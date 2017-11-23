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15:46 (мск), источник: ТАСС

Чемпионка мира по биатлону Дальмайер пропустит первую гонку КМ в сезоне из-за простуды

ТАСС, 23 ноября. Семикратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер пропустит первую гонку стартового этапа Кубка мира из-за простуды. Об этом сама спортсменка сообщила на странице в Facebook.

Первый этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет с 26 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде.

«Жизнь ярка и полна сюрпризов. На прошлой неделе я с большим нетерпением готовилась к старту Кубка мира. Но сейчас я простудилась и первую гонку, к сожалению, пропущу. Теперь мне нужно время, чтобы поправиться и восстановить силы, вместо винтовки и лыж мне теперь понадобятся имбирный чай и кровать», — сообщила 24-летняя Дальмайер.

Таким образом, Дальмайер не выступит в смешанной эстафете, которая пройдет 26 ноября.

Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира сезона-2016/2017, также в активе немецкой биатлонистки три серебра и три бронзы мировых первенств и 26 побед на этапах Кубка мира (17 — в личных соревнованиях, девять — в эстафетах).

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