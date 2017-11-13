МОК обвиняет Зайцеву. В чем причины?

Источник: Спорт-Экспресс

Зайцева изначально не фигурировала в списках бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова — так называемых «Дюшес-листе» и «Медальном листе». Публичных обвинений от Родченкова она также никогда не получала. Однако в процессе тотальной перепроверки всех проб, сданных в Сочи российскими спортсменами, эксперты МОК обнаружили на пробах Зайцевой царапины. По версии обвинения, это может свидетельствовать о том, что пробы вскрывались и с ними производились манипуляции по замене «грязного» биоматериала на «чистый».

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Другой вопрос — при чем здесь сама спортсменка, которая могла добросовестно сдать пробу и ничего не знать о дальнейшей судьбе пробирки? Обвинение попытается доказать, что Ольга якобы находилась в сговоре с махинаторами и должна быть наказана именно за это. В такой ситуации российским болельщикам остается надеяться только на то, что адвокатам Зайцевой удастся доказать ее невиновность, и она не разделит судьбу шести российских лыжников, чьи результаты в Сочи уже аннулированы. Еще один допинг-скандал нашему биатлону сейчас совершенно не нужен, чем более с участием такой авторитетной и любимой многими спортсменки.

Метод, при помощи которого царапины на пробирках Зайцевой могли быть отнесены к подозрительным, разработан учеными Лозаннского университета по заказу дисциплинарной комиссии МОК под руководством Денниса Освальда, которая почти полтора года исследовала допинг-пробы, сданные российскими спортсменами в Сочи. Подробности этого метода не обнародованы, однако комиссия Освальда доверяет ему безоговорочно. Правда, во время слушания дела лыжников один из спортсменов был признан виновным на основании одних лишь свидетельских показаний, несмотря на то, что его пробирки после проверки лозаннским методом оказались «незапятнанными». По логике это правило должно работать и в другую сторону — то есть олимпиец «с царапинами» теоретически может быть признан «чистым». Если, конечно, Освальд на своих слушаниях не практикует «презумпцию виновности».

Сама Зайцева на протяжении последней недели была недоступна для комментариев. Глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов информацию о царапинах на пробах спортсменки отрицает. Тем не менее, по данным «СЭ», Зайцева предстанет перед комиссией Освальда до конца ноября и во время слушаний будет вынуждена вспоминать о события четырехлетней давности о, которых, быть может, с самого начала не имела ни малейшего понятия. На Олимпийских играх в Сочи Ольга выиграла серебряную награду в составе эстафеты. Две ее подруги по той команде, Ольга Вилухина и Яна Романова, также получили обвинения в манипуляциях с пробами и в понедельник (13 ноября) были выслушаны комиссией Освальда. Решение по их делам пока не объявлено.

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Напомним, что перед самой Олимпиадой в Сочи на допинге попались две коллеги Зайцевой по сборной России — Ирина Старых и Екатерина Юрьева. В пробе обеих нашли эритропоэтин. Старых потом объясняла, что допинг попал в ее организм с косметическим кремом. Юрьева как вторично попавшаяся на запрещенных препаратах, получила 8 лет дисквалификации, а Старых провела вне биатлона три года и уже успела вернуться в сборную России. И вот теперь допинговая тень падает еще на трех спортсменок из той команды. С учетом жесткой критики россиян, которую в прошлом сезоне позволяли себе биатлонисты из других стран, это очень грустно.