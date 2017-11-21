Анфиса Резцова: Не вижу поддержки сборной от СБР

Источник: Советский спорт

Резцова рассказала о старте нового биатлонного сезона, перспективах россиян на Кубке мира, битве Антона Шипулина с Мартеном Фуркадом, работе Владимира Королькевича в женской команде и многом другом.

«НЕГАТИВ ВОКРУГ НАС БУДЕТ СОХРАНЯТЬСЯ»

— Кто, по вашему мнению, главные фавориты нового биатлонного сезона у женщин и мужчин?

— Я прогнозов никогда не даю. Если посмеяться, могу сказать, что наши девушки будут фаворитками. На самом деле вы даже не представляете насколько трудно спортсменам готовиться в тех условиях, которые сложились сейчас: все эти допинговые проблемы, дисквалификации, нездоровый ажиотаж.

Вот-вот уже стартует первый этап, они, может быть, физически хорошо готовы, но психологическая готовность тоже важна, а у них в голове кружится-вертится всякое. Совершенно непонятно, с каким настроением они поедут туда. Какие-то прогнозы можно будет делать после первых стартов.

— То есть допинговый скандал может негативно сказаться на результатах россиян?

— Надо понимать, что все они находятся, по сути, в подвешенном состоянии. Вы представляете, что будет, если нас не пустят на Олимпийские игры? Даже если брать Кубок мира, негатив вокруг нас будет сохраняться на протяжении всего сезона. Так или иначе, будут косые взгляды, шушукания: «А вот он допингист». Человек не может жить, будучи отрешенным от всего, как флегма. У всех ребят есть уши, они слышат все эти разговоры.

— Возвращаясь к фаворитам. Если абстрагироваться от россиян, вы можете хотя бы предположить, кто будет бороться за самые высокие места?

— Я думаю, что это будут те же спортсмены, которые и в прошлом году занимали лидирующие позиции. Немка Лаура Дальмайер, я думаю, что и Кайса Макарайнен хорошо подойдет к олимпийскому сезону, чтобы «на посошок» поставить жирный восклицательный знак в карьере. У мужчин, как обычно, главным фаворитом будет Мартен Фуркад.

«У КРИСТИНЫ ХОРОШИЕ ДАННЫЕ»

— За дочерей уже начали переживать? Обе в сборной, Кристина начнет сезон на Кубке IBU, Дарья — на Кубке мира.

— Конечно, я очень волнуюсь за своих девчонок. Мы с ними общаемся, настрой у них позитивный, но какая ситуация будет ближе к стартам — неизвестно.

— Напряженная обстановка, вызванная допинговой историей, их нервирует?

— Они особо не нервничают. С одной стороны, их пока это не касается, и в то же время ажиотаж-то вокруг всей команды. Это очень неприятно. И, к сожалению, я не вижу интервью в поддержку наших ребят от президента федерации биатлона.

— Дмитрий Ярошенко в интервью нашему корреспонденту отменил перспективы Кристины. По его мнению, уже в ближайшее время она может получить вызов на Кубок мира. Что вы можете сказать об этом?

— Я думаю, что Дима прав. Кристина — девочка с хорошими данными. Если говорить об этом сезоне, то, конечно, она еще сыровата, ей не хватает опыта. Да, у нее были неплохие результаты летом, и, дай бог, она их перенесет в зиму. Но проблема в том, что у нас в команде неправильный отбор на все старты. В прошлом году говорили, что шесть сильнейших поедут на первые этапы Кубка мира, вторые — на Кубок IBU. Но я могу сказать, что, к сожалению, честного отбора не было.

Поэтому я уверена, что и в этом году будет такая же неразбериха и полнейший бардак. И потом на ту же Кристину забьют и скажут: «Вот ее Анфиса Резцова пихает в сборную, да на фиг она нужна, мы других возьмем!». Хотя, судя по тому составу, который едет на первые этапы Кубка мира, Кристюша может на равных с ними выступать. При этом она может незаслуженно пересидеть наIBU и в таком случае сезон будет насмарку.

— Будем надеяться, что этого не произойдет.

— Хочется в это верить. Кристина тренируется, стремится, у нее есть цель. Она не собирается просто ковырять в носу и на халяву везде ездить со сборной. Она пытается доказать, что может помочь нашей команде. Я считаю, что если ей дадут шанс выступить на Кубке мира, это будет правильно. Сейчас у нее недостаточно опыта, поэтому ей нужно начать сезон на IBU, а там уже, если она будет неплохо выглядеть, не надо ее зажимать.

«ШИПУЛИНУ БУДЕТ СЛОЖНО БОРОТЬСЯ С ФУРКАДОМ»

— Антон Шипулин сможет навязать борьбу Мартену Фуркаду за Большой хрустальный глобус?

— Не хочу обидеть Антона, но выше себя не прыгнешь. Находясь на индивидуальной подготовке, он исправляет какие-то ошибки, но на результатах это почти не отражается. Я сужу по чемпионату России и летнему первенству, и у Антона не совсем гладко все получается. Ему будет сложно весь сезон бороться с Фуркадом за Большой хрустальный глобус. Но при этом я думаю, что в олимпийском сезоне сможет показать себя и Йоханнес Бе — он составит конкуренцию Фуркаду.

— Проблемы Антона больше из области психологии или это просчеты в подготовке?

— Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно постоянно наблюдать за его подготовкой. Если говорить о психологических трудностях, то от Антона слишком много хотят и требуют. У него уже отложилась в голове мысль: «Чем я хуже Фуркада? Да я сейчас выйду и докажу всем!», и это немножко мешает. Просто я была в такой же ситуации, когда выиграла Олимпийские игры и все начали говорить, что я непобедимая. Физически Антон всегда готов хорошо, и он это показывает, но психологическая зашоренность тоже присутствует. Это нужно отбросить и просто настраивать себя на то, чтобы показать, что ты можешь. Не надо никому ничего доказывать.

— Не совсем понятно, кто будет лидером у женской сборной. Состав очень ровный.

— Лидерами называют тех, кто весь сезон стабильно занимает высокие места. В нашей команде никого нельзя выделять, вы правильно сказали, что состав очень ровный. К сожалению, в последних сезонах никто из девушек не показал, что может быть таким лидером, как была та же Ольга Зайцева. Да, у нее случались провалы, но по сезону мы могли сказать, это наша сильнейшая спортсменка. Сейчас в команде все равные, поэтому сказать, кто и за что будет бороться, очень сложно.

«КОРОЛЬКЕВИЧА ОГРАНИЧИВАЮТ»

— Сейчас с женской командой работает Владимир Королькевич. Дарья не рассказывала вам о том, как она чувствует себя под руководством этого тренера?

— Раньше ей работалось с ним вольготно. Сейчас, к сожалению, Владимиру Борисовичу не дают той свободы, которую бы он хотел иметь. Взаимодействие тренера со спортсменками ограничено. Раньше как он считал нужным, так они и делали, и результат был значительно лучше.

— А зачем тогда его звали?

— Ну, они в олимпийском сезоне что-то новое пробуют постоянно. Рассчитывали по каждому спортсмену — кому и как надо готовиться, над чем работать и так далее. При этом я не могу сказать, чтобы подготовка как-то изменилась. Полагаю, что если бы Королькевичу дали работать по своим планам, то сейчас у спортсменок была бы другая готовность.

В команде очень много других мнений, которые влияют на подготовку. В лучшую или худшую сторону? Об этом мы сможем судить уже по результатам. Но по итогам летних стартов, я бы сказала, что команда сырая.

— Девушки готовились с прицелом на то, чтобы выйти на пик формы к главным стартам или начать показывать максимум уже на первых этапах Кубка мира?

— Если руководитель СБР озвучил, что отбор на Олимпийские игры будет по результатам на Кубке мира, то надо полагать, что они планировали подойти к стартовым этапам в хорошем состоянии. Чтобы попасть на Олимпиаду, спортсмены должны сразу выстреливать. Я считаю, что это в корне неправильно. Хватит ли их к Олимпийским играм с таким подходом? Не знаю.