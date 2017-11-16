Зайцева попросила IBU об индивидуальном рассмотрении своего дела

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее стало известно, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Игр 2014 года, открыла дело в отношении Зайцевой. Ее имя не фигурировало в докладе Ричарда Макларена о возможных допинговых манипуляциях российской стороной на Играх в Сочи.

«Я написала IBU, что хочу, чтобы был личный разбор моего дела, — сказала Зайцева. — О том, что я заинтересована, а не просто сижу и в тряпочку молчу. Мне пока никто не ответил».

Читайте также Вы это серьёзно? МОК обвинил Зайцеву в допинге

На Олимпийских играх в Сочи Зайцева заняла 15-е место в индивидуальной гонке, 28-е — в спринте, 11-е — в гонке преследования, 23-е — в масс-старте. В составе сборной России она выиграла серебро в эстафетной гонке.