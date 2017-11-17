А среди тех, кто празднует победу "Коринтианса", есть и Роналдо.
Бьорндален: От чистого сердца желаю Шипулину выиграть личное золото на Олимпиаде
Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира по биатлону норвежец
Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира по биатлону норвежец
«Я от чистого сердца желаю Шипулину, чтобы он наконец выиграл своё личное олимпийское золото. Он действительно этого заслуживает», — рассказал Бьорндален в эфире телеканала «Матч ТВ».
Шипулин помимо победы в Сочи также является бронзовым призёром Олимпиады-2010 в Ванкувере в эстафете.