и еще в восьми попадал на подиум. Обыграть Фуркада — серьезная задача для всех остальных. И в новом сезоне француз опять — главный фаворит. Летом он где-то показывал не лучшие результаты, объясняя их недомоганиями и небольшой усталостью. Но уже на первых снежных соревнованиях в Шушене Мартен вновь был вновь планеты всей.

Активен Фуркад и вне биатлонных трасс. Бесконечная борьба с допингом, нападки на соперников из России и обмен любезностями с российским же комментатором в социальных сетях — это все он.

Не каждый решится выпустить автобиографию и раскрыться перед широкой публикой накануне олимпийского сезона. Но француз сделал именно это, потому что неимоверно уверен в себе. Он называет своей главной целью золото Пхенчхана (хотя бы одно), а седьмой Большой хрустальный глобус, если получится его завоевать, рассмотрит как бонус. А еще Фуркад-младший заявил, что после Игр-2018 может завершить карьеру. Так что смотреть на него в предстоящем сезоне — обязательно.

Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН (Норвегия)

Следить за норвежской легендой нужно, потому что он один такой и другого похожего не будет. Норвежцу — 43, и он готовится к своей шестой Олимпиаде, где непременно постарается пополнить копилку наград. Сейчас их у него — 13, восемь из которых — золотые. Даже его звездная соотечественница Марит Бьорген не сомневается, что Оле Эйнар может снова выиграть золото в Пхенчхане.

Бьорндален собирался уходить из спорта после домашнего чемпионата мира-2016, но передумал. Остался он не зря: в прошлом сезоне стал девятым в общем зачете Кубка мира и завоевал бронзу ЧМ в гонке преследования.

К новому сезону норвежский суперветеран готовился по индивидуальному плану вместе с красавицей-женой Дарьей Домрачевой, как обычно, расставляя приоритеты причудливым и одному ему понятным образом. Так, Бьорндален решил, что стрельбище в Минске похоже на олимпийское в Пхенчхане и работал над стрельбой именно там. Сколько еще нюансов в его тренировках и какие они, нам не узнать, но главное, что они дают норвежскому уникуму результат.

Антон ШИПУЛИН (Россия)

В России Антон Шипулин с юниорских лет известен как самый талантливый биатлонист своего поколения, а во всем мире — как тот, кто может бросить серьезный вызов Фуркаду, но «как будто тащит какую-то ношу на плечах». Это цитата Оле Эйнара Бьорндалена.

Три последних сезона россиянин входил в тройку лучших в общем зачете Кубка мира. Олимпийский чемпион Сочи-2014 и чемпион мира-2017 в эстафете имеет в активе и четыре личные медали мировых форумов, но среди них — ни одной высшего достоинства. Завоевать персональное золото — главная цель 30-летнего биатлониста, и он связывает большие надежды с текущим сезоном и Олимпиадой в Пхенчхане. Антон не скрывает: после этого сезона хотел бы уйти из спорта. В прошлом Шипулину не всегда удавалось справляться с высокими ожиданиями и давлением, в том числе и внутренним, которое он оказывает на себя сам. Получится ли в олимпийском сезоне?

СБОРНАЯ РОССИИ

Шипулин — лидер российской сборной, но за его спиной мощная команда, где каждый может удивить. Если не получится у одного — выстрелит другой. Затихнут двое — отличится третий. Именно так было на протяжении всего прошлого сезона. Формирование состава на эстафету — серьезная головная боль для тренерского штаба. Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Александр Логинов, который начинает сезон в главной команде, — от любого из них можно ждать мощных выступлений и высоких результатов.

Бенедикт ДОЛЛЬ (Германия)

Нельзя не обратить внимания на человека, который выиграл золото чемпионата мира в спринте. Особенно, когда сам Мартен Фуркад говорит о том, что этот человек в предстоящем сезоне способен мощно прибавить.

В прошлом году Долль был 11-м в общем зачете Кубка мира, но лишь четвертым из соотечественников после Арнда Пайффера, Симона Шемпа и Эрика Лессера. При этом он самый молодой в квартете, и, возможно, в предстоящем сезоне действительно может потеснить не только партнеров по команде.

А еще немецкий биатлонист учится в университете на факультете экономики и маркетинга и ведет кулинарный (!) блог, в котором рассказывает и показывает, как готовить простые и полезные блюда. Это увлечение передалось ему от отца, который был профессиональным поваром и готовил для олимпийских сборных.

Лоуэлл БЭЙЛИ (США)

Еще один герой чемпионата мира в Хохфильцене, выигравший индивидуальную гонку. Первая в карьере победа американца пришлась именно на главный старт предполимпийского сезона. В 35 лет и 216 дней он стал самым возрастным чемпионом мира в личной гонке и первым в истории чемпионом мира по биатлону из США. По итогам Кубка мира стабильный Бэйли занял восьмое место в общем зачете. Чем он удивит в предстоящем сезоне?

Андрей РАСТОРГУЕВ (Латвия)

Любители биатлона давно обратили внимание на стремительного лыжника, по-настоящему раскрыться которому мешает нестабильная стрельба. Расторгуев на высокой ноте завершил прошлый сезон, став вторым в масс-старте в Холменколлене. В межсезонье он работал с новым тренером по стрельбе — норвежкой Ханне Туресен. Партнер Расторгуева по тренировкам, тоже норвежец Мартин Энг, выразил мнение, что у латвийца есть все для того, чтобы завоевать олимпийскую медаль.

А еще Расторгуев в новом сезоне будет разъезжать по этапам в именном микроавтобусе.

Эрленд БЬОНТЕГОРД (Норвегия)

Высокими спортивными результатами к своим 27 годам не отмечался, но в минувшие выходные выиграл масс-старт на предсезонном мини-турнире в Шушене, оставив позади и куда более титулованного соотечественника Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада.

А после этого позволил себе ряд неделикатных высказываний о том, что его задача — отправить, наконец, Бьорндалена на пенсию, и о том, что он завидует чужой славе и хочет, чтобы на него тоже обращали внимание.