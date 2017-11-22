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15:33 (мск), источник: ТАСС

Чемпионка мира по биатлону Дальмайер может пропустить ОИ-2018 из соображений безопасности

ТАСС, 22 ноября. Семикратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер может пропустить Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, если не будет уверена в своей безопасности. Слова спортсменки приводит газета Bild.

Источник: РИА "Новости"

Ранее министр спорта Франции Лора Флессель и глава Национального олимпийского комитета (НОК) Австрии Карл Стосс заявляли, что их команды могут не приехать на Игры-2018, если спортсменам не будет гарантирована безопасность, но позднее они смягчили свои позиции. Представители Китая и США сообщали, что их делегации не намерены отказываться от поездки в Пхёнчхан, а глава НОК Германии Альфонс Хёрманн заявлял, что поймет немецких спортсменов, если они откажутся от поездки на Игры. Однако позднее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не получала уведомлений от НОК о пропуске Игр.

«Олимпиада — это величайшая честь для каждого спортсмена, но я хочу вернуться домой в добром здравии, — сказала 24-летняя биатлонистка. — В новостных программах сейчас уделяют большое внимание политической ситуации. Если на Играх будет угроза жизни или безопасности спортсменов, то я, конечно, не поеду в Пхёнчхан».

Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, также в активе немецкой биатлонистки три серебра и три бронзы мировых первенств, а также 26 побед на этапах Кубка мира (17 — в личных соревнованиях, девять — в эстафетах).

В последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. В июле Пхеньян дважды провел испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты. В конце августа и сентябре КНДР запустила две ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной боеголовки, Совет Безопасности (СБ) ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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