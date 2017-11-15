Вы это серьёзно? МОК обвинил Зайцеву в допинге

Источник: РИА "Новости"

Суд идёт

13 ноября в Лозанне прошли первые слушания по делам подозреваемых в нарушениях антидопинговых правил российских биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Слушания также назначены на 20 и 22 ноября, а потому сейчас никакого решения вынесено не было. Сами спортсменки с момента предъявления обвинений и временного отстранения от официальных комментариев воздерживаются.

Зайцева получила обвинение

Ольга Зайцева изначально в списке обвиняемых не значилась, однако при перепроверке российских проб к ней возникли вопросы из-за царапин на пробирке и высокого содержания соли. В отличие от коллег Зайцева отмалчиваться не стала и заявила о готовности до конца отстаивать свою невиновность. За долгие годы карьеры Зайцева снискала репутацию противницы допинга. Она была вне подозрений во всех эритропоэтиновых скандалах и стала героиней чемпионата мира-2009, где российская команда была ослаблена последствиями скандала. В поддержку спортсменки высказались её бывшие наставники Вольфганг Пихлер, Александр Селифонов и Павел Ростовцев, комментатор Дмитрий Губерниев, а французский тренер Зигфрид Мазе призвал не мести всех русских под одну гребёнку и защитить права чистых спортсменов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbcRx1PHS10/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ольга Зайцева причастна к подмене проб в Сочи??? Какие же вы мерзавцы и скоты , господа ,сочинившие такое!!! Зайка, мы с тобой!! @volka_ibn_hatabych Родная наша!!! ??????????????????????????????????????????❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #биатлон #ольгазайцева #биатлонсдмитриемгуберниевым #мок #зайка</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-13T16:17:58+00:00">Ноя 13 2017 в 8:17 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная отправилась на заключительный сбор

Сборная России отправилась в Бейтостоллен на заключительный подготовительный сбор к первым этапам Кубка мира и Кубка IBU. Накануне старший тренер сборной по резерву Александр Касперович определил по пять человек из резервной команды, которые гарантированно выступят в Кубке IBU.

Мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Пётр Пащенко и Алексей Слепов



Женщины: Ольга Якушова, Ульяна Кайшева, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова.



В состав женской команды вошли сразу две вчерашние юниорки Кристина Резцова и Валерия Васнецова, а их подруга Екатерина Мошкова в последний момент была отцеплена и теперь будет готовиться к выступлениям в Кубке России. Васнецова трогательно попрощалась с подругой и выразила уверенность, что в этом сезоне они ещё встретятся.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbRRZvrj8BG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо тебе, моя подруга! Ты всегда была рядом, всегда поддерживала и понимала меня без слов. Жаль, что снова наши дороги расходятся и пришло время прощаться.. Но ведь это не надолго, да?) Я всегда за тебя!!! Всегда верю в тебя и жду:)</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Лера (@vasnetsova.lera) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-09T09:43:02+00:00">Ноя 9 2017 в 1:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Райдер биатлонистов

На сборе в Бейтостоллене российские биатлонисты поселились в спартанских условиях: небольшая комнатка размером с купе поезда и четырьмя короткими кроватями, неработающие обогреватели, но весёлая атмосфера. В инстаграме Антон Бабиков написал о райдере биатлонистов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbdX0nhDKsT/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Rider биатлонистов: 1) кровать не длиннее 1м80см, 2) не работают обогреватели? Отлично. 3) вещи храним в сумках, 4) необходимость спать рядом, пора сплочать коллектив. Welcome to Norway) Вам доброго утра, нам скорее согреться и спать. спасибо @kate_boyarskikh за размещение.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anton Babikov (@babantosha) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-14T02:30:01+00:00">Ноя 13 2017 в 6:30 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Черезов возглавил региональную федерацию

В числе руководителей региональных федераций из числа известных в недавнем прошлом спортсменов пополнение. Сергей Рожков возглавляет федерацию биатлона Москва, Альбина Ахатова — ЯНАО, Яна Романова руководит в Омской области. Теперь трёхкратный чемпион мира Иван Черезов единогласно избран председателем правления Федерации биатлона Удмуртии. Своей главной задачей на новом посту он назвал развитие детского биатлона за пределами Ижевска.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:39.45945945945946% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbY2vYOgJ7E/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⚠ Иван Черезов возглавил Федерацию биатлона Удмуртии! ? ----- Среди приоритетных задач руководитель спортивных проектов Концерна «Калашников» назвал поддержку спортсменов сборной Удмуртии, тренеров и судей, укрепление материально-технической базы, популяризацию биатлона среди детей. ----- ? #kalashnikov #калашников #биатлон #черезов #удмуртия</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Концерн Калашников (@concernkalashnikov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-12T08:23:59+00:00">Ноя 12 2017 в 12:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Американцы определились с основой, а французы с резервом

Постепенно ведущие биатлонные сборные называют стартовые составы на первые гонки сезона. Американцы в прошлом году зарекомендовали себя как серьёзную силу, но глубины состава в этой команде нет, поэтому по итогам сбора в Кэнморе заявка на первых этап Кубка мира оказалась предсказуемой. Единственным новичком стала 24-летняя Келси Дикинсон.

Мужчины: Лоуэлл Бэйли, Тим Бурк, Шон Доэрти, Лейф Нордгрен, Пол Шоммер.



Женщины: Сюзан Данкли, Клэр Игэн, Эмили Дрейссигакер, Келси Дикинсон.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbVhS_njcLt/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Training camp complete! 3 productive on-snow weeks in Canmore. Now a short break home before World Cups begin. #Feuerdesign #SynDecor #FischerSports #OneWaySports ?: Joanne Reid</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Susan Dunklee (@susan.dunklee) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-11T01:18:53+00:00">Ноя 10 2017 в 5:18 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Франции тем временем определились с заявкой на Кубок IBU.



Мужчины: Фабьен Клод, Клемен Дюмон, Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Матье Легран



Женщины: Хлои Шевалье, Джулия Симон, Колин Варсен, Энора Латюлье, Лена Арно, Эстель Мужель.

Бё сыграл в настольный хоккей

Лучший биатлонист Норвегии Йоханнес Бё в Лиллехаммере выиграл у хозяина отеля в Лиллехаммере в настольный хоккей. В среду вечером он предложил болельщикам сразиться в эту игру с хоккеистами Лиллехаммера, а для победителей будут разыграны 10 комплектов настольного хоккея.