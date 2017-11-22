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14:08 (мск), источник: ТАСС

IBU: Отсутствие российского этапа КМ по биатлону в сезоне-2018/19 не связано с РУСАДА

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отсутствие российского этапа Кубка мира по биатлону в сезоне-2018/19 не связано с тем, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не было восстановлено в правах. Об этом ТАСС сообщил глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг.

В опубликованном во вторник календаре Кубка мира сезона-2018/19 не оказалось российского этапа, который обычно всегда присутствует в программе соревнований. На прошлой неделе в Сеуле совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) решил не восстанавливать в правах РУСАДА. Российского агентство было признано несоответствующим международному кодексу в ноябре 2015 года. По этой причине Союз биатлонистов России в начале этого года был вынужден временно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени.

«В следующем сезоне чемпионат мира пройдет достаточно поздно, поэтому было предложено составить календарь именно таким образом. Как вы знаете, у нас запланированы североамериканские этапы, поэтому с точки зрения логистики такой вариант является оптимальным. Это решение было принято, чтобы у спортсменов была лучшая из возможных соревновательная программа, чтобы избавить их от слишком длительных поездок», — сказал Бессеберг.

«Формирование календаря следующего сезона никак не связано с тем, что РУСАДА не было восстановлено в правах. Технический комитет длительное время готовил рекомендации по этому вопросу, поэтому не учитывал этот вопрос, это никак не связано с тем, что произошло в Сеуле», — сказал глава IBU.

Сезон-2018/19 должен стартовать 3 декабря в словенской Поклюке, далее соревнования будут проходить в австрийском Хохфильцене (10—16 декабря), чешском Нове-Место (17—23 декабря), немецких Оберхофе (7—13 января) и Рупольдинге (14—20 января), итальянском Антхольце (21—27 января), канадском Кэнморе (4—10 февраля), американском Солджер Холлоу (11—17 февраля) и в Осло (18—24 марта). Чемпионат мира 2019 года состоится 7—17 марта в шведском Эстерсунде.

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