Чемпионка мира по биатлону Дальмайер пропустит первую гонку КМ в сезоне из-за простуды
ТАСС, 23 ноября. Семикратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер пропустит первую гонку стартового этапа Кубка мира
ТАСС, 23 ноября. Семикратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер пропустит первую гонку стартового этапа Кубка мира
Первый этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет с 26 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде.
«Жизнь ярка и полна сюрпризов. На прошлой неделе я с большим нетерпением готовилась к старту Кубка мира. Но сейчас я простудилась и первую гонку, к сожалению, пропущу. Теперь мне нужно время, чтобы поправиться и восстановить силы, вместо винтовки и лыж мне теперь понадобятся имбирный чай и кровать», — сообщила 24-летняя Дальмайер.
Таким образом, Дальмайер не выступит в смешанной эстафете, которая пройдет 26 ноября.
Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира сезона-2016/2017, также в активе немецкой биатлонистки три серебра и три бронзы мировых первенств и 26 побед на этапах Кубка мира (17 — в личных соревнованиях, девять — в эстафетах).