Бьорндален беспокоится, что атлета могут отстранить за допинг из-за царапин на пробирках
ТАСС, 17 ноября. Спортсмены начинают беспокоиться при сдаче
ТАСС, 17 ноября. Спортсмены начинают беспокоиться при сдаче
Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх, результаты спортсменов с Олимпиады 2014 год в Сочи были аннулированы. При этом в
«Вся эта ситуация с докладами Ричарда Макларена и с двумя докладами МОК, которые вскоре будут опубликованы, очень сложная, — сказал Бьорндален. — Я не читал их и не очень глубоко погружен в эту тему, поэтому мне сложно
В пятницу стало известно, что решение по поводу участия сборной России в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане будет объявлено 5 декабря по итогам заседания исполкома МОК. «Я надеюсь, что решение будет принято задолго до начала Олимпийских игр, чтобы на соревнованиях было спокойнее. Я надеюсь, что ситуация прояснится, те, чьи
«Я надеюсь, что мы увидим доказательства того, за что были наказаны российские спортсмены. И я надеюсь, что этой причиной будут не царапины на пробирках. В таком случае, мне станет страшно сдавать допинг-тесты», — добавил Бьорнадлен.
43-летний Бьорндален является самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, на его счету 13 олимпийских медалей, из которых восемь золотых. 20 раз норвежец выигрывал чемпионаты мира. Шесть раз он становился победителем Кубка мира.