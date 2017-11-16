Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Хорошая реакция спасла Терезу Мэй от удара булавой в лицо
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Всех россиян без исключения сделают валютными резидентами
В России могут ввести налог на смерть
21-летняя звезда YouTube умер после сделанной в соцсети записи
Текущие события
Биатлон. Биатлон
17.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше?
Зайцева попросила IBU об индивидуальном рассмотрении своего дела
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
11Сборная России проиграла финнам в матче Кубка Карьяла
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Представлен логотип чемпионата мира по биатлону 2020 года

Организаторы чемпионата мира по биатлону 2020 года в Антерсельве (Италия) представили логотип соревнований.

Источник: Reuters

«Презентован логотип чемпионата мира по биатлону 2020 года. Если приглядеться, то на нём можно найти и мишени, и биатлониста на “лёжке”. Как вам?» — говорится в сообщении в официальном «твиттере» Союза биатлонистов России.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2017 году чемпионат мира по биатлону прошёл в Хохфильцене. Сборная России завоевала 1 золотую и 1 бронзовую медали. В 2019-м соревнования примет Эстерсунд (Швеция).

 Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Аргентины. Фото
«Отец заставлял снимать майку и называл шлюхой». Откровения Елены Докич
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше?
Зайцева попросила IBU об индивидуальном рассмотрении своего дела
Россия, встречай! Определились все участники ЧМ 2018 года
Падение «Магнитки» продолжится. Прогнозы на игровой день КХЛ
Анисимов оформил первый хет-трик в НХЛ
«Спартак» повысил цены на билеты для болельщиков «Зенита»
РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков
Новости
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней Научно доказано, что у людей, родившихся зимой, выше риск диабета 2 типа, а у появившихся на свет осенью – выше риск депрессии.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь