Зайцева попросила IBU об индивидуальном рассмотрении своего дела

Ранее стало известно, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Игр 2014 года, открыла дело в отношении Зайцевой. Ее имя не фигурировало в докладе Ричарда Макларена о возможных допинговых манипуляциях российской стороной на Играх в Сочи.
«Я написала IBU, что хочу, чтобы был личный разбор моего дела, — сказала Зайцева. — О том, что я заинтересована, а не просто сижу и в тряпочку молчу. Мне пока никто не ответил».
На Олимпийских играх в Сочи Зайцева заняла 15-е место в индивидуальной гонке, 28-е — в спринте, 11-е — в гонке преследования, 23-е — в масс-старте. В составе сборной России она выиграла серебро в эстафетной гонке.
Зайцева является двукратной олимпийской чемпионкой в эстафетах, также в ее активе два серебра (в эстафете и в личной гонке). Россиянка три раза становилась чемпионкой мира, два раза серебряной и три раза бронзовой медалисткой. На ее счету 13 личных побед на этапах Кубка мира и всего 46 попаданий на подиум, а в сезоне-2004/05 она выиграла малый Кубок мира в зачете масс-стартов. После сезона-2013/14 Зайцева прекратила выступления, а в январе 2015 года объявила о завершении карьеры.