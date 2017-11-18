Фуркад начинает и выигрывает. Шупулин отстает

Источник: Спорт-Экспресс

Наши биатлонисты крупные межсезонные турниры традиционно пропускают. В том числе, представительные соревнования в Шушёене. Дело то ли в тщательной подводке к первому этапу Кубка мира, который стартует в шведском Эстерсунде уже на следующей неделе, то ли в нежелании раскрывать карты до официального открытия сезона. Хотя пробежать накануне Кубка мира в компании с сильнейшими спортсменами — да еще в кои-то веки без давления на результат — кажется очень даже логичным. Тем не менее, российская сборная идет своим путем. Исключение составили только Антон Шипулин и Алексей Волков, которые готовятся под руководством Андрея Крючкова отдельно от основной команды. Они решили, что выступление в Норвегии ничем не повредит.

Только время покажет, правильным ли было такое решение. Но интереса к турниру в Шушёене, особенно со стороны российской аудитории, это однозначно добавило. Мы получили возможность понаблюдать за первой в сезоне дуэлью Мартена Фуркада и Антона Шипулина. Их противостояние пока напоминает известный мультфильм «Том и Джерри». Кот в каждой серии полон надежд поймать мышонка, однако дело всякий раз заканчивается победой последнего. Вот и Шипулин из года в год рассматривается в статусе одного из фаворитов сезона, но триумфатором всякий раз оказывается Фуркад. Может быть, на этот раз все изменится? Кто знает.

Но первая очная дуэль в новом сезоне показала: француз уступать биатлонный трон даже не думает.

МОНОНУКЛЕОЗ ФУРКАДУ НЕ ПОМЕХА

Делать далеко идущие выводы по одной гонке, конечно, не стоит. Но для Фуркада она была очень важной. На протяжении всего межсезонья из стана французской команды поступали сигналы о том, что насколько тяжело идут дела у лидера сборной. Подтверждением этому стали и результаты Мартена на соревнованиях на лыжероллерах — он не попал в десятку даже на внутреннем французском старте. После этого главный тренер трехцветных Стефан Бутье сообщил, что у Мартена на фоне переутомления обострился мононуклеоз…

Однако одно дело лыжероллеры и межсезонье, и совсем другое — снег и официальные старты. Уже на первой контрольной отсечке в сегодняшнем спринте (2,1 км) стало понятно, что даже в неидеальном состоянии Фуркад на фоне остальных выглядит очень прилично — у него был второй после Йоханнеса Бё разгон. Тогда как у Шипулина только 28-й…

После первого огневого рубежа стало совсем грустновато. Антон промазал первым же выстрелом. Это отбросило его в четвертый десяток. Фуркад и Тарьей Бё отстрелялись безупречно, Йоханнес не попал единожды. В таком порядке они и расположились на первых трех промежуточных позициях. Было понятно, кто задает тон гонке.

В итоге Тарьей подсдал на лыжне, промахнулся на стойке и занял пятое место. Йоханнес тоже ошибся на втором рубеже, но его скорости хватило, чтобы залезть в тройку. Вторым неожиданно стал другой норвежец — Эрленд Бьонтегард, который стрелял без промахов. А победил, конечно, Фуркад. На финише он откровенно бросил работать — то ли устал, то ли был настолько уверен в себе. Его преимущество над серебряным призером составило 13,2.

А вот Шипулин пока тяжеловат. У Антона лишь 36-й ход и 17-е итоговое место. Благо, стойку россиянин отработал на загляденье. Такое проседание по скорости, конечно, неприятно, но все-таки не критично. Может быть, были проблемы со скольжением лыж, может быть, Шипулин пока еще под серьезными нагрузками.

Что касается Волкова, то Алексей в своем репертуаре: стрелял он так быстро, что норвежские операторы не успевали за ним, но вот по скорости олимпийский чемпион в шестом десятке. Вкупе это принесло ему 15-е место.

ЛЫЖНИЦА ОБЫГРАЛА ВСЕХ

Весьма любопытными получились и женские соревнования. Победительницей стала немка Дениз Херрман. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи (внимание!) в лыжной эстафете. В биатлон она перешла лишь в апреле 2016-го. Первый сезон в новом виде спорта получился для Херрман вполне себе неплохим. Она с ходу выиграла несколько гонок в Кубке IBU и в составе немецкой сборной победила в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане. В личных гонках на Кубке мира она пока выше 18-го места не поднималась, но это, судя по всему, лишь вопрос времени. В Шушёене Дениз допустила один промах, но благодаря быстрейшему ходу сумела одержать победу.

Второе место в активе белоруски Надежды Скардино, третье у ее соотечественницы Ирины Кривко. Обе девушки обошлись без штрафных кругов.

А вот Дарья Домрачева, несмотря на полноценное межсезонье, пока еще только набирает обороты. Она с одним промахом и девятой скоростью — седьмая. Не получилось ничего на лыжне у Доротеи Вирер — итальянка 12-я. Что-то непонятное происходит с Мари Дорен-Абер, Пятикратная чемпионка мира даже без промахов 20-я, с отставанием в 1.19,9 от Херрман.

Зато стабильна Тириль Экхофф. Улыбчивая норвежка снова показывала прекрасный ход, но трижды не попала в мишени. Это 16-е место. Биатлонный сезон еще толком не начался, а уже столько интересного. Что же будет дальше?

Шушёен (Норвегия). Предсезонные старты. Спринт. Мужчины

1. Фуркад (Франция) — 24.20,6 (0+0). 2. Бьонтегард — 13,2 (0+0). 3. Й. Бё (оба — Норвегия) — 27,6 (1+1)… 15. ВОЛКОВ — 1.28,8 (0+0)… 17. ШИПУЛИН (1+0) — 1.33,3.

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