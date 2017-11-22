«Антон давно заблудился, а в его возрасте ошибки непростительны»
Лучший биатлонист мира верит в Миронову и Домрачеву, сомневается в Шипулине и считает, что на ОИ надо выступать даже под олимпийским флагом.
Лучший биатлонист мира верит в Миронову и Домрачеву, сомневается в Шипулине и считает, что на ОИ надо выступать даже под олимпийским флагом.
Член правления СБР и четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов известен наличием мнения по любому вопросу и готовностью его отстаивать до последнего. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» он рассказал, почему не верит тренерам Шипулина, какую ошибку допустили со Старых и почему Малышко рано списывать со счетов.
— Как оцените состав сборной на первый этап Кубка мира?
— Состав оптимальный. У мужчин действительно сильнейшие семь человек. Хорошо, что на Кубок IBU
— Чего ждёте от женской команды?
— Я рад, что тренеры взяли в состав Светлану Миронову. У меня связаны с ней определённые надежды. Я видел её в деле на чемпионате России, мог оценить потенциал. В спринте и эстафетах она может себя проявить, если будет справляться со стрельбой. Женский состав мы знаем хорошо, ничего сверхъестественного за год не произойдёт, но тренерам нужно работать с теми спортсменками, которые есть.
— Насколько серьёзны проблемы со здоровьем у Ирины Старых?
— Я не знаю в подробностях о её нынешнем состоянии. В курсе, что осенью она перенесла операцию на гландах, но у меня возникает вопрос, почему это не сделали раньше. Перед началом сезона спортсмены проходят углублённое медицинское обследование, и если у неё такие проблемы, то можно было сделать операцию в мае. А у нас в России как ехать на охоту, так собак кормить. Мне жаль, что Ирина пропускает старт сезона, ведь она была лидером нашей команды. Будем надеяться на опыт наших докторов и тренеров, которые быстро её поставят на ноги.
— Какой результат для нашей сборной на Олимпиаде сочтёте приемлемым?
— С учётом нынешнего состояния команды и ситуации вокруг российского спорта хорошим результатом будет, если мы выиграем по одной медали каждого достоинства, но возвращаться домой без золота впервые за 58 лет не имеем права.
— В этом году в команде нет чётких критериев отбора на Кубок мира и Олимпиаду. Это оправданное решение и кто тогда должен принимать решения по составу?
— Я считаю, что, если грамотно подойдут к Играм, не будут устраивать внутреннюю конкуренцию и толкать своих, всё будет нормально. У нас всегда решали и отвечали за результат тренеры, это абсолютно нормально. Конечно, тренеры на местах будут возмущены, потому что все хотят готовиться и иметь шанс, но олимпийский сезон — особенный. К тому же явного претендента на попадание в команду я вне сборной сейчас не вижу. Самое главное, чтобы за все вопросы был
— Дарья Домрачева может вернуться на свой прежний уровень под чутким руководством Бьорндалена и повторить в Корее сочинский успех?
— Эту пару можно назвать звёздной. У них достаточно опыта и понимания биатлона, чтобы грамотно построить подготовку. Важно, что у них есть и взаимопонимание между собой. Я не сомневаюсь, что Даша вернётся на свой уровень. По началу сезона нельзя никого судить, поэтому не удивлюсь, если лучшие результаты она покажет не сразу. И всё же главными фаворитами у женщин я считаю Лауру Дальмайер и сборную Германии. У них подобралась очень мощная команда, подросла молодёжь.
— Кого видите в числе главных соперников Мартена Фуркада?
— Сейчас хорошо выглядят норвежцы, к Новому году подтянутся немцы, но мне бы хотелось видеть главным соперником француза Антона Шипулина. Сейчас многие, в том числе и Бьорндален, говорят, что он ближе всех к Фуркаду. Но мне кажется, что Антон давно заблудился, отказавшись готовиться в коллективе. В его возрасте ошибки уже непозволительны. Я не думаю, что он будет выступать до 43 лет, как Бьорндален, и что на
— Что вас смущает?
— Посмотрел те интервью, которые давали Крючков и Гербулов, и это было очень далеко от того, что мне хотелось бы услышать. Каждый год одно и то же: мы работаем над этим, исправляем это. В этом возрасте не исправляют, а шлифуют. Потом сам Антон сказал в интервью вашему изданию, что изменение характера тренировок Крючковым привело к тому, что у него ухудшились качества финишёра.
— Насколько на Антона и других биатлонистов будет давить ожидание 5 декабря, когда МОК должен решить судьбу российских олимпийцев?
— Мы это проходили в 1980 году, когда так же ждали решения об участии в Олимпийских играх. В команде должен быть здоровый дух, который бы позволил не обращать внимания на политические дрязги и продолжать тренироваться. Спортсмены не должны и думать о