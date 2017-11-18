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18:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Операция устрашения. Фуркад рвёт всех уже до старта сезона

Фуркад безупречно стрелял и бежал, а Шипулин и Волков проигрывали полминуты на круге в первой гонке биатлонного сезона.

Источник: Reuters

Немка Херманн — теневой фаворит?

Традиционные предсезонные соревнования в Шушёене вполне могли бы стать первым этапом Кубка мира, если говорить о возможном расширении биатлонного сезона. Сейчас больше половины ведущих биатлонных сборных готовятся к сезону в Норвегии и с удовольствием приняли участие в предстоящих стартах. Сборная России обычно предпочитает проводить самостоятельные контрольные тренировки, но в этот раз Антон Шипулин и Алексей Волков сделали исключение.

Женская сборная не делегировала на соревнования никого, хотя могла бы неплохо себя зарекомендовать. Дело в том, что лидеры пока ещё не в лучшей форме. Главные звёзды стартов в Шушёене Дарья Домрачева, Мари Дорен-Абер, Доротея Вирер, Тириль Экхофф и Франциска Хильдебранд не показали сегодня ни чистой стрельбы, не быстрого хода по дистанции, подтверждая, что ноябрь — не время набирать форму для зрелых мастеров. Спринт с одним промахом выиграла Денизе Херманн, к которой после серьёзного прогресса в стрельбе стоит присмотреться, как к теневому фавориту предстоящего сезона. Компанию её на пьедестале составили белорусские снайперы Надежда Скардино и Ирина Кривко.

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Не быстрое начало Шипулина и Волкова

Алексей Волков стартовал одним из первых элитных биатлонистов, в тот момент, когда на трассе находились лишь соперники из сборной Норвегии. Шипулин заявился в середину элитной группы, а Мартен Фуркад уходил на старт одним из последних, чтобы, как и положено королю, знать всю диспозицию на поле боя. К началу мужской гонки в Шушёене начался сильный снегопад. Алексей Волков с лёжкой справился уверенно, но на разгоне показал только шестой результат, уступая даже соперникам из второй команды Норвегии и новоиспечённому бельгийцу Флорану Клоду.

Шипулин тоже не помчался вскачь с первых метров дистанции. На отметке 2 километра он проигрывал уже 16 секунд Йоханнесу Бё. Норвежец даже успел отмотать круг штрафа и всё равно вернуться на трассу лидером впереди швейцарца Беньямина Вегера. Шипулин тоже допустил один промах, но с таким стрелковым результатом не смог попасть даже в двадцатку лучших после первого круга. Фуркад на разгоне тоже заметно уступил невероятно шустрому Бё-младшему, но в сравнении с Антоном Шипулиным был быстрее на 10 секунд. Значит все былые хвори остались позади, и француз подходит к сезону в полном порядке.

Хвори Фуркада остались позади 

Тем временем Волков, невзирая на усилившийся снегопад, расправился с мишенями и на стойке и ушел лидером. Впрочем, результат Алексея был лучшим лишь на фоне биатлонистов второго эшелона. Уже не хватающий звёзд с неба Фредрик Йесбакк обошёл его с двумя кругами штрафа. Норвежцы, которые традиционно рано начинают тренироваться на скандинавском снегу оказались к нему элементарно лучше готовы.

Мартен Фуркад своё огромное превосходство подтвердил и на рубеже. «Лежку» он прошёл чисто и опередил братский дуэт Бё, причём также проболевший большую часть межсезонья Тарьей оказался в полном порядке и опередил своего младшего брата за счёт точной стрельбы. Шипулин к середине дистанции продолжил проигрывать французскому «супермену» ещё больше и даже чистая стрельба стоя не помогла ему улучшить свою позицию. Двое россиян, разделённых одним лишним кругом штрафа показывали почти одинаковое время в середине второго десятка, а в лидерах были совсем другие герои.

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Бешеная погоня Бё и очередной триумф Фуркада

Оба Бё синхронно промахнулись на стойке и могли оказаться и вовсе без подиума, зато Фуркад снова был безупречен. Конечно, в идеальном с чистой стрельбой на двух рубежах француз мог бы начинать праздновать победу, но в этот раз пришлось повременить. Отставание лучшего из «викингов» Эрлена Бьорнтегорда и итальянца Лукаса Хофера было слишком скромным, чтобы чувствовать себя вольготно. Да и несущийся стрелой по лыжне Йоханнес проигрывал всего 20 секунд даже с кругами штрафа.

Однако на финишном круге француз дал прикурить даже ему и только увеличивал свой отрыв от всех соперников. Для россиян получилась целая пропасть — 30 секунд каждому. Шипулин и Волков последний круг пробежали в одни ноги и сохранили места в середине второго десятка. Бьорнтегорд сохранил вторую позицию, а на третье место прорвался Йоханнес Бё, лишивший Хофера подиума. У себя дома норвежцы всегда выступают мощно, и в этот раз они заняли половину мест в первой десятке, даже без не вышедшего на старт Бьорндалена.

Посыпать голову пеплом не стоит

Фуркад подтвердил очередную аксиому и показал, что ждать от него подарков в олимпийский сезон не стоит, несмотря на обострившийся мононуклеоз. Француз готов побеждать в дождь, солнце и снегопад, в начале, середине и конце сезона, на Кубке мира, Олимпиаде и первенстве водокачки и делать это играючи. С этим просто пора смириться и не посыпать головы пеплом. То, что норвежцы на этих стартах из года в год выглядят хорошо и галопом врываются в сезон, тоже всем известно. Но при этом быстрое начало никогда не гарантирует им окончательного успеха.

Россияне со своими скромными скоростями оказались сегодня не единственными неудачниками и даже не главными. Именитый Симон Шемпп с тем же кругом штрафа, что и у Шипулина не смог пробиться даже в тридцатку лучших. Эмиль Свендсен с четырьмя промахами оказался 46-м, а из французов, кроме Мартена в десятку лучших пробился только Симон Детьё. До старта сезона ещё неделя, а до первых личных гонок полторы. За это время состояние спортсменов может кардинально поменяться в любую сторону. Да и в завтрашнем масс-старте, где Шипулин будет видеть спины соперников у него гораздо больше возможностей показать зубы.

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