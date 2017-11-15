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11:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Вы это серьёзно? МОК обвинил Зайцеву в допинге

Зайцева пополнила список подозреваемых. Это всё, что нужно знать о биатлонном мире прямо сейчас.

Источник: РИА "Новости"

Суд идёт

13 ноября в Лозанне прошли первые слушания по делам подозреваемых в нарушениях антидопинговых правил российских биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Слушания также назначены на 20 и 22 ноября, а потому сейчас никакого решения вынесено не было. Сами спортсменки с момента предъявления обвинений и временного отстранения от официальных комментариев воздерживаются.

Зайцева получила обвинение

Ольга Зайцева изначально в списке обвиняемых не значилась, однако при перепроверке российских проб к ней возникли вопросы из-за царапин на пробирке и высокого содержания соли. В отличие от коллег Зайцева отмалчиваться не стала и заявила о готовности до конца отстаивать свою невиновность. За долгие годы карьеры Зайцева снискала репутацию противницы допинга. Она была вне подозрений во всех эритропоэтиновых скандалах и стала героиней чемпионата мира-2009, где российская команда была ослаблена последствиями скандала. В поддержку спортсменки высказались её бывшие наставники Вольфганг Пихлер, Александр Селифонов и Павел Ростовцев, комментатор Дмитрий Губерниев, а французский тренер Зигфрид Мазе призвал не мести всех русских под одну гребёнку и защитить права чистых спортсменов.

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Сборная отправилась на заключительный сбор

Сборная России отправилась в Бейтостоллен на заключительный подготовительный сбор к первым этапам Кубка мира и Кубка IBU. Накануне старший тренер сборной по резерву Александр Касперович определил по пять человек из резервной команды, которые гарантированно выступят в Кубке IBU.

Мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Пётр Пащенко и Алексей Слепов

Женщины: Ольга Якушова, Ульяна Кайшева, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова.

В состав женской команды вошли сразу две вчерашние юниорки Кристина Резцова и Валерия Васнецова, а их подруга Екатерина Мошкова в последний момент была отцеплена и теперь будет готовиться к выступлениям в Кубке России. Васнецова трогательно попрощалась с подругой и выразила уверенность, что в этом сезоне они ещё встретятся.

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Райдер биатлонистов

На сборе в Бейтостоллене российские биатлонисты поселились в спартанских условиях: небольшая комнатка размером с купе поезда и четырьмя короткими кроватями, неработающие обогреватели, но весёлая атмосфера. В инстаграме Антон Бабиков написал о райдере биатлонистов.

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Черезов возглавил региональную федерацию

В числе руководителей региональных федераций из числа известных в недавнем прошлом спортсменов пополнение. Сергей Рожков возглавляет федерацию биатлона Москва, Альбина Ахатова — ЯНАО, Яна Романова руководит в Омской области. Теперь трёхкратный чемпион мира Иван Черезов единогласно избран председателем правления Федерации биатлона Удмуртии. Своей главной задачей на новом посту он назвал развитие детского биатлона за пределами Ижевска.

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Американцы определились с основой, а французы с резервом

Постепенно ведущие биатлонные сборные называют стартовые составы на первые гонки сезона. Американцы в прошлом году зарекомендовали себя как серьёзную силу, но глубины состава в этой команде нет, поэтому по итогам сбора в Кэнморе заявка на первых этап Кубка мира оказалась предсказуемой. Единственным новичком стала 24-летняя Келси Дикинсон.

Мужчины: Лоуэлл Бэйли, Тим Бурк, Шон Доэрти, Лейф Нордгрен, Пол Шоммер.

Женщины: Сюзан Данкли, Клэр Игэн, Эмили Дрейссигакер, Келси Дикинсон.

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Сборная Франции тем временем определились с заявкой на Кубок IBU.

Мужчины: Фабьен Клод, Клемен Дюмон, Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Матье Легран

Женщины: Хлои Шевалье, Джулия Симон, Колин Варсен, Энора Латюлье, Лена Арно, Эстель Мужель.

Бё сыграл в настольный хоккей

Лучший биатлонист Норвегии Йоханнес Бё в Лиллехаммере выиграл у хозяина отеля в Лиллехаммере в настольный хоккей. В среду вечером он предложил болельщикам сразиться в эту игру с хоккеистами Лиллехаммера, а для победителей будут разыграны 10 комплектов настольного хоккея.

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