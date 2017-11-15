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15:01 (мск), источник: Советский спорт

Антон Бабиков: Дмитрий Губерниев — номер один среди комментаторов

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков во второй части большого интервью «Советскому спорту» — о социальных сетях, английском языке, современной литературе, собственной автобиографии, благотоворительности, комментариях Дмитрия Губерниева, биатлонных красотках и многом другом.

Источник: Советский спорт

«В ШКОЛЕ В АНГЛИЙСКОМ БЫЛ ПОЛНЫМ НУЛЕМ»

— Насколько часто заходите в свой инстаграм?
— К сожалению, у меня есть дурные привычки, поэтому волей-не волей довольно часто держу в руках телефон, захожу и проверяю инстаграм, хотя ничего супернового он мне давно не приносил.

— Какими еще социальными сетями пользуетесь?
— В основном «вотсапом» для связи с друзьями и близкими. Реже использую «контакт».

— У вас есть болельщики не только в России, но и за рубежом. В инстаграме вам предлагали дублировать записи на английском. Как у вас обстоят дела с этим языком? В ответ вы нормально написали, почти без ошибок.
— У нас такая страна, что «почти» мало кого устроит. Все равно все начнут тебя тыкать в то, что ты где-то допустил ошибку. Я думаю, что моя учительница по английскому не зайдет в инстаграм и не напишет: «Ребята, вы не понимаете, какой прогресс у этого человека! Потому что когда он учился в школе, это был абсолютный ноль. Без шансов!». Серьезно, она была уверена в том, что у меня нет шансов!

Тем не менее, сейчас я могу спокойно изъясняться на английском со своими друзьями, с ними мне комфортно, ведь я понимаю, что мои ошибки никто не заметит.

Что касается дублирования записей в инстаграме, то там есть встроенный переводчик. Если я захочу что-то конкретное донести до иностранной аудитории, то сделаю это качественно, заранее обдумаю, чтобы переводчик не исказил смысл. Но у меня пока нет такой необходимости. А мой английский потихоньку растет.

— Как-то пытаетесь его улучшить?
— У меня есть специальное приложение на телефоне, но, как и в школе, мне оно не сильно помогает. Помогает общение с друзьями и ребятами в команде. Некоторые из них свободно разговаривают на английском, поэтому мы всегда может друг друга в чем-то подтянуть, где-то помочь, спросить и т. д.

— Ваши иностранные друзья — представители биатлонного мира?
— Да. Мы отлично общаемся с ребятами из итальянской сборной — я считаю, что это самая дружелюбная команда в мировом биатлоне. На этапах Кубка мира я совершенно спокойно могу общаться с теми же французами. Да мы вообще со всеми разговариваем, для нас нет разницы.

— Раз зашла речь о школе, какие оценки у вас были?
— С одной стороны, у меня был большой плюс, с другой — проблема — у меня есть брат-двойняшка и он очень умный, как и другие мои братья и родители. А я — младший — дурачок. Я младше брата на пять минут. Так вот, если бы его не было в классе, то я был бы такой же, как все. Но когда учительница спрашивала и никто не был готов, она говорила: «Роман, ну, давай, тогда ты». И он отвечал так, как будто, условно, жил в те времена, ходил с дедушкой Лениным за руку и все прекрасно знает. Учительница в таких случаях говорила: «Роман, ты просто прекрасен! Ну раз ты готов, то и Антон готов». Вот это меня очень часто подводило. Мне такие истории, наверное, в страшных снах будут сниться.

— Но вы не производите впечатление человека, который плохо учился в школе.
— Не могу сказать, что я был глупым, скорее ленивым. Сейчас я это понимаю и могу об этом говорить. Мне жаль, что в школе я не смог ухватиться за какие-то моменты — за тот же английский. Одним из первых моих самостоятельных шагов по изучению этого языка был просмотр лекций известного лингвиста. Так вот, он там за пять минут в первом уроке объяснял те вещи, которые я не смог понять за все годы в школе — когда употребляется неправильная форма глагола. Потому что в школе это было разбито на разные уроки, недели — там ты что-то пропустил и все — тут же отстал и потерялся, а тут все просто и понятно. Сейчас я осознаю, что в школе мне не хватало усидчивости.

«ИВАНОВ И ПРИЛЕПИН — ТОП»

— Как еще вы наверстываете упущенное? Какие книги читаете?
— Книги читаю разные — и публицистику, и романы. Я знаю, что многим ребятам не нравится художественная литература, поэтому они читают научную. Я же считаю, что те моменты, которые описаны в книгах, например, по психологии, можно взять из хорошего художественного произведения, просто надо будет додумать и понять смысл через сюжетные линии.

Сейчас я взял на сборы «Братьев Карамазовых», давно хотел прочитать это произведение. Да этого читал «Золото бунта» Алексея Иванова. Нам с родителями вообще очень нравятся современные российские писатели.

— Кто именно?
— Захар Прилепин, уже упомянутый мною Иванов, Виктор Пелевин, Евгений Водолазкин.

— Вам понравилась экранизация книги Иванова «Географ глобус пропил»?
— Да, фильм мне понравился. Так получилось, что я сначала прочитал книгу, а потом посмотрел экранизацию и это редкий случай, когда фильм нравится. Да, жалко, что некоторые моменты книги в фильме не были показаны.

— У вас нет ощущения, что книга все-таки гораздо глубже, а фильм получился немного про другое?
— Я не считаю себя достаточно эрудированным, чтобы досконально разбирать книги и писать рецензии. Главное, что я прочитал и что-то впитал в себя. Правда бывают такие книги, что после них ничего не остается, я просто забываю их после прочтения. Да, может быть, фильм «Географ глобус пропил» менее глубокий, чем книга, но у меня не было такого ощущения. Я купил книгу уже с Хабенским на обложке, поэтому образ главного героя у меня уже был в голове.

— Почему ваш брат Роман не стал спортсменом, как вы?
— Изначально мы оба пошли в художественную школу, нам было по шесть лет. Его это затянуло, он продолжил рисовать, а я хотел быть, как старший брат и записался на секцию бокса. Рома тоже пошел со мной, но ему больше нравилось рисование. Я остался в спорте, хотя в боксе у меня все было не так хорошо. Впрочем, свой единственный бой я выиграл и сразу после него завязал. Потому что я и сейчас не особо крупный, а тогда был совсем худой мальчишка, которому очень тяжело найти соперников.

Я ушел в циклические виды спорта, потому что мы с детства ходили кататься на лыжах. Рома тоже продолжает вести спортивный образ жизни, он уже два марафона пробежал, но выбрал другой путь. Сейчас он дизайнер спортивной одежды.

— Он не завидует, что вы в сборной России по биатлону, вас знает вся страна? Он ведь тоже мог всего этого достичь, у вас один набор генов.
— На самом деле, он тоже довольно известная личность. Я не думаю, что он мне завидует. Главное, что у него есть жена, дочка, и это сразу перечеркивает все мои достижения.

— В инстаграме ваши болельщики говорят, что вам надо книги писать.
— Не думаю, что надо.

— Почему? Автобиографии сейчас очень популярны.
— Я ничего такого не сделал, чтобы написать автобиографию.

— Но у вас же наверняка накопилось много историй, в том числе и чернушных, которые многие любят.
— Намекаете на Бьорна Ферри, который выпустил свою книгу «Ferry Tales»? В моей карьере пока все без чернухи складывается.

— Что, даже на юниорском уровне не встречались ребята, которые с пятью кругами всех обгоняли на две минуты и сразу становилось понятно — почему?
— На юниорском уровне приходилось удивляться: «Как этот парень вообще бежит куда-то, ведь ночью он был совсем не в кондициях». Чаще всего были именно такие ситуации, к сожалению. Не хорошо, когда люди в спорте иногда ведут себя не по-спортивному.

— Но это же и на взрослом уровне встречается.
— Естественно, везде это встречается. Только в России это воспринимается особенно остро. Иностранцы могут спокойно сидеть вечером, пить вино или пиво вместе с тренерами. У нас другой менталитет, если где-то сфотографируешься за столом, то сразу в комментариях пишут: «Ага, все убрали со стола, подготовились». То есть ты изначально виновен и тебе приходится оправдываться.

«В РОДНОЙ УФЕ МЕНЯ НЕ УЗНАЮТ»

— Почему многие наши биатлонисты проигнорировали чемпионат России? Не у всех болельщиков есть возможность ездить по этапам Кубка мира, чтобы увидеть вас, тем более, в прошлом сезоне российский этап отменили.
— Спортсмену трудно заранее спланировать — будет он выступать на конкретном соревновании или нет. Я, например, после первой части чемпионата России уехал, потому что отравился. В Увате я бежал, а в Тюмени уже просто не мог, поэтому улетел домой.

Кто-то устает, у кого-то есть обязательства перед регионами, у кого-то, наоборот, нет даже эстафетной команды, чтобы бежать эту гонку. Трудно сказать, почему именно конкретный спортсмен отказывается от выступления.

— Но вы же понимаете, что это один из немногих шансов для болельщиков увидеть вас.
— Надо понимать, что мы ни от кого не прячемся, до нас достаточно легко дотянуться. Я очень многим отвечаю в соцсетях. Да, я закрыл личные сообщения во «вконтакте», потому что в прошлом году после старта в Эстерсунде я зашел на свою страницу и у меня там было 3000 диалогов — попытаешься на все ответить, и они будут увеличиваться с геометрической прогрессией. В том же инстаграме я всегда читают и отвечаю на комментарии.

Все прекрасно знают, что в жизни я очень общительный, но, например, в родной Уфе меня вообще не узнают. Когда говорят, что надо устроить встречу с болельщиками в Уфе, этим должна заниматься моя региональная федерация, но, видимо, никому это не интересно.

— Самая дикая вещь, которая прилетала вам в комментариях и личных сообщениях.
— Вам не хватит места, чтобы изложить весь самый дикий текст, который прилетал мне в личных сообщениях. Если в общих чертах, то какой-то человек расписал почти всю историю жизни его подруги с самого детства, которая сидела в соседней комнате и играла похоронный марш. Это было что-то нереальное. Нужно было потратить минут десять на то, чтобы все это прочитать. Вообще, много странного приходит, но я стараюсь это не запоминать.

— Не было желания перестать читать комментарии?
— Нет, потому что комментарии пока в основном положительные. В сезоне тоже стараюсь читать, потому что хочется давать людям обратную связь. Стараюсь избегать гневных комментариев, или посмеяться, если попадаются совсем уж абсурдные вещи.

— На этапах не подходили пьяные болельщики с предложением вместе с ними выпить после финиша, например?
— Бывает, наверное, но я чего-то такого не припомню. В основном кричат, когда ты идешь по трассе. После финиша нас трудно выловить, а когда мы выходим на вечерние заминки, эти люди чаще всего продолжают свои банкеты где-нибудь в других местах. При этом мы не прячемся в каких-то резиденциях. Кстати, интересно, где был после матча с Россией Месси, и сколько вокруг него было охранников?

Мы же в этом плане попроще, поэтому при желании люди могут найти с нами контакт, но, в основном, попадаются адекватные болельщики, которые не злоупотребляют возможностями пересечься с нами.

«ВСЕ ДОЛЖНЫ КОМУ-ТО ПОМОГАТЬ»

— Вы принимали участие в благотворительной акции — пожертвовали на лечение детей определенную сумму.
— Все спортсмены имеют заработок и я в том числе, поэтому мне хотелось помогать людям, которые нуждаются. Я начал искать в Уфе благотворительные организации, просто заходил на сайты, смотрел на фотографии руководителей, зачастую это может сказать о многом, пытался понять, как они ведут свою деятельность. Так я нашел фонд «Наши дети», приехал к ним в офис, пообщался и с тех пор стараюсь им помогать не только средствами, но и привлекать других людей на благотворительные акции. Например, летом мы с друзьями устраивали забег, что тоже позволило собрать приличную сумму. Из фонда мне всегда присылают отчет, на что были направлены эти средства. Я думаю, что это нормальное явление, все должны кому-то помогать. Если люди это поймут, значит наше общество двигается в правильном направлении.

— Почему в инстаграме вы попросили поддержать женскую команду по керлингу Виктории Моисеевой?
— В команде Моисеевой у меня есть друзья — с Галиной Арсенькиной мы познакомились еще на Европейском фестивале в 2009 году. Мы с ней тесно общаемся и в тот момент я знал, что их команде была очень нужна поддержка и голоса людей, чтобы попасть на турнир.

— Как вы относитесь к тому, что наши биатлонисты после окончания карьеры занимают административные должности, например, Иван Черезов, Светлана Слепцова?
— В первую очередь, Светлана скоро перейдет на самую главную должность в жизни любой женщины — это, наверное, важнее. Иван Черезов старается, все-таки его регион имеет богатые биатлонные традиции, и он может помочь. Иван — человек с огромным опытом, поэтому у меня нет сомнений, что он сможет принести пользу своему региону. Люди не из мира спорта зачастую не могут понять всех нюансов.

Плюс ко всему Иван и Светлана — люди нового поколения, они знают нынешнюю ситуацию. Ведь очень часто бывшие спортсмены, имеющие огромный опыт, но бегавшие 30−40 лет назад, смотрят на современный мир через определенную призму, им кажется, что сейчас по-прежнему можно делать некоторые вещи по старинке. Но это не всегда так. Поэтому молодые ребята, идущие в ногу со временем, нужны на руководящих постах.

— Вы себя видите на этих постах?
— Лично для себя, я бы не хотел такой перспективы. Надеюсь, что мне еще рано об этом думать. Я бы предпочел после окончания карьеры участвовать в любительских соревнованиях, достигать каких-то новых целей, а не пытаться пробить непробиваемые стены.

— Вам нравится новый комбинезон от экипировщика сборной в бордовом цвете?
— Да, он мне нравится больше, чем предыдущий комплект. В той форме тоже не было каких-то отсылок к российскому триколору — некоторые цвета у комбинезона были довольно странные.

Мне нравится, что новая форма имеет насыщенный цвет и неплохо смотрится в динамике. Я думаю, что все быстро привыкнут. Все новинки, так или иначе, вызывают споры и разногласия.

— У биатлонистов совершенно особенные отношения с винтовкой. Вы со своей не разговариваете? Может быть имя какое-то дали?
— Кто у вас тут разговаривал со своей винтовкой?! Я своей имени не давал и не разговариваю с ней. Просто ухаживаю за своим оружием. Я не суеверный человек и не списываю промахи на какие-то потусторонние вещи, поскольку понимаю, что в своих ошибках виноват только я сам.

— Дмитрий Губерниев — красавчик?
— Мне девушки нравятся. Что касается его деятельности, то она востребована. Сейчас он номер один среди всех комментаторов. Естественно, у меня могут возникать вопросы к каким-то из его комментариев, но это нормально, поскольку у всех людей свое мнение. Он очень давно варится в этой каше и достоин уважения.

— Какое приложение на телефоне используете чаще всего?
— «Вотсап».

— Три вещи, которые вы бы взяли на необитаемый остров?
— Огниво, топор и здоровый моток веревки.

— Вы подготовились.
— Я просто читал «Робинзона Крузо».

— Три самых красивых биатлонистки?
— Интересный вопрос.

— Первые два места за Вирер и Коукаловой?
— Нет, Коукалова никогда не была в топе, на мой взгляд. Вы выпали из трендов. На самом деле, есть много симпатичных девушек. Та же Вирер, но итальянки привлекают своей открытостью, не как другие. Она не выделяется какими супер-пупер качествами, но все считают ее красоткой, потому что она очень открытая, коммуникабельная, всегда улыбается, без проблем идет на контакт. В этом году на Кубок мира приехал Игорь Малиновский, так вот, он сидел за ужином с открытым ртом от удивления, что Вирер и Федерика Санфилиппо пытаются с ним пообщаться. Настолько простые они люди. Что касается изначального вопроса, то я не могу привести такой рейтинг.

БЛИЦ

— Marvel или DC?
— Marvel.

— Биатлон или марафон?
— Марафон.

— Бьорндален или Фуркад?
— Бьорндален.

— Медленный бег, но чистая стрельба или быстрый бег, но с кругами?
— Медленный бег и чистая стрельба.

— Спорт вне политики?
— Нет.

Анкета «Любимое»

Фильм — «Брат», «Брат-2»
Книга — «Золото бунта»
Актер/актриса — Константин Хабенский
Музыкант — Александр Вертинский
Предмет в школе — Физкультура
Предмет экипировки биатлониста — Термобелье
Автомобиль — «Mercedes-Benz» GLE
Страна — Россия
Зарубежная страна — Австрия.

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