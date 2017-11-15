Вы это серьёзно? МОК обвинил Зайцеву в допинге
Зайцева пополнила список подозреваемых. Это всё, что нужно знать о биатлонном мире прямо сейчас.
Зайцева пополнила список подозреваемых. Это всё, что нужно знать о биатлонном мире прямо сейчас.
Суд идёт
13 ноября в Лозанне прошли первые слушания по делам подозреваемых в нарушениях антидопинговых правил российских биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Слушания также назначены на 20 и 22 ноября, а потому сейчас никакого решения вынесено не было. Сами спортсменки с момента предъявления обвинений и временного отстранения от официальных комментариев воздерживаются.
Зайцева получила обвинение
Ольга Зайцева изначально в списке обвиняемых не значилась, однако при перепроверке российских проб к ней возникли вопросы
Сборная отправилась на заключительный сбор
Сборная России отправилась в Бейтостоллен на заключительный подготовительный сбор к первым этапам Кубка мира и Кубка IBU. Накануне старший тренер сборной по резерву Александр Касперович определил по пять человек из резервной команды, которые гарантированно выступят в Кубке IBU.
Мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Пётр Пащенко и Алексей Слепов
Женщины: Ольга Якушова, Ульяна Кайшева, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова.
В состав женской команды вошли сразу две вчерашние юниорки Кристина Резцова и Валерия Васнецова, а их подруга Екатерина Мошкова в последний момент была отцеплена и теперь будет готовиться к выступлениям в Кубке России. Васнецова трогательно попрощалась с подругой и выразила уверенность, что в этом сезоне они ещё встретятся.
Райдер биатлонистов
На сборе в Бейтостоллене российские биатлонисты поселились в спартанских условиях: небольшая комнатка размером с купе поезда и четырьмя короткими кроватями, неработающие обогреватели, но весёлая атмосфера. В инстаграме Антон Бабиков написал о райдере биатлонистов.
Черезов возглавил региональную федерацию
В числе руководителей региональных федераций из числа известных в недавнем прошлом спортсменов пополнение. Сергей Рожков возглавляет федерацию биатлона Москва, Альбина Ахатова — ЯНАО, Яна Романова руководит в Омской области. Теперь трёхкратный чемпион мира Иван Черезов единогласно избран председателем правления Федерации биатлона Удмуртии. Своей главной задачей на новом посту он назвал развитие детского биатлона за пределами Ижевска.
Американцы определились с основой, а французы с резервом
Постепенно ведущие биатлонные сборные называют стартовые составы на первые гонки сезона. Американцы в прошлом году зарекомендовали себя как серьёзную силу, но глубины состава в этой команде нет, поэтому по итогам сбора в Кэнморе заявка на первых этап Кубка мира оказалась предсказуемой. Единственным новичком стала 24-летняя Келси Дикинсон.
Мужчины: Лоуэлл Бэйли, Тим Бурк, Шон Доэрти, Лейф Нордгрен, Пол Шоммер.
Женщины: Сюзан Данкли, Клэр Игэн, Эмили Дрейссигакер, Келси Дикинсон.
Сборная Франции тем временем определились с заявкой на Кубок IBU.
Мужчины: Фабьен Клод, Клемен Дюмон, Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Матье Легран
Женщины: Хлои Шевалье, Джулия Симон, Колин Варсен, Энора Латюлье, Лена Арно, Эстель Мужель.
Бё сыграл в настольный хоккей
Лучший биатлонист Норвегии Йоханнес Бё в Лиллехаммере выиграл у хозяина отеля в Лиллехаммере в настольный хоккей. В среду вечером он предложил болельщикам сразиться в эту игру с хоккеистами Лиллехаммера, а для победителей будут разыграны 10 комплектов настольного хоккея.