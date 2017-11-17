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00:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Слепцова: На кого бы поставила на Олимпиаде в Корее? Выбрала бы Домрачеву

Олимпийская чемпионка Игр-2010 в Ванкувере в женской эстафете россиянка Светлана Слепцова рассказала, кого считает фаворитом Олимпиады в Пхёнчхане.

Источник: РИА "Новости"

«Если бы у меня спросили, на кого бы я поставила в Корее, то выбрала бы Домрачеву. Она готовится со своим мужем Бьорндаленом, который забрал медаль у Шипулина в Сочи. Вспомните, сколько ему тогда было лет. Может быть, в этот раз сам норвежец и не выиграет золото, но завоюет личную медаль, это сто процентов», — сказала Слепцова в эфире «Матч ТВ».

Не сбрасывает со счетов восьмикратного олимпийского чемпиона и Антон Бабиков.

«Когда речь заходит о Бьорндалене, нет никаких рамок и ограничений. Другое дело, что показать самый высокий уровень на протяжении всей зимы, возможно, трудно, учитывая его возраст. Но ему это не нужно», — считает Бабиков.

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