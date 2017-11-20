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14:59 (мск), источник: ТАСС

Призовой фонд Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 составил €3,2 млн

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Призовой фонд Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 составил 3,277 млн евро. Информация о распределении призовых между сильнейшими биатлонистами мира обнародована в справочной информации Международного союза биатлонистов (IBU), которая оказалась в распоряжении ТАСС.

Источник: Reuters

В индивидуальных гонках будет разыграно €2,31 млн, в эстафетах — €693 тыс., еще €274 тыс. будут перераспределены между сильнейшими спортсменами сезона на основе общего зачета. в эстафетах — €693 тыс., в эстафетах — €693 тыс., третьего — €18 тыс. Первое место в личной гонке оценивается в €13 тыс. (в сезоне запланированы 44 гонки среди мужчин и женщин), за победу в эстафете команда получит €20 тыс. (всего десять гонок), в одиночной смешанной эстафете — €10 тыс. (всего две гонки).

Призовой фонд Кубка мира не учитывает призовые, которые получат биатлонисты за выход на старт в статусе лидера общего зачета или зачета той или иной дисциплины. Каждый раз, начиная гонку в красном или желтом бибе, спортсмен получает по 750 евро. Таким образом будет распределено €66 тыс.

Кроме того, лучшая сборная сезона на основе общего зачета Кубка наций получит €44 тыс. По итогам сезона мужские и женские национальные команды распределят между собой €480 тыс. призовых.

Первый этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет в шведском Эстерсунде с 26 ноября по 3 декабря. Всего запланировано девять этапов, последний из которых примет Тюмень. Поскольку нынешний сезон является олимпийским, чемпионат мира по биатлону проводиться не будет. В этой связи нынешний призовой фонд является наименьшим за последние три года, но при этом он более чем на полмиллиона евро превышает тот, что был в предыдущий олимпийский сезон, когда Игры принимал Сочи.

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