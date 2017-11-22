«Антон давно заблудился, а в его возрасте ошибки непростительны»

Источник: Чемпионат.com

Член правления СБР и четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов известен наличием мнения по любому вопросу и готовностью его отстаивать до последнего. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» он рассказал, почему не верит тренерам Шипулина, какую ошибку допустили со Старых и почему Малышко рано списывать со счетов.

— Как оцените состав сборной на первый этап Кубка мира?

— Состав оптимальный. У мужчин действительно сильнейшие семь человек. Хорошо, что на Кубок IBU всё-таки взяли Дмитрия Малышко. Надеюсь, он проявит себя лучше, чем в прошлом сезоне. Выступление Шипулина и Волкова на контрольных стартах в Норвегии у меня не вызывает никаких опасений. Я всегда был противником раннего вхождения в форму. Сезон длинный, главный старт Олимпиада, к которой нужно просчитать подготовку. Не каждый спортсмен способен, подобно Фуркаду, выигрывать с декабря по март, поэтому нужно правильно расставлять приоритеты. Отставание Антона ходом было всё-таки слишком большим, а у Волкова после гонки преследования вызывает беспокойство стрелковая подготовка. В прошлом году на старте сезона у него ведь тоже были проблемы со стрельбой. Сейчас главное, чтобы коллектив работал слаженно и там не было лишних людей. Я всегда был категорически против, когда вокруг команды крутятся горе-специалисты.

— Чего ждёте от женской команды?

— Я рад, что тренеры взяли в состав Светлану Миронову. У меня связаны с ней определённые надежды. Я видел её в деле на чемпионате России, мог оценить потенциал. В спринте и эстафетах она может себя проявить, если будет справляться со стрельбой. Женский состав мы знаем хорошо, ничего сверхъестественного за год не произойдёт, но тренерам нужно работать с теми спортсменками, которые есть.

— Насколько серьёзны проблемы со здоровьем у Ирины Старых?

— Я не знаю в подробностях о её нынешнем состоянии. В курсе, что осенью она перенесла операцию на гландах, но у меня возникает вопрос, почему это не сделали раньше. Перед началом сезона спортсмены проходят углублённое медицинское обследование, и если у неё такие проблемы, то можно было сделать операцию в мае. А у нас в России как ехать на охоту, так собак кормить. Мне жаль, что Ирина пропускает старт сезона, ведь она была лидером нашей команды. Будем надеяться на опыт наших докторов и тренеров, которые быстро её поставят на ноги.

— Какой результат для нашей сборной на Олимпиаде сочтёте приемлемым?

— С учётом нынешнего состояния команды и ситуации вокруг российского спорта хорошим результатом будет, если мы выиграем по одной медали каждого достоинства, но возвращаться домой без золота впервые за 58 лет не имеем права.

— В этом году в команде нет чётких критериев отбора на Кубок мира и Олимпиаду. Это оправданное решение и кто тогда должен принимать решения по составу?

— Я считаю, что, если грамотно подойдут к Играм, не будут устраивать внутреннюю конкуренцию и толкать своих, всё будет нормально. У нас всегда решали и отвечали за результат тренеры, это абсолютно нормально. Конечно, тренеры на местах будут возмущены, потому что все хотят готовиться и иметь шанс, но олимпийский сезон — особенный. К тому же явного претендента на попадание в команду я вне сборной сейчас не вижу. Самое главное, чтобы за все вопросы был кто-то ответственный. Если определяют состав старшие тренеры, то они и несут ответственность. А у нас часто бывает, что эту ответственность начинают перекладывать друг на друга и крайних не найдёшь. Тренер должен сразу брать бразды правления в свои руки, а не кричать постфактум, что ему не дали работать.



— Дарья Домрачева может вернуться на свой прежний уровень под чутким руководством Бьорндалена и повторить в Корее сочинский успех?

— Эту пару можно назвать звёздной. У них достаточно опыта и понимания биатлона, чтобы грамотно построить подготовку. Важно, что у них есть и взаимопонимание между собой. Я не сомневаюсь, что Даша вернётся на свой уровень. По началу сезона нельзя никого судить, поэтому не удивлюсь, если лучшие результаты она покажет не сразу. И всё же главными фаворитами у женщин я считаю Лауру Дальмайер и сборную Германии. У них подобралась очень мощная команда, подросла молодёжь.



— Кого видите в числе главных соперников Мартена Фуркада?

— Сейчас хорошо выглядят норвежцы, к Новому году подтянутся немцы, но мне бы хотелось видеть главным соперником француза Антона Шипулина. Сейчас многие, в том числе и Бьорндален, говорят, что он ближе всех к Фуркаду. Но мне кажется, что Антон давно заблудился, отказавшись готовиться в коллективе. В его возрасте ошибки уже непозволительны. Я не думаю, что он будет выступать до 43 лет, как Бьорндален, и что на какой-то другой Олимпиаде у него будет такой шанс, как сейчас. Надо думать о каждом старте, но пока я этого не вижу.

— Что вас смущает?

— Посмотрел те интервью, которые давали Крючков и Гербулов, и это было очень далеко от того, что мне хотелось бы услышать. Каждый год одно и то же: мы работаем над этим, исправляем это. В этом возрасте не исправляют, а шлифуют. Потом сам Антон сказал в интервью вашему изданию, что изменение характера тренировок Крючковым привело к тому, что у него ухудшились качества финишёра.