IBU: Отсутствие российского этапа КМ по биатлону в сезоне-2018/19 не связано с РУСАДА

В опубликованном во вторник календаре Кубка мира сезона-2018/19 не оказалось российского этапа, который обычно всегда присутствует в программе соревнований. На прошлой неделе в Сеуле совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) решил не восстанавливать в правах РУСАДА. Российского агентство было признано несоответствующим международному кодексу в ноябре 2015 года. По этой причине Союз биатлонистов России в начале этого года был вынужден временно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени.

«В следующем сезоне чемпионат мира пройдет достаточно поздно, поэтому было предложено составить календарь именно таким образом. Как вы знаете, у нас запланированы североамериканские этапы, поэтому с точки зрения логистики такой вариант является оптимальным. Это решение было принято, чтобы у спортсменов была лучшая из возможных соревновательная программа, чтобы избавить их от слишком длительных поездок», — сказал Бессеберг.

«Формирование календаря следующего сезона никак не связано с тем, что РУСАДА не было восстановлено в правах. Технический комитет длительное время готовил рекомендации по этому вопросу, поэтому не учитывал этот вопрос, это никак не связано с тем, что произошло в Сеуле», — сказал глава IBU.