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01:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Бьорндален: От чистого сердца желаю Шипулину выиграть личное золото на Олимпиаде

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что считает победителя Олимпийских игр-2014 в Сочи в мужской эстафете россиянина Антона Шипулина достойным завоевания личной золотой олимпийской медали.

Источник: РИА "Новости"

«Я от чистого сердца желаю Шипулину, чтобы он наконец выиграл своё личное олимпийское золото. Он действительно этого заслуживает», — рассказал Бьорндален в эфире телеканала «Матч ТВ».

Шипулин помимо победы в Сочи также является бронзовым призёром Олимпиады-2010 в Ванкувере в эстафете.

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