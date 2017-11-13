Владимир Королькевич: Вилухина в Сочи была «чиста»

Источник: Спорт-Экспресс

Комментарий «СЭ» дал специалист, работавший во время Игр-2014 тренером одной из групп нашей женской сборной, а ныне — консультирующий российскую команду.

— Как вы относитесь к тому, что вашу бывшую подопечную Ольгу Вилухину обвиняют в махинациях с допинг-пробами?

— Мне очень многое непонятно в этом случае, тут сложно что-то комментировать. Мы занимались непосредственно тренировочным процессом. Что там происходило за кулисами, я понятия не имею. Думаю, все спортсмены, на самом деле, были «чистыми».

— Думаете, или абсолютно уверены?

— Ну конечно, уверен. Смотрите: мы с Ольгой прошли все этапы Кубка мира, везде сдавали допинг-контроль. И никаких вопросов никогда к нам не было. Я вообще не понимаю, что сейчас предъявляют спортсменам, и как они могли контролировать, что там происходило с пробами уже после их сдачи офицерам.

— Вы общались с самой Вилухиной на эту тему?

— Последний раз мы с ней говорили примерно полгода назад. Но эту тему не затрагивали.

ВЕРЮ, ЧТО ВЫСТУПИМ В ПХЕНЧХАНЕ.

— Как реагируют на происходящее остальные российские спортсменки? Есть опасения, что на Олимпийские игры в Пхенчхан наша команда может и не поехать?

— Разговоры, конечно, есть, девчонки же читают новости. Но несмотря ни на что, мы продолжаем готовиться к Олимпийским играм. И верим, что мы там выступим.

— Если команду вдруг лишат флага, ваша позиция: стоит выступать в Пхенчхане в нейтральном статусе или нет?

— Очень сложный вопрос. Конечно, для страны и для команды это далеко не лучший вариант. Но давайте посмотрим на ситуацию со стороны спортсменов. Для многих это последняя Олимпиада в карьере, они шли к ней, наверное, всю жизнь. Мне кажется, было бы жестоко лишить людей такого шанса.

— В чем сейчас состоит ваша работа консультанта?

— Я контролирую общее методическое направление. Составляю тренировочную программу, корректирую ее при необходимости, довожу ее до спортсменов.

— На сборы вы при этом ездите?

— Конечно. Пусть я не провожу со спортсменками абсолютно все время, но бываю почти на каждом сборе от 7 до 10 дней.

— Конфликтов со старшим тренером Сергеем Коноваловым и его помощником Михаилом Девятьяровым у вас не возникает? Не слишком много получается у нас есть специалистов на одну команду?

— Все хорошо, ключевые решения мы принимаем совместно. Это не так сложно, потому что у каждого из нас есть свое направление. Девятьяров отвечает за функциональную подготовку, Коновалов контролирует работу в ежедневном режиме. Никаких проблем до сих пор не возникало.

ПОДЧУФАРОВОЙ ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ.

— Расскажите, как вы вообще стали консультантом сборной России? Весной вы были крайне разочарованы тем, что с вами в последний момент не стали подписывать контракт на должность старшего тренера…

— Да, вы же помните, какая тогда была ситуация. Мы достигли договоренности о работе, но потом пошла вся эта негативная информация в прессе, и контракт не состоялся. Я был не вполне доволен, что все это случилось в самый последний момент. Но затем мне предложили позицию консультанта, и это всех устроило.

— Давайте поговорим конкретно о спортсменках. Как себя чувствует Ольга Подчуфарова, у которой на протяжении нескольких лет были проблемы со здоровьем?

— Оле поставили диагноз, она прошла курс реабилитации в Австрии. По согласованию с врачами, у нее были ограничения в отдельных тренировках, но в целом, она работает в полном объеме. Проблем в плане выполнения нагрузок, слава богу, нет.

— Что с вашей бывшей ученицей Ириной Старых, которая в прошлом году вернулась после дисквалификации?

— Старых пропустила целых три года. Это много, что заметно сказывается на ее функциональном состоянии. Ира имела проблемы со здоровьем на протяжении подготовительного периода. Поэтому мы решили, что в сезоне будем точечно подходить к выступлениям. Возможно, даже пропустим первые старты. Сейчас важно восстановиться и подойти на пике к самым важным соревнованиям.

— Почему отдельно от команды порой тренируется чемпионка мира Екатерина Юрлова?

— Катя имеет большой титул, с ней мы связываем много надежд. Основные сборы она проводила вместе с нами, работала очень много и выполнила абсолютно адекватные объемы. Да, в отдельные моменты она работала самостоятельно, чтобы побольше побыть с семьей. Но в целом, я надеюсь, это должно пойти ей только в «плюс».

— Как будет формироваться состав команды на первый этап Кубка мира в Остерсунде?

— На сборе в Бейтоштоллене у нас будут два контрольных старта, на основании которых мы и объявим состав.