Чемпионка мира по биатлону Дальмайер пропустит первую гонку КМ в сезоне из-за простуды

Первый этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет с 26 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде.

«Жизнь ярка и полна сюрпризов. На прошлой неделе я с большим нетерпением готовилась к старту Кубка мира. Но сейчас я простудилась и первую гонку, к сожалению, пропущу. Теперь мне нужно время, чтобы поправиться и восстановить силы, вместо винтовки и лыж мне теперь понадобятся имбирный чай и кровать», — сообщила 24-летняя Дальмайер.

Таким образом, Дальмайер не выступит в смешанной эстафете, которая пройдет 26 ноября.