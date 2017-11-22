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18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Антон давно заблудился, а в его возрасте ошибки непростительны»

Лучший биатлонист мира верит в Миронову и Домрачеву, сомневается в Шипулине и считает, что на ОИ надо выступать даже под олимпийским флагом.

Источник: Чемпионат.com

Член правления СБР и четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов известен наличием мнения по любому вопросу и готовностью его отстаивать до последнего. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» он рассказал, почему не верит тренерам Шипулина, какую ошибку допустили со Старых и почему Малышко рано списывать со счетов.

— Как оцените состав сборной на первый этап Кубка мира?
— Состав оптимальный. У мужчин действительно сильнейшие семь человек. Хорошо, что на Кубок IBU всё-таки взяли Дмитрия Малышко. Надеюсь, он проявит себя лучше, чем в прошлом сезоне. Выступление Шипулина и Волкова на контрольных стартах в Норвегии у меня не вызывает никаких опасений. Я всегда был противником раннего вхождения в форму. Сезон длинный, главный старт Олимпиада, к которой нужно просчитать подготовку. Не каждый спортсмен способен, подобно Фуркаду, выигрывать с декабря по март, поэтому нужно правильно расставлять приоритеты. Отставание Антона ходом было всё-таки слишком большим, а у Волкова после гонки преследования вызывает беспокойство стрелковая подготовка. В прошлом году на старте сезона у него ведь тоже были проблемы со стрельбой. Сейчас главное, чтобы коллектив работал слаженно и там не было лишних людей. Я всегда был категорически против, когда вокруг команды крутятся горе-специалисты.

— Чего ждёте от женской команды?
— Я рад, что тренеры взяли в состав Светлану Миронову. У меня связаны с ней определённые надежды. Я видел её в деле на чемпионате России, мог оценить потенциал. В спринте и эстафетах она может себя проявить, если будет справляться со стрельбой. Женский состав мы знаем хорошо, ничего сверхъестественного за год не произойдёт, но тренерам нужно работать с теми спортсменками, которые есть.

— Насколько серьёзны проблемы со здоровьем у Ирины Старых?
— Я не знаю в подробностях о её нынешнем состоянии. В курсе, что осенью она перенесла операцию на гландах, но у меня возникает вопрос, почему это не сделали раньше. Перед началом сезона спортсмены проходят углублённое медицинское обследование, и если у неё такие проблемы, то можно было сделать операцию в мае. А у нас в России как ехать на охоту, так собак кормить. Мне жаль, что Ирина пропускает старт сезона, ведь она была лидером нашей команды. Будем надеяться на опыт наших докторов и тренеров, которые быстро её поставят на ноги.

— Какой результат для нашей сборной на Олимпиаде сочтёте приемлемым?
— С учётом нынешнего состояния команды и ситуации вокруг российского спорта хорошим результатом будет, если мы выиграем по одной медали каждого достоинства, но возвращаться домой без золота впервые за 58 лет не имеем права.

— В этом году в команде нет чётких критериев отбора на Кубок мира и Олимпиаду. Это оправданное решение и кто тогда должен принимать решения по составу?
— Я считаю, что, если грамотно подойдут к Играм, не будут устраивать внутреннюю конкуренцию и толкать своих, всё будет нормально. У нас всегда решали и отвечали за результат тренеры, это абсолютно нормально. Конечно, тренеры на местах будут возмущены, потому что все хотят готовиться и иметь шанс, но олимпийский сезон — особенный. К тому же явного претендента на попадание в команду я вне сборной сейчас не вижу. Самое главное, чтобы за все вопросы был кто-то ответственный. Если определяют состав старшие тренеры, то они и несут ответственность. А у нас часто бывает, что эту ответственность начинают перекладывать друг на друга и крайних не найдёшь. Тренер должен сразу брать бразды правления в свои руки, а не кричать постфактум, что ему не дали работать.

 — Дарья Домрачева может вернуться на свой прежний уровень под чутким руководством Бьорндалена и повторить в Корее сочинский успех?
— Эту пару можно назвать звёздной. У них достаточно опыта и понимания биатлона, чтобы грамотно построить подготовку. Важно, что у них есть и взаимопонимание между собой. Я не сомневаюсь, что Даша вернётся на свой уровень. По началу сезона нельзя никого судить, поэтому не удивлюсь, если лучшие результаты она покажет не сразу. И всё же главными фаворитами у женщин я считаю Лауру Дальмайер и сборную Германии. У них подобралась очень мощная команда, подросла молодёжь.

 — Кого видите в числе главных соперников Мартена Фуркада?
— Сейчас хорошо выглядят норвежцы, к Новому году подтянутся немцы, но мне бы хотелось видеть главным соперником француза Антона Шипулина. Сейчас многие, в том числе и Бьорндален, говорят, что он ближе всех к Фуркаду. Но мне кажется, что Антон давно заблудился, отказавшись готовиться в коллективе. В его возрасте ошибки уже непозволительны. Я не думаю, что он будет выступать до 43 лет, как Бьорндален, и что на какой-то другой Олимпиаде у него будет такой шанс, как сейчас. Надо думать о каждом старте, но пока я этого не вижу.

— Что вас смущает?
— Посмотрел те интервью, которые давали Крючков и Гербулов, и это было очень далеко от того, что мне хотелось бы услышать. Каждый год одно и то же: мы работаем над этим, исправляем это. В этом возрасте не исправляют, а шлифуют. Потом сам Антон сказал в интервью вашему изданию, что изменение характера тренировок Крючковым привело к тому, что у него ухудшились качества финишёра.

— Насколько на Антона и других биатлонистов будет давить ожидание 5 декабря, когда МОК должен решить судьбу российских олимпийцев?
— Мы это проходили в 1980 году, когда так же ждали решения об участии в Олимпийских играх. В команде должен быть здоровый дух, который бы позволил не обращать внимания на политические дрязги и продолжать тренироваться. Спортсмены не должны и думать о чём-то другом. Пусть говорят всем, что впереди Олимпийские игры и готовятся к ним. Я верю в мудрость Томаса Баха и в то, что МОК примет правильное решение и даст возможность чистым спортсменам участвовать в Олимпийских играх. И наше руководство должно отстаивать их права и дать возможность выступить, даже если это будет возможно только под нейтральным флагом. Так уже было в 1992 году, но весь мир тогда знал, что лыжницы Вяльбе и Егорова, биатлонисты Чепиков и Резцова из великой страны России. В этой ситуации мне жаль только спортсменов, так как их вины нет, а чиновники, допустившие такую ситуацию, должны нести наказание.

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