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Представлен логотип чемпионата мира по биатлону 2020 года
Организаторы чемпионата мира по биатлону 2020 года в Антерсельве (Италия) представили логотип соревнований.
Организаторы чемпионата мира по биатлону 2020 года в Антерсельве (Италия) представили логотип соревнований.
«Презентован логотип чемпионата мира по биатлону 2020 года. Если приглядеться, то на нём можно найти и мишени, и биатлониста на “лёжке”. Как вам?» — говорится в сообщении в официальном «твиттере» Союза биатлонистов России.
В 2017 году чемпионат мира по биатлону прошёл в Хохфильцене. Сборная России завоевала 1 золотую и 1 бронзовую медали. В 2019-м соревнования примет Эстерсунд (Швеция).