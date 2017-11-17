Бьорндален беспокоится, что атлета могут отстранить за допинг из-за царапин на пробирках

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх, результаты спортсменов с Олимпиады 2014 год в Сочи были аннулированы. При этом в допинг-пробах спортсменов не было найдено запрещенных субстанций; основанием для дисквалификации послужили царапины на пробирках с анализами лыжников с Олимпиады в Сочи, обнаруженные с помощью новой методики экспертами кафедры судебной экспертизы университета Лозанны, что, по мнению комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, свидетельствует о проводимых с допинг- пробами манипуляциях.

«Вся эта ситуация с докладами Ричарда Макларена и с двумя докладами МОК, которые вскоре будут опубликованы, очень сложная, — сказал Бьорндален. — Я не читал их и не очень глубоко погружен в эту тему, поэтому мне сложно что-то сказать. Но спортсмены начинают беспокоиться при сдаче допинг-тестов, ведь на пробирках могут появиться царапины и атлет будет наказан в связи с этим. Ваш допинг-тест может быть отрицательным, но вы будете наказаны за допинг».

В пятницу стало известно, что решение по поводу участия сборной России в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане будет объявлено 5 декабря по итогам заседания исполкома МОК. «Я надеюсь, что решение будет принято задолго до начала Олимпийских игр, чтобы на соревнованиях было спокойнее. Я надеюсь, что ситуация прояснится, те, чьи допинг-тесты были положительными, будут наказаны, а невиновные спортсмены смогут соревноваться», — добавил норвежец.

«Я надеюсь, что мы увидим доказательства того, за что были наказаны российские спортсмены. И я надеюсь, что этой причиной будут не царапины на пробирках. В таком случае, мне станет страшно сдавать допинг-тесты», — добавил Бьорнадлен.